Зеленский о новой системе безопасности: "Мы должны думать, как будем жить после этой войны. Нужны гарантии. Сильные"

Украина и мир уже должны думать о том, как будут жить после этой войны, ведь нужны гарантии безопасности, которые сделают в дальнейшем войны невозможными.

Об этом, выступая перед парламентариями Франции, сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с вами должны думать о будущем, думать о том, как мы будем жить после этой войны. Нужны гарантии. Сильные. Гарантии того, что безопасность будет непоколебима, а войны не будет, и в целом войны будут невозможны. Мы создадим такую систему гарантий, новая система безопасности, в которой Франция, я верю, будет играть ведущую роль", - сказал Зеленский.

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По его убеждению, должна быть такая безопасность, чтобы люди проживали свою полную жизнь, и чтобы люди прощались с отошедшими не под бомбами, не в войне, а когда придет время. "Только мир да только в достоинстве, потому что пройти надо так, чтобы тебя уважали, чтобы тебя помнили и чтобы с тобой прощались так, как весь мир видел, как Франция прощалась с великим Бельмондо", - сказал президент.