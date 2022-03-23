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РФ готовит провокации с обстрелами своих территорий для обвинения ВСУ, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фейк

Россия планирует очередные провокации, чтобы обвинить Украину. Оккупанты готовятся обстрелять свои территории, в том числе гражданские объекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а затем обвинять в этом вооруженные силы Украины. Эти действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников", - говорится в сообщении.

Синегубов призвал украинцев не верить лжи оккупантов, доверять только официальную информацию.

"Вооруженные Силы Украины никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, как это делают рашисты. Мы защищаем только свое, только на своей земле!" – подчеркнул он.

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Топ комментарии
+40
Уже как-то ПИХУЙ.
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23.03.2022 18:28
+24
Бандера схвалює. Їбашьте, пацани.
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23.03.2022 18:29
+23
А навіщо закликати українців не вірити в кацапські провокації? Насрати нам на це. Хай вони там всі здохнуть,падли.
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23.03.2022 18:30
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Уже как-то ПИХУЙ.
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23.03.2022 18:28 Ответить
СЕЛО МАЙНІЛА, українсько-мокшанський кордон 2022 рік.
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23.03.2022 18:53 Ответить
Вообще пох
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23.03.2022 18:28 Ответить
что-бы мотивировать быдло к войне?
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23.03.2022 18:28 Ответить
Нам *****,що ви *******! Коли ми їбонемо по вас,то ви ******* і здохнете здивованими!
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23.03.2022 18:29 Ответить
А что будет то?
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23.03.2022 18:29 Ответить
Без такого стадо может не сглотнуть массовую мобилизацию.
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23.03.2022 18:36 Ответить
мурза уже после сортира могли бы а сейчас стадо разбежится по нычкам
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23.03.2022 18:41 Ответить
Не знаю...думаю, шо большинство покорно пойдет подыхать за любимого фюрера. Они уже оскотинели до полного невозврата.
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23.03.2022 18:47 Ответить
мурза тут слегка другое у них в их мозгах уже щёлкает что их армия обосралась и как скоко бабла а в Сумской области их разогнало ТРО и своя рубаха ближе к телу армия срез общества
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23.03.2022 18:57 Ответить
хз...будем надеяться шо трусость руssких пересилит их любовь к фюреру.
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23.03.2022 19:00 Ответить
а еще по законодательству *****, при нападении на РФ они могут использовать я.о.
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23.03.2022 18:50 Ответить
Логика понятна, но нельзя всего бояться - это проигрышный вариант. На мой взгляд удары по военным объектам возможны и на территории рашки.
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23.03.2022 18:52 Ответить
Ну, для мобилизации, или применения тактического ядерного оружия, или химоружия...
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23.03.2022 19:12 Ответить
Бандера схвалює. Їбашьте, пацани.
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23.03.2022 18:29 Ответить
Нашу територію обстрілювати можна, а їхню ніззя?
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23.03.2022 18:30 Ответить
А навіщо закликати українців не вірити в кацапські провокації? Насрати нам на це. Хай вони там всі здохнуть,падли.
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23.03.2022 18:30 Ответить
Що, з прихованою мобілізацією паганенько? Помирати за ***** поменшало?
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23.03.2022 18:31 Ответить
da rade boga - glavnoe po bolshe usherba i smerti shtob bylo
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23.03.2022 18:32 Ответить
Та пох...якщо серед українців є дауни що вірять кацапам...нє ну які ж вони українці?!
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23.03.2022 18:32 Ответить
Правильно, наконец 👍🙏🙏🙏. Раз@@башти свои города, не меньше нашего Марика, Гостомеля и Харькова. Это будет справедливо. Поддерживаю рассею в этом обдуманом, выверенном, просчитаном и привентивном ударе 👍🇺🇦 Ху@рте сильнее, начните с Питера и Москвы, чтоб картинка красочнее была
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23.03.2022 18:34 Ответить
😀😀😀
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23.03.2022 18:41 Ответить
Ага, сейчас. Это раньше у них кроме Воронежа ничего не было, а теперь они оккупировали прекрасный Лугандон - так что есть, на ком эксперименты проводить.
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23.03.2022 18:45 Ответить
Воронеж напрягся.......
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23.03.2022 18:34 Ответить
по кремлю пусть ***** чтоб нормальная провокация была а не фуфло какоето
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23.03.2022 18:35 Ответить
😀😀😀
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23.03.2022 18:38 Ответить
Можуть навіть ракетами, градами, ураганами та смерчами обстріляти. Якось похер. Війна
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23.03.2022 18:35 Ответить
Після того що російська п"дорасія наробила в Україні будь-які її провокації, обстріли своїх ж населених пунктів і т.д., вже не мають абсолютно ніякого значення!
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23.03.2022 18:36 Ответить
А можна їбанути одразу ЯЗ-єм?
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23.03.2022 18:36 Ответить
Да пусть ******, на здоровье.
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23.03.2022 18:36 Ответить
Давно вже пора симетрично ******* па растову. Щоб вже їхні гниди-рашисти в крові бігали містом, шукали укриття та дохли від голоду, спраги та холоду по підвалах. ******, хлопці!
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23.03.2022 18:37 Ответить
И ШО ??? Уже столько обрушили в Украине домов и убили гражданских
САМОЕ ВРЕМЯ УКРАИНЕ БАХНУТЬ ПО РАШЕ ! Они заслужили вой сирен по городам
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23.03.2022 18:37 Ответить
До меня не доходит,а почему мы не можем обстреливать территории врага??Почему не можем эти корабли уничтожить?????У нас же есть эти точки У!!Почему,*****,мы не бросаем бомбы и не пускаем ракеты на Кремль???????
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23.03.2022 18:38 Ответить
В них ППО є. Ракету зіб'ють. Літак з бомбою просто не долетить.

