РФ готовит провокации с обстрелами своих территорий для обвинения ВСУ, - Синегубов

Россия планирует очередные провокации, чтобы обвинить Украину. Оккупанты готовятся обстрелять свои территории, в том числе гражданские объекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а затем обвинять в этом вооруженные силы Украины. Эти действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников", - говорится в сообщении.

Синегубов призвал украинцев не верить лжи оккупантов, доверять только официальную информацию.

"Вооруженные Силы Украины никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, как это делают рашисты. Мы защищаем только свое, только на своей земле!" – подчеркнул он.

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