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Из-под завалов Харьковской ОГА достали тела уже 24 погибших, разбор продолжается, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Со дня обстрела Харьковской областной администрации на улице Сумской из-под завалов извлечены тела 24 погибших. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщил представитель Главного управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В первый день спасатели сообщили о семи погибших, позже о десяти жертвах. Окончательной информации нет, поскольку работы продолжаются.

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Звичайно ворог проводить геноцид над українцями, а що наша влада? Чому вона не забезпечує своєчасну евакуацію населення з міст де йдуть обстріли . Чому не вивозять жінок дітей і стариків завчасно? З Маріуполя треба було вивезти людей і був на це час - неділя на те щоб і людей спасти і дороги до Херсона підірвати .А хто це прогавив або навмисно не зробив? Чому мовчать? Хто буде відповідати за такі шалені смерті в неевакуйованому місті? Хто відповідає за евакуацію? У нас велика країна всіх можна переселити з небезпечних місць.У нас дуже багаті олігархи і всі їх гроші в воєнний час повинні йти на армію і переселенців. Де вони? Чому й досі влада не виконує те що написано в Конституції? Що це Зеленський коїть?
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23.03.2022 19:57 Ответить
А лошара твердить що цивільні обєкти московська орда не обстрілює
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23.03.2022 19:19 Ответить
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23.03.2022 19:28 Ответить
Грозный. Работа кацапов... далее Алеппо а "ДерьмоКратический" мир сглатывал все это... далее будет Варшава... Макроны/Шольцы дальше будут сглатывать у Упыря.
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23.03.2022 19:30 Ответить
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23.03.2022 19:50 Ответить
 
 