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Новости Война в Украине
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Войска РФ на Черниговщине направили авто украинцев на заминированную трассу: три человека погибли

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,чернігівщина

В Ивановке Черниговской области российские оккупанты разрешили нескольким автомобилям выехать по заминированной трассе, и при взрыве из шести пассажиров одного из авто выжили только трое.

Об этом Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"Российские военные с особой жестокостью продолжают убивать мирное население и уничтожать украинские города и села. В Ивановке (Черниговская область) российские боевики разрешили нескольким автомобилям выехать по заминированной трассе. При взрыве из шести пассажиров одной из машин выжили только трое", - проинформировала Денисова.

Она напомнила, что на Днепропетровщине враг нанес ракетные удары в Павлограде, в результате чего была уничтожена железнодорожная станция. По данным Денисовой, разрушены железнодорожное полотно и рельсы,  15 грузовых вагонов сошли с рельс. Погиб один человек. Движение через станцию остановлено на неопределенное время", - заявила она.

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Денисова уточнила, что в Луганской области за сутки было зафиксировано 15 разрушенных домов, один человек погиб, шестеро ранены.

"Почти все обстрелы россияне сосредоточили на Рубежном, Лисичанске и Северодонецке. По предварительным данным, в результате обстрелов российской армией в Северодонецке есть один погибший и шестеро пострадавших", - заявила она.

Денисова проинформировала, что враг снова обстрелял Киев – повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

Также обстрелам подверглись торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки, - на месте работают спасатели и медики.

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"В настоящее время есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений уточняется", - отметила омбудсман.

Денисова проинформировала, что в результате удара по столичному жилмассиву Оболонского района вспыхнули два здания и грузовик, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения.

В Харьковской области, по словам Денисовой, решисты обстреляли город Лозовая, в результате чего пострадали мирные граждане и были повреждены дома, а также разрушены объекты гражданской инфраструктуры, в частности - школа и детсад. В самом Харькове 32 обстрела за ночь – из танков, реактивных систем залпового огня, артиллерии.

По информации Денисовой, в Донецкой области за 22 марта от российского оружия погибли три человека, шестеро получили ранения.

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Она уточнила, что вооруженные силы агрессора со зверской жестокостью истребляют мирное население, ежечасно совершая военные преступления и преступления против человечности, нарушая все Женевские конвенции 1949 года и все существующие акты международного гуманитарного права.

"Призываю международное сообщество применить все средства санкционного давления на государство-террориста РФ для прекращения военного вторжения в Украину. Прошу НАТО: закройте небо над Украиной!", - призвала украинский омбудсман.
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Топ комментарии
+31
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23.03.2022 16:13
+21
Русские твари.
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23.03.2022 16:09
+19
Москалі - не люди! Не були людьми і вже ніколи не стануть.
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23.03.2022 16:11
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Русские твари.
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23.03.2022 16:09 Ответить
Млять,с мирняком воевать только и могут.
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23.03.2022 16:10 Ответить
про Женеву згадали? кому, московським фашистам? не смішно самим?
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23.03.2022 16:11 Ответить
Москалі - не люди! Не були людьми і вже ніколи не стануть.
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23.03.2022 16:11 Ответить
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23.03.2022 16:13 Ответить
пропоную всіх полонених Орків відпускати додому
через Мінне Поле
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23.03.2022 16:14 Ответить
Кормимо та лікуємо їх і далі.
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23.03.2022 16:15 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!!
руZZкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.03.2022 16:20 Ответить
Все те, що москалі показували про Україну та українців у своїх пропагандонських художніх фільмах,(які мені іноді доводилося дивитись) вони повторюють самі.
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23.03.2022 18:07 Ответить
В прикордонних районах орки розкидають листівки. Пишуть, що вони не воюють з мирним населенням, а також російські фашисти гарантують .... свободу слова, думок і вибору

Реально, там мозок, як в курки!!!
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23.03.2022 16:26 Ответить
А чего? Снимут репортаж, что злые нацисты заминировали дорогу, а простые русскоязычные граждане Украины подорвались!
И ведь схавают этот бред те тупорылые рассеянские ватники!
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23.03.2022 16:31 Ответить
Жалко что Гитлер за 900 дней блокады чЛенинграда не сбросил ни одной бомбы на рискам быдло
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23.03.2022 16:33 Ответить
Рюскае быдло)))
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23.03.2022 16:34 Ответить
Я прямо сейчас читал очевидца из Бучи, который рассказывал как его захватил в плен и подставляли под наших снайперов или кидали в заминированные зоны. Не все российские вояки такие сволочи - в итоге его отпустил, но таких достаточно как видим.
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23.03.2022 17:18 Ответить
Что нужно для признания роиSSи террористом на международном уровне?
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23.03.2022 17:34 Ответить
Це орки так дороги розміновують - методом маршала-м'ясника Жукова. Рашка залишається потворой при будь-якій владі.
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23.03.2022 18:52 Ответить
 
 