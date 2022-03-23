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Газ (10098) Путин (29858) экономика (3831) рубль (910)

Страны Европы вынуждены будут платить за газ РФ в рублях, – поручение Путина

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

газ

Президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за газ от "недружественных стран" в рублях. После этого газ подорожал на 20%.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку перевести расчеты по поставкам российского газа европейским странам в рубли. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.

По словам Путина, власти планируют отказаться от "скомпрометировавших" себя валют — например, доллара и евро.

"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого - нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", - заявил Путин.

Правительство и Центробанк России должны за неделю продумать порядок сделок, согласно которым покупатели газа смогут покупать рубли на внутреннем российском рынке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевской области без газа остаются 67 населенных пунктов, без электричества - 500

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал эти действия "финансовым антиевропейским фронтом". "Это второй шаг к эскалации. Первый – угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь", – написал он в твиттере.

После заявления РФ об оплате в рублях цены на газовые фьючерсы с поставкой в апреле взлетели на 18,9%, сообщает "Экономическая правда". Так, котировки на главном европейском хабе TTF в Нидерландах в сутки взлетели на 18,9% до 1374,69 доллара за тысячу кубометров газа. При этом непосредственно после заявления цена прыгнула на 10%.
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Топ комментарии
+35
газ будут кушать, нєфтью запівать...

🔺Торговельне ембарго країн ЄС, що традиційно постачали до рф та РБ насіння для буряка, призвело до того, що цього року їх обсяги в Білорусі складають 15-20% від необхідного, а в рф - ще менше. Дефіцит підтримується типовою саме для росіян причиною - в умовах безгрошів'я здобутий цукор йде на самогон.
🔺В умовах масового безробіття і відсутності готівки в росію повертається бартерний обмін. Росіяни в обмін на цукор пропонують одяг, електроніку та інші речі.
🔺Зокрема, жителі Єкатеринбургу готові розлучитися з дитячими сандаликами за 1 кг цукру, Тюменської області - віддають люстру за 5 кг. В Уфі міняють 50 кг цукру на комп'ютер...
🔺Це тільки початок, якщо рф не припинить військову агресію, попереду - м'ясний і молочний апокаліпсис, що очікує на рф та Білорусь, а там і повернення черг за хлібом, м'ясом та сіллю.
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/886
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23.03.2022 16:58
+34
Это, конечно, укрепляет сотрудничество и не отталкивает потребитилей на поиски альтернативных источников газа. Вы, добоёбы, делаете всё, чтобы яма, в которую вы залезли, была как можно глубже.
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23.03.2022 17:02
+31
Але не довго, знайдуть альтернативу.
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23.03.2022 16:52
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Платити їм їхніми фальшивими рублями....

