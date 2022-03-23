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Саммит НАТО согласует предоставление Украине оборудования для защиты от химического и биологического оружия, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Во время саммита НАТО будет согласована дополнительная военная помощь Украине, в частности, оборудование для защиты от химического и биологического оружия.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я ожидаю, что завтра союзники (из НАТО) согласуют предоставление дополнительной помощи, в том числе помощи в области кибербезопасности, а также оборудование, чтобы помочь Украине защититься от химической, биологической, радиоактивной и ядерной угрозы", - сказал Стотенберг в среду журналистам в Брюсселе.

Лидеры стран НАТО на саммите в четверг не намерены обсуждать вопрос о членстве Украины, речь будет идти исключительно о дополнительной поддержке этой страны, заявил Столтенберг.

"Членство в НАТО не является частью повестки дня. Мы обсудим дополнительную помощь", - подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг добавил, что союзники альянса "решительно настроены на то, чтобы сделать все возможное для поддержки Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины, - Столтенберг

"Но также перед нами стоит ответственность, чтобы не дать войне выйти за пределы Украины и не стать конфликтом между НАТО и Россией, потому что это приведет к еще большему количеству смертей и разрушениям", - добавил генсек альянса.
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Топ комментарии
+36
Для тих, хто "в домікє". Столтенберг враховує помилку Борреля. Тому про жодні серйозні поставки озброєнь ми більше не почуємо. Але побачимо. По діях наших військових. 😊 Тому зрада відміняється. Скиглення подоляківських і кацапських ботів "НАТА нас прєлала" - то просто моветон. 😊
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23.03.2022 16:23
+30
НАТО ваше ГОВНО а вот ВСУ это ДА ,это единственная в Мире НЕПОБЕДИМАЯ СИЛА !!!
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23.03.2022 16:18
+17
Ссыкливые уроды. Позор!
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23.03.2022 16:20
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Страница 2 из 2
обладнання, щоб допомогти Україні захиститися від хімічної, біологічної, радіоактивної та ядерної загрози

F-15 (with AIM-120), A-10 (with CBU-97), M1A1, Ticonderoga (with SM-3)?
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23.03.2022 17:56 Ответить
Уф. Сподіваюсь не знадобится, але краще бути готовими.
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23.03.2022 18:01 Ответить
Вывод напрашивается таков ,, а сколько они еще продержуться ??? без ПВО и самолетов .
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23.03.2022 18:39 Ответить
Повтори правописание - не там ставишь мягкий знак в глаголах, не говоря уже об окончаниях, сраный русский патриот! Впрочем, в вашей рашке так и надо говорить - на **********, по-русски вы говорить и тем более писать не умеете
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24.03.2022 00:33 Ответить
тільки повітря язиками своїми можуть трясти, супер блок, супер сцикуни
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23.03.2022 18:42 Ответить
ви думаєте чому в расЄї памперси і прокладки зникли з магазинів
Правильно. Їх столтенберг скупив
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23.03.2022 19:00 Ответить
авиацию и ПВО дайте.
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23.03.2022 20:19 Ответить
НАТО это красивая оболочка без начинки. Участники уже давно не выполняют устав о % ВВП, который должен выделяться ежегодно на модернизацию армий. За это их еще Трамп критиковал сильно. Про Европу: я не верю, что итальянцы, испанцы, португальцы или французы смогут или вообще будут сопротивляться. Немцам в спину ударят русскоязычные иммигранты, которые также зомбированы КисельТВ. Биться будут поляки и прибалты. Может быть, чехи и словаки, но их мало. Венгры, Болгария и Балканы сразу лягут под Рашу. Про румын вообще молчу. Скандинавы и Швейцария - нейтралитет, но это их не спасет от немытых орков. Вот такой вот анализ.
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24.03.2022 00:11 Ответить
ми і не повинні знати, що саме нам будуть постачати. "зрадники" також будуть знати з новин
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24.03.2022 20:32 Ответить
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