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Украина получила от партнеров 50 автомобилей скорой помощи для ВСУ, - Минздрав. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украина получила от международных партнеров 50 автомобилей скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Украина получила от партнеров 50 автомобилей скорой помощи для ВСУ, - Минздрав 01

Скорые будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины, чтобы врачи могли безопасно и в сжатые сроки эвакуировать раненых из зоны боевых действий и оказывать им необходимую помощь.

"Автомобили Mercedes обладают высокой проходимостью, соответствующим уровнем защиты и оборудования, необходимым для спасения жизни в условиях боевых действий. Они позволяют эвакуировать до 4 раненых одновременно", - говорится в сообщении.

Украина получила от партнеров 50 автомобилей скорой помощи для ВСУ, - Минздрав 02

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Отмечается, что часть автомобилей уже доставлена в регионы, где продолжаются активные боевые действия.
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Топ комментарии
+23
Хоч і старі, але це ж мерси
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23.03.2022 18:38
+23
Унимог. Отличный авто. Плюс ещё куча спец оборудования внутри.
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23.03.2022 18:39
+12
не те слово "супер", Унімог - "самий самий суперовий" по прохідності !!!!
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23.03.2022 18:44
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Хоч і старі, але це ж мерси
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23.03.2022 18:38 Ответить
Дурень чи що ?
Припиняй істерику.
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23.03.2022 19:12 Ответить
Нам же ехать, а не шашечки...
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23.03.2022 18:57 Ответить
А я про що?
Ще ви тут істерику закатайте.
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23.03.2022 19:12 Ответить
Чого б це, я колись рулив на такому..
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23.03.2022 19:18 Ответить
так мерс - завжди залишається мерсом !!!
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23.03.2022 18:59 Ответить
Унимог. Отличный авто. Плюс ещё куча спец оборудования внутри.
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23.03.2022 18:39 Ответить
не те слово "супер", Унімог - "самий самий суперовий" по прохідності !!!!
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23.03.2022 18:44 Ответить
ленд ліз потихенько йде !

дай бог побачити ешелон з 50-тьма Абрамсами !!!!!

"Чи дождемося Вашингтона
З новим та праведним Законом ?
А дождемось таки колись !!!!"

Т.Шевченко

.
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23.03.2022 18:50 Ответить
Абрамси нам не потрібні.
Вірніше тільки один. Щоб Бабченко міг на ньому по Червоній площі проїхати.
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23.03.2022 21:16 Ответить
високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій. Вони дозволяють евакуювати до 4 поранених одночасно"
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23.03.2022 18:51 Ответить
а какой расход топлива?
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23.03.2022 20:27 Ответить
Самолёты дайте ,скажите что это медицинская авиация если так уж бздите ..
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23.03.2022 18:40 Ответить
вже нема аеродромів...
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23.03.2022 19:03 Ответить
Звідки ж тоді наші літаки злітають?
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23.03.2022 19:35 Ответить
В ******** війні літаки то є дорогі іграшки.
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23.03.2022 19:48 Ответить
Ещё бы пару гамновозов... касапов пособирать надо..
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23.03.2022 18:43 Ответить
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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23.03.2022 18:49 Ответить
а еще раз в 5 больше скорых(обычных гражданских) и пожарных машин в пути, вернее они уже в воскресенье были в Пшемышле, все на желтом транзите, сам общался с водителями, держитесь братья и сестры! Слава Украине!
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23.03.2022 18:49 Ответить
Нарешті! Саме броньованих швидких так невистачає нашій армії
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23.03.2022 18:54 Ответить
круто
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23.03.2022 18:57 Ответить
Щось схоже здається вже було...
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23.03.2022 19:13 Ответить
Так, англійські Саксони.
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23.03.2022 19:20 Ответить
А тепер запитай..Те, де наші розробки 18-19 років броньованих авто?
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23.03.2022 19:52 Ответить
толку с тех розробок если нет денег на военный заказ
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23.03.2022 20:29 Ответить
Німеччина надсилає ? Гут ! Зер гут !
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23.03.2022 21:18 Ответить
 
 