А от з РСЗО біля кордону можна вжарити
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23.03.2022 19:06 Ответить
Да ну? Всё у них такое же как и их хвалёная армия...
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23.03.2022 19:26 Ответить
Используют как предлог для ЯО
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23.03.2022 19:32 Ответить
Во первых кто им поверит? Во вторых стратегически это ничего не меняет.
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23.03.2022 18:39 Ответить
Предлагаю ****** рассенцам па Маскве, прямо в центр примерно в 50 мегатонн, шоб в пепел, а потом по Воронежу, Тюмени и еще с пару сотен городов, ну что бы уж наверняка провокация удалас
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23.03.2022 18:39 Ответить
я не согласен с очередностью нанесения ударов. и мощность можно увеличить.
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23.03.2022 19:05 Ответить
По хутину пусть бахнут и закончат войну
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23.03.2022 18:39 Ответить
Ну і що далі. Тільки не кажіть що вони нападуть. Всім якось вже пох.й на них.
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23.03.2022 18:41 Ответить
Правильно... пусть в кремль пистанут...
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23.03.2022 18:46 Ответить
Nakonecj to budet bombitj Voronezh

A jesli serjozno - mogli bi Baiden i Stoltenberg pozvonjitj Putinu i skazatj: Znajesh, mi tut slishali cto ti sobirajesjha bombitj svoi goroda. Mi nje protiv.
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23.03.2022 18:46 Ответить
Ага, я прям вже бачу ці багатотисячні черги у війскомати орконавтів під боярой, які ледве стоячи на ногах кричать: "за расею ,за дєдов". Якби вони могли зібрати щось схоже на солдатів, то давно б уже це зробили. Коли ти навмисно деградуєш народ, то є один нюанс - ці всі алкаши,дегенерати і просто тупорилий скот(який навіть колись там служив, чи був офіцером) вже ніколи не стане нормальною у фізичному та психічному плані.
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23.03.2022 18:46 Ответить
Невже Вороніж дочекався? А я думав, що це анекдот.
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23.03.2022 18:46 Ответить
Я підтимую: хай вб'є стільки кацапів, скіки зможе.
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23.03.2022 18:47 Ответить
Про які провокації мова, якщо ми у стані війни?
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23.03.2022 18:48 Ответить
Вже по двох села їбанули
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23.03.2022 18:49 Ответить
Надеюсь мощно по себе кизданут, не поскупятся.
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23.03.2022 18:50 Ответить
комусь шкода кацапів ? баби еще нарожают...
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23.03.2022 18:50 Ответить
А в чому сенс? Вони ******** наші міста. Ми маємо право бомбити їхні.
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23.03.2022 18:51 Ответить
Уже обстреляли сами себя, в белгородской области
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23.03.2022 18:51 Ответить
які нахрін провокації, У НАС ВІЙНА
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23.03.2022 18:53 Ответить
Это может быть поводом для вступления белорусов и казахов. Типа ОКДБ должны поддержать, если есть угроза одной из стран.
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23.03.2022 19:05 Ответить
На фоне армии рф, они не представляют из себя ничего.
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23.03.2022 19:17 Ответить
давно пора
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23.03.2022 19:14 Ответить
Никогда лаптеобразная масса не победит свободолюбивых Украинцев. Даже если они все прийду, тут все они и лягут в землю.
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23.03.2022 19:16 Ответить
вот если на стране Тундра ее ФСБ взорвет Кремль - тогда я поверю что это сделал Бандера
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23.03.2022 19:21 Ответить
Всі розуміють, що війна з оборонної перейде в наступальну, і нам буде 50 км зона безпеки в глиб кордону рашки.
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23.03.2022 19:32 Ответить
Воронеж? Не томите...
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23.03.2022 19:34 Ответить
Запустіть їх в Україну,не збивайте, нехай віпуть по воронежу, щоб там самки собак шмарклями втерлися
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23.03.2022 19:42 Ответить
Предлагаю шт 10 Калибров в район мавзолея... Или по Лубянской площади...
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23.03.2022 19:45 Ответить
по бункеру уйла хай гатять бо все iнше то буде хфейк
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23.03.2022 20:24 Ответить
О подобных "провокациях" можно было до 24 февраля беспокоится...
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23.03.2022 20:30 Ответить
Это что во время ВОВ Германия могла бомбить города СССР , мы нет? Та как и здесь. Украине по хер , можи -те и кремель подорвать. Война у нас с вами рашистами на истребление. Чем мы Украинцы больше вас поубиваем, тем в дальнейшем всему Миру благо. Слава Украине!
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23.03.2022 20:32 Ответить
Під час Другої Світової авіація антигітлеровської коаліції вдень і вночі бомбила всі німецькі міста аж куфайка загорталась.
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23.03.2022 20:34 Ответить
Та швидше б, що б вони теж відчули весь жах, коли небо падає тобі на голову. Що для нас це змінить? Вони й так на нас напали.
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23.03.2022 20:48 Ответить
Тож нехай обстрілують, бажанно цвінтар " червонний майдан", з клозетом "ленін". Знищувати свинопса, то не гріх! Але можуть і почекати,ми без свинопсів, з цим впораемося!
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23.03.2022 20:50 Ответить
А не насрать ли уже на эти прАвАкАции? Мы уже обязаны выжигать весь ************* сброд напалмом ежечасно до самого Владика, да вот только зеленое дерьмо просрало оборону страны и не закупило с лысым пуштуном ни одной ракеты, чтобы херачить по **********.
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24.03.2022 03:42 Ответить
Да как то похер....... Давайте, по Ростову огонь.
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24.03.2022 08:26 Ответить
 
 