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Новости За рубежомВойна в Украине
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Беларусь (7524) консульство (448) МИД (6653) посольство (1045) Николенко (155)

Очередной недружественный шаг, который не останется без ответа - МИД о закрытии консульства Украины в Бресте и изгнании украинских дипломатов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мзс

Украина не оставит без должного ответа сокращение состава посольства Украины в Минске и закрытие консульства Украины в Бресте.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем неспровоцированный недружественный шаг к Украине. Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно", - сказал Николенко.

Он отметил, что после отъезда некоторых украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом.

Также читайте: Беларусь закрывает украинское консульство в Бресте и выгоняет дипломатов

"У наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси", - сообщил спикер.

Как сообщалось, белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинских дипломатов было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Существует вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси в войну, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+22
про яку блд дружбу ,з драником , ви ще блеєте?
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23.03.2022 15:37
+22
Прям не хватает злости. Беларашка бомбит наши города крылатыми и баллистическими ракетами, снабжает кацапские танки горючим у наша власть до сих пор рассказывает про дружбу
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23.03.2022 15:41
+14
Телеканал "Прямий"



@prm_ua

·
8 хв



білорусь не почне війну проти України, вона вже у ній бере участь, - Столтенберг.
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23.03.2022 15:42
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про яку блд дружбу ,з драником , ви ще блеєте?
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23.03.2022 15:37 Ответить
Пока бульбаши в грызло не получат где-нибудь на границе с Волынской областью-не угомонится. Сейчас устраивают возню,чтобы отчитаться перед кацапами,а потом руками разведут. Хотели,мол-не получилось. 2тыс. трупов за 2 часа. Извиняйте "расейские братушки".
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23.03.2022 15:40 Ответить
Это означает Беларусь под давление раши это сделала и возможно означает скорое вторжение на территорию Украины..
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23.03.2022 15:40 Ответить
БелоРаша та же паРаша! И не надо себя обманывать....
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23.03.2022 15:41 Ответить
Та по*уй! Не бачу потреби підтримувати з ними стосунки. Зовсім.
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23.03.2022 15:41 Ответить
https://24tv.ua/rozhituvali-situatsiyu-regioni-mukachivskiy-miskradi-zatrimali_n1916584
Україна 28 добу чинить рішучий опір окупантам. Тим часом навіть у відносно спокійних регіонах нашої країни деякі особи намагаються розхитувати ситуацію і підіграють ворогу.
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23.03.2022 15:41 Ответить
Прям не хватает злости. Беларашка бомбит наши города крылатыми и баллистическими ракетами, снабжает кацапские танки горючим у наша власть до сих пор рассказывает про дружбу
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23.03.2022 15:41 Ответить
Телеканал "Прямий"



@prm_ua

·
8 хв



білорусь не почне війну проти України, вона вже у ній бере участь, - Столтенберг.
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23.03.2022 15:42 Ответить
свічка


@svecha62

·
11 хв



Столтенберг заявив, що НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз, а також надаватиме допомогу у сфері кібербезпеки.
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23.03.2022 15:45 Ответить
Какие представительства страны то уже нет такой уже новые открывают с новыми дипломатами и послами
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23.03.2022 15:44 Ответить
ВСУ захватили одну из самых мощных станций радиоэлектронной борьбы ВС РФ (фото)

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23.03.2022 15:44 Ответить
Мне кажется, что библейское "подставить другую щеку" здесь не работает. Разорвать с ними все связи, как с рашкой. И всех бульбашей отправить обратно к своему фюреру. Нехрен у нас отсиживаться. Если они все такие против луки, то пусть у себя дома это и показывают. Иначе просто кормим очередную вату
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23.03.2022 15:46 Ответить
є ще з Біблії "не сипати бісером перед свинями", а также "гріх забрати хліб у дітей і віддати його псам".
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23.03.2022 15:51 Ответить
Думаю вони підуть на все але тільки не на війну, там де влада ще може бути підкупною, народ Білорусі не підведе
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23.03.2022 15:51 Ответить
Інна Щер@shcherbininainn



Поляки створили петицію про закриття кордону для рос/білор вантажівок. Підписати може кожен.
Не хочете підписувати, то хоча б поширити будь ласка.
росія має бути повністю відрізана від світу, бо вони зможуть вийти на протест, лише як їм не буде що їсти.
Підпишіть, це забере 2 хв
https://www.petycjeonline.com/apel_do_premiera_o_zamknicie_granicy_dla_tirow_do_rosj?s=94667314&utm_source=whatsapp
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23.03.2022 15:55 Ответить
а бульбашских 3.14даров дипломатов из Киева уже выгнали или где они окопались?
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23.03.2022 15:55 Ответить
они отвалили на днях
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23.03.2022 16:23 Ответить
Недружній крок?

