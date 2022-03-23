Минцифры ищет страницы мертвых оккупантов в соцсетях и сообщает об их смерти друзьям и близким, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине используют искусственный интеллект, чтобы найти мертвых оккупантов через социальные сети и сообщить об их смерти родным.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Еще месяц назад мы использовали технологии, чтобы запускать инновационные способы авторизации посредством сопоставления биометрии лица с фото в реестре. Помните подпись лицом в "Дии"?
Сегодня же используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых российских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и где "никто не умирает".
По словам Федорова, в министерстве также настраивали новую систему CRM для автодозвона в Россию, "чтобы рассказывать правду о российских убийцах".
Пожалуйста, подождите...
вони вже ВСІ ТРУПАКИ !!!!
розсилайте по всійї рашці "ваш син - покойник !"
нехай сіпаються, телефонують, шукають
Ну нарешті почали полонених рабсіан використовувати.
тому показумати оскаженілим істотам їх трупи може і потрібно але не будувати ілюзій що вони там почнуть щось робити , це деградоване біосміття
Не, ну правда, вот это всё для того чтобы что?
Сколько людей работало в "минцифре" не знает никто
Чем они там все занимались - не знает никто
Каков результат их работы - не знает никто (та же "Дия" не решила НИ ОДНОЙ реальной проблемы украинцев. Удобненько и не более того)
Какой у них там был ФОТ - не знает никто
И эта вся толпа хочет сохранить свои места и з/п. Ответил на твой вопрос?
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Zabiraite ego NArassiju do 30 marta, libo otdaem ego v kombinat organičeskix udobrenij. KRAPKA.