Російський агресор друкує фальшиві рублі для того, щоб розповсюджувати їх на тимчасово окупованих територіях.
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23.03.2022 17:14 Ответить
Цікава пропозизиція. А доречі , давайте ти, хто має фублі у налі , скинемось, та допоможемо нашім друзям. вони ж нам допомогають.
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23.03.2022 17:14 Ответить
Або взагалі нагло не платити...
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23.03.2022 17:15 Ответить
я не думаю, что в контракте прописаны рубли. не будут давать газ за $, значит отберут нафиг майно этих придурков
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23.03.2022 17:15 Ответить
если так, то судебные иски и штрафные санкции на рашостан, со всеми вытекающими.
хотя, не исключено, что эурообзабоченцы сглотнут.
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23.03.2022 17:19 Ответить
za sčet vzaimozačeta štrafov i ceny postavok budut postavliatj za darma, daže bez jageliu vzamen
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23.03.2022 23:09 Ответить
esli fuckinu možno odnostoronne meniatj osnovnye uslovija dogovorov, v takom slučae Evropa odnostoronne vvodit "dogovornuju" sankciju za narušenie iznačalnyx uslovij kontrakta, - štraf 10005000 mulijardov fublej.
Posle ostaetsia lišj začet i otrabotka naraissej vsledstviji voznikšego ee dolga v nature, - tonami i kubametrami.
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23.03.2022 23:13 Ответить
вроде, как завтра рашанацисты решили открыть торговлю своими нарезанными бумагами на ммвб. скорее всего это решение о продажи углеводородов за фуфли сегодня, сделано неспроста. вот и посмотрим, как на это рынок отзовется.
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23.03.2022 17:17 Ответить
Стекляными бусами
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23.03.2022 17:20 Ответить
Те же яйца,только в профиль.
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23.03.2022 17:22 Ответить
це такий новий анекдот пуйло придумало?
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23.03.2022 17:23 Ответить
Це дуже гарна новина! Більше Аду для раши! Таварищь Куйло І біл большим ученім єканамистом.
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23.03.2022 17:32 Ответить
чи правильно писати ні "икoнанистом"?
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23.03.2022 23:17 Ответить
Необходимо открыть поставку в Европу по квотам и фиксированным ценам стратегических запасов США нефти и газа, речь идет об одном, максимум двух месяцев, этого достаточно для развала паРашки и краха ымперии!
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23.03.2022 17:33 Ответить
Mozno pokupatj gaz v obmenu na jadernije bojegolovki.
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23.03.2022 17:33 Ответить
Да что тут не понятно Путин работает или на США или Китай. Задача развалить рашку на части, чтобы другие могли полакомиться.
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23.03.2022 17:36 Ответить
Сцук,не такі страшні санкції,як конртсанкції кацапстану)) а то єврокраїни ще б довго "ламались" з ембарго...а тепер мож зашевеляться
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23.03.2022 17:38 Ответить
экономически для рашиcтов это очень глупое решение. Официальный курс где то 100-105 деревянных за один доллар, реальный курс где то 140-170. Если подсуетится то есть возможность купить газ с неплохой скидкой. Но лучше конечно не покупать вообще.
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23.03.2022 17:39 Ответить
а кто, пгастите, будет шото продавать за фубли? ведь шоб фубли взять , нада шото за них подать, а кто в здравов уме за фубли отдаст какчественный западный товар?
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23.03.2022 19:11 Ответить
Хех,после объявления проплаты в рублях,Шольц сказал что выступает за эмбарго нефти и газа с Мордора,хотя утром заявлял что они не смогут без Мордора обойтись,оталаь только Венгрия
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23.03.2022 17:39 Ответить
Можно платить,а можно и не платить
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23.03.2022 17:39 Ответить
stulja sjogodnia, fubli poslezautre
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23.03.2022 23:20 Ответить
Реверанс плюгавого. Надумав застрати все довкола своїм нікчемним папером. Все йде по плану "якщо ви мене не підтримаєте, я стану свому другу на ногу"
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23.03.2022 17:41 Ответить
берестой пусть платят
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23.03.2022 17:45 Ответить
ну й що з того що Фуйло дав доручення???
Може йому ще забажається у "монгольскіх шекєлях"
або у "нігерійських лірах"..
Є контракт де прописано-"доляри США"
тож Фуйло атсасьот
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23.03.2022 17:46 Ответить
Яке приниження для Європи. Через свою жадібність хапнуть газу по дешевці тепер будете бігати міняти долари та євро на смердючі рублі. Кидайте це брудне діло. Придушемо ***.о та будете торгувати з чукчами за нормальними цінами.
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23.03.2022 17:49 Ответить
могу заплатить ракушками
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23.03.2022 17:50 Ответить
"Якого вам, к@рва, ще плану протидії агресору не вистачає?Україна, ще ніколи за свою історію не мала такої грандіозної світової підтримки у війні за свою незалежність з рашаокупантом, як сьогодні. У двох попередніх попередніх війнах 1917-1921 роках, та 1939-1951, Україна практично боролась сама.На сьогодні жодна країна світу за всю історію людства не отримувала стільки допомоги і такої одностайної політико-санкційної підтримки за такий короткий період часу, як Україна!

Тільки за ці три тижні США виділили 14 млрд (Конгрес) та 1 млрд (Байден). Плюс 1,2 млрд. ЄС. А ще допомога Австралії, Японії..., та практично цілого світу. Для порівняння Україна збільшила військові видатки бюджету на 67,6 млрд гривень.
Маємо найбільший геополітичний тренд з часів закінчення Холодної війни - це допомогти Україні перемогти і допомогти Росії програти.
Жодна країна у світі за всю історію людства не отримувала стільки допомоги (військової, фінансової, дипломатичної,політичної, та гуманітарної (три мільйони лише біженців прийняли в ЄС) за такий короткий період часу (три тижні).
І жодна країна світу не отримувала таких санкцій, як Росія...
США та НАТО роблять усе, що може, щоб Росія програла.
Без допомоги Заходу Україна не протрималася б трьох днів.

