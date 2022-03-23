Страны Европы вынуждены будут платить за газ РФ в рублях, – поручение Путина

Президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за газ от "недружественных стран" в рублях. После этого газ подорожал на 20%.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку перевести расчеты по поставкам российского газа европейским странам в рубли. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.

По словам Путина, власти планируют отказаться от "скомпрометировавших" себя валют — например, доллара и евро.

"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого - нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", - заявил Путин.

Правительство и Центробанк России должны за неделю продумать порядок сделок, согласно которым покупатели газа смогут покупать рубли на внутреннем российском рынке.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал эти действия "финансовым антиевропейским фронтом". "Это второй шаг к эскалации. Первый – угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь", – написал он в твиттере.

После заявления РФ об оплате в рублях цены на газовые фьючерсы с поставкой в апреле взлетели на 18,9%, сообщает "Экономическая правда". Так, котировки на главном европейском хабе TTF в Нидерландах в сутки взлетели на 18,9% до 1374,69 доллара за тысячу кубометров газа. При этом непосредственно после заявления цена прыгнула на 10%.