ви там в мзс напевно білини обїлись ?

з території білорашистів по вам бьють ракетами , їдуть танками , літають і заправляються літаки що ******** Україну

це взагалі тупість бути вигнаними а не покинути територію самим ще 24 числа
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23.03.2022 15:59 Ответить
Бульбайоби спочатку віддали свою територію та ресурси кацапам для нападу на Україну, а потім і самі взяли участь у вбивстві у т.ч. мірних громадян.
Що іще потрібно виродкам на Банковій, щоб розірвати відносини та почати мочити зосередження орків на територій тараканії?!
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23.03.2022 16:02 Ответить
С пособником убийцы дружить? ну вы даете...
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23.03.2022 16:03 Ответить
кажется это подготовка к войне для белорашки
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23.03.2022 16:07 Ответить
Шойгу арестован,Герасим ов тоже,,,,моцкалики так кто командует,,,Мавзолейным быдло?Шариков энд Швондер?
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23.03.2022 16:21 Ответить
Кто выше призывает, что надо было самим раньше свалить.
Вот тут как раз дипломатия должна быть, раз уж не мы, а на нас напали. Мы всему миру показываем, что мы первые ни с кем не ссоримся и со всеми хотим дружить.
А вот если мы сами демонстративно отзовём посла/консула - прокуйловская пропаганда сразу обратит на это внимание наших западных партнёров и "партнёров", это ведь недружественный шаг, а мы первыми ничего плохого не начинаем!

Что уж поделать, когда у террориста есть ядерное оружие - с ним призывают вести переговоры, это ссыкливая рабская позиция, но на Западе уже не один десяток лет - курс на смягчение всего, что попадается на глаза, и на максимальную толерантность, чтобы же никого не дай Бог не обидеть даже словом. Тогда как на россии - продолжение постоянного курса на агрессию, как было в СССР (гноить всех, кого объявили "врагом народа", например). Потому разбушевавшийся гопник-террорист всем угрожает, а Запад всё пытается словами уговорить его успокоиться.
Запад отказывается признать, что дипломатия работает только с теми, кто готов к дипломатии.

Украине в этом смысле очень не повезло на "эпоху", в которой на нас напали - эпоху беспредельной толерантности и боязни кого угодно обидеть у всех, кто мог бы нам реально помочь. А теперь смотрим на новости ближайших дней - лилипутин обещал ударить по Польше, если та продолжит проталкивать проект натовских миротворцев и позволит провезти через свою территорию важное для Украины оружие (или какой там кацапы ультиматум поставили?). Если Дуда отклонит проект миротворцев своего минобороны, если до нас не дойдут С-300 - значит, лысая макака снова смогла их запугать.
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23.03.2022 16:21 Ответить
Тарас Березовец каже,,,Шойгу Арестован,,,,беднаЯ Рабссея😂
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23.03.2022 16:28 Ответить
Хто таке Тарас , диряве відро. Працював у мене на виборах, людина живе суто заради грошей та самореклами.
Коли у 91 окрузі ми змагалися з партією Регіонів, він спочатку працював, а потім виставив цінник 50 000 долл в місяць, ми сказали йому Тарасик іди *****
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23.03.2022 17:14 Ответить
Недружній крок - це надавати свою територію для агресії проти України. Які ще можуть бути дипстосунки з агресором?
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23.03.2022 16:57 Ответить
Надо было давно самим все закрыть... Ещё после похищения Гриба...
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23.03.2022 17:09 Ответить
Сук ЗеБіли, яка дружба, це ворог який бомбить, надає військову допомогу росії, створює оперативно-тактичні вічками для відволікання наших військ.
Гнили білоруські не ступають і війну але виснажують наші війська які реагують на їх пересування та ознаки наступу. Таким чином ми не маємо можливість перекинути війська у напрямку Маріуполя та Херсона
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23.03.2022 17:11 Ответить
 
 