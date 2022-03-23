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С начала войны войска РФ обстреляли 58 скорых: погибли шесть медиков, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

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Российские захватчики с начала широкомасштабного вторжения обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили шестерых медиков.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из россии, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили 6 наших коллег, мы вынуждены делать и это. Сегодня передал первую часть бронежилетов работникам скорой. Которые, несмотря ни на что, под пулями спасают украинцев на грани зоны активных боевых действий", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война повлияет на здоровье украинцев в долгосрочной перспективе, - Ляшко



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23.03.2022 17:43 Ответить
 
 