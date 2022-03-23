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Из-под завалов Харьковской ОГА достали тела уже 24 погибших, разбор продолжается, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Со дня обстрела Харьковской областной администрации на улице Сумской из-под завалов извлечены тела 24 погибших. Разбор завалов продолжается.
Об этом сообщил представитель Главного управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В первый день спасатели сообщили о семи погибших, позже о десяти жертвах. Окончательной информации нет, поскольку работы продолжаются.
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Лариса fb3d953c
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Микола Опанасович
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Совестно за Брата
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Совестно за Брата
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МГМ
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