Войска РФ на Черниговщине направили авто украинцев на заминированную трассу: три человека погибли

В Ивановке Черниговской области российские оккупанты разрешили нескольким автомобилям выехать по заминированной трассе, и при взрыве из шести пассажиров одного из авто выжили только трое.

Об этом Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"Российские военные с особой жестокостью продолжают убивать мирное население и уничтожать украинские города и села. В Ивановке (Черниговская область) российские боевики разрешили нескольким автомобилям выехать по заминированной трассе. При взрыве из шести пассажиров одной из машин выжили только трое", - проинформировала Денисова.

Она напомнила, что на Днепропетровщине враг нанес ракетные удары в Павлограде, в результате чего была уничтожена железнодорожная станция. По данным Денисовой, разрушены железнодорожное полотно и рельсы, 15 грузовых вагонов сошли с рельс. Погиб один человек. Движение через станцию остановлено на неопределенное время", - заявила она.

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Денисова уточнила, что в Луганской области за сутки было зафиксировано 15 разрушенных домов, один человек погиб, шестеро ранены.

"Почти все обстрелы россияне сосредоточили на Рубежном, Лисичанске и Северодонецке. По предварительным данным, в результате обстрелов российской армией в Северодонецке есть один погибший и шестеро пострадавших", - заявила она.

Денисова проинформировала, что враг снова обстрелял Киев – повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

Также обстрелам подверглись торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки, - на месте работают спасатели и медики.

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"В настоящее время есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений уточняется", - отметила омбудсман.

Денисова проинформировала, что в результате удара по столичному жилмассиву Оболонского района вспыхнули два здания и грузовик, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения.

В Харьковской области, по словам Денисовой, решисты обстреляли город Лозовая, в результате чего пострадали мирные граждане и были повреждены дома, а также разрушены объекты гражданской инфраструктуры, в частности - школа и детсад. В самом Харькове 32 обстрела за ночь – из танков, реактивных систем залпового огня, артиллерии.

По информации Денисовой, в Донецкой области за 22 марта от российского оружия погибли три человека, шестеро получили ранения.

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Она уточнила, что вооруженные силы агрессора со зверской жестокостью истребляют мирное население, ежечасно совершая военные преступления и преступления против человечности, нарушая все Женевские конвенции 1949 года и все существующие акты международного гуманитарного права.

"Призываю международное сообщество применить все средства санкционного давления на государство-террориста РФ для прекращения военного вторжения в Украину. Прошу НАТО: закройте небо над Украиной!", - призвала украинский омбудсман.