Страны Европы вынуждены будут платить за газ РФ в рублях, – поручение Путина
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Президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за газ от "недружественных стран" в рублях. После этого газ подорожал на 20%.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку перевести расчеты по поставкам российского газа европейским странам в рубли. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.
По словам Путина, власти планируют отказаться от "скомпрометировавших" себя валют — например, доллара и евро.
"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого - нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", - заявил Путин.
Правительство и Центробанк России должны за неделю продумать порядок сделок, согласно которым покупатели газа смогут покупать рубли на внутреннем российском рынке.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал эти действия "финансовым антиевропейским фронтом". "Это второй шаг к эскалации. Первый – угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь", – написал он в твиттере.
После заявления РФ об оплате в рублях цены на газовые фьючерсы с поставкой в апреле взлетели на 18,9%, сообщает "Экономическая правда". Так, котировки на главном европейском хабе TTF в Нидерландах в сутки взлетели на 18,9% до 1374,69 доллара за тысячу кубометров газа. При этом непосредственно после заявления цена прыгнула на 10%.
Пожалуйста, подождите...
Російський агресор друкує фальшиві рублі для того, щоб розповсюджувати їх на тимчасово окупованих територіях.
хотя, не исключено, что эурообзабоченцы сглотнут.
Posle ostaetsia lišj začet i otrabotka naraissej vsledstviji voznikšego ee dolga v nature, - tonami i kubametrami.
Може йому ще забажається у "монгольскіх шекєлях"
або у "нігерійських лірах"..
Є контракт де прописано-"доляри США"
тож Фуйло атсасьот
Тільки за ці три тижні США виділили 14 млрд (Конгрес) та 1 млрд (Байден). Плюс 1,2 млрд. ЄС. А ще допомога Австралії, Японії..., та практично цілого світу. Для порівняння Україна збільшила військові видатки бюджету на 67,6 млрд гривень.
Маємо найбільший геополітичний тренд з часів закінчення Холодної війни - це допомогти Україні перемогти і допомогти Росії програти.
Жодна країна у світі за всю історію людства не отримувала стільки допомоги (військової, фінансової, дипломатичної,політичної, та гуманітарної (три мільйони лише біженців прийняли в ЄС) за такий короткий період часу (три тижні).
І жодна країна світу не отримувала таких санкцій, як Росія...
США та НАТО роблять усе, що може, щоб Росія програла.
Без допомоги Заходу Україна не протрималася б трьох днів.
НЕ НАТО та США напали на Україну Путін, напав на Україну.
НАТО та США напередоні нападу нас попереджали і літаками поставляли зброю, завдяки якій бліцкріг Путіна не відбувся.
А що робила ЗЕвлада? Насміхалася над попередженнями, тупо хамила, запрошувала українців на шашлики, а рашаокупантів на горілку з холодцем, продовжуючи 95 квартал 2019 року "какая разніца, хуже не буде, хоть поржом".
Але сьогодні подлякоарештовичі настільки засрали вам мізки, що у вас усе перевернулося з ніг на голову і НАТО і США стали винними у наших смертях, а в очах убивці на банковій знову шукають мир.
Не ПЕРЕМОГУ, а мир і договарітса пасєрєдінє.
Та, майте,к@рва, совість і користуйтеся мізками. Зірвіть з мозків асфальт і закрийте ним небо...
В Україні введена не воєнна, а саме політична цензура на телебаченні. Інформаційна війна триває, населення продовжують обробляти антинатівською роспропагандою і пропагандою замирення з ворогами. В нас відбирають інформаційну зброю!!!! Не відбулося жодного катарсису у владі.
Сьогодні війна за Україну не лише територіальна, але це - наш бій за свободу, і передусім свободу вибору і думки!
Жодні гарантії, писані і неписані, юридично зобов'язуючі, з військовим злочинцем і убивцею, не будуть працювати в цьому світі. Єдина запорука безпеки - це власна сила, власна міць.
У нас є наші Збройні Сили, до яких безумовна довіра абсолютно в усьому і допомога всієї нації.
Слава ЗСУ, разом до ПЕРЕМОГИ!"
Це ж те саме, що відмова ЄС від кацапських енергоресурсів, хиба не цього вимагали єрмаківці, думаючи що це неможливо?
Буде він вам указувать!
Терорист!
Олег Шарп, 19:12
Как обычно Россия борется с "врагом" ударами серпом себе по яйцам ))