НЕ НАТО та США напали на Україну Путін, напав на Україну.
НАТО та США напередоні нападу нас попереджали і літаками поставляли зброю, завдяки якій бліцкріг Путіна не відбувся.
А що робила ЗЕвлада? Насміхалася над попередженнями, тупо хамила, запрошувала українців на шашлики, а рашаокупантів на горілку з холодцем, продовжуючи 95 квартал 2019 року "какая разніца, хуже не буде, хоть поржом".
Але сьогодні подлякоарештовичі настільки засрали вам мізки, що у вас усе перевернулося з ніг на голову і НАТО і США стали винними у наших смертях, а в очах убивці на банковій знову шукають мир.
Не ПЕРЕМОГУ, а мир і договарітса пасєрєдінє.
Та, майте,к@рва, совість і користуйтеся мізками. Зірвіть з мозків асфальт і закрийте ним небо...
В Україні введена не воєнна, а саме політична цензура на телебаченні. Інформаційна війна триває, населення продовжують обробляти антинатівською роспропагандою і пропагандою замирення з ворогами. В нас відбирають інформаційну зброю!!!! Не відбулося жодного катарсису у владі.
Сьогодні війна за Україну не лише територіальна, але це - наш бій за свободу, і передусім свободу вибору і думки!
Жодні гарантії, писані і неписані, юридично зобов'язуючі, з військовим злочинцем і убивцею, не будуть працювати в цьому світі. Єдина запорука безпеки - це власна сила, власна міць.
У нас є наші Збройні Сили, до яких безумовна довіра абсолютно в усьому і допомога всієї нації.
Слава ЗСУ, разом до ПЕРЕМОГИ!"
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23.03.2022 17:50 Ответить
Ржунемогу
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23.03.2022 17:58 Ответить
це прекрасне рішення. Треба всю їхню бодягу щоб за деревяні купляли.
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23.03.2022 18:03 Ответить
Ржубль - не валюта, а фантики, которых можно напечатать вагоны. Никто фантиками расчитываться не будет. Нефтегазовое эмбарго приближается.
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23.03.2022 18:03 Ответить
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав ці дії "фінансовим антиєвропейським фронтом"

Це ж те саме, що відмова ЄС від кацапських енергоресурсів, хиба не цього вимагали єрмаківці, думаючи що це неможливо?
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23.03.2022 18:04 Ответить
значит надо завалить рубль совсем и тогда их очень много будет на доллары, это же хорошая новость
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23.03.2022 18:10 Ответить
Он уже заваленный, а если начать им торговать, то уже сам рубль превращается в реальный товар, стоимость которого соответствует стоимости товарной корзины. То есть стоимость рубля соответствует стоимости газа и другого сырья в мире. Когда растёт мировая экономика, тогда растёт и рубль, а когда она падает, то и рубль падает. Это же очевидно. Или это у вас такой тонкий сарказм?
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24.03.2022 04:55 Ответить
Да пошліть його взагалі на!
Буде він вам указувать!
Терорист!
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23.03.2022 18:41 Ответить
З терооистом ще якусь співпрацю вести?
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23.03.2022 18:41 Ответить
Якє воно конченє )))
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23.03.2022 18:43 Ответить
путін сказав, що за тиждень придумає спеціальний механізм, через який європейці зможуть фінансувати тероризм.
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23.03.2022 18:43 Ответить
Хотів за рублі а буде за продовольствіє.
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23.03.2022 18:45 Ответить
Так что, этого маньяка не могут обуздать? Сдавайтесь ему, придурки еэсовские.
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23.03.2022 18:57 Ответить
это прекрасно!!!! вот камк только будет выручка за айфоны, боинги и другой товар, Запад потратит эти рубли на нафть_РФ)) разве эти компани не мечтают за фубли продават свою технику? вот это поворот
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23.03.2022 19:08 Ответить
БРАВО! браво господа!!! много_ходов_очник всех сразил наповал
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23.03.2022 19:09 Ответить
Відповідь ЄС-росії-а нам здається ми у вас ніякого газу небрали,ви напевно помилилися...
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23.03.2022 19:25 Ответить
Собственно, это и есть эмбарго. У западных покупателей рублей нет, значит и торговли нет. То есть, что бы купить газ, запад вначале, должен, что то продать россии. Но продавать нельзя, потому, что запрещено ихними же санкциями. Замкнутый круг, раз нет рублей то нет и продажи нефти и газа.
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23.03.2022 19:30 Ответить
Плохо только то, что нефть и газ останутся в россии для внутреннего потребления. Хначит ГСМ, удобрения, химическая, металлургическая промышленность, энергетика, будут в россии производиться из-за низкой цены на это сырьё.
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23.03.2022 19:38 Ответить
Доп. Стимул отказаться от рашки. Конечно это будет не мгновенно. Далеко не мгновенно.пройдут годы для некоторых стран Но! Это будет Навсегда!!!н-а-в-с-е-г-д-а. И больше никаких тебе шаровых денег.
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23.03.2022 19:41 Ответить
Германия заявила, что оплата газовых контрактов в рублях приведет к их разрыву.

Олег Шарп, 19:12
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23.03.2022 20:55 Ответить
Отлично. ЕС будет гораздо проще ввести нефтегазовое эмбарго чем заморачиватся с рублями.
Как обычно Россия борется с "врагом" ударами серпом себе по яйцам ))
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23.03.2022 21:06 Ответить
Три беды на Руси - Путин, дураки и дороги )
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23.03.2022 21:07 Ответить
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