Минцифры ищет страницы мертвых оккупантов в соцсетях и сообщает об их смерти друзьям и близким, - Федоров

В Украине используют искусственный интеллект, чтобы найти мертвых оккупантов через социальные сети и сообщить об их смерти родным.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Еще месяц назад мы использовали технологии, чтобы запускать инновационные способы авторизации посредством сопоставления биометрии лица с фото в реестре. Помните подпись лицом в "Дии"?

Сегодня же используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых российских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и где "никто не умирает".

По словам Федорова, в министерстве также настраивали новую систему CRM для автодозвона в Россию, "чтобы рассказывать правду о российских убийцах".

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