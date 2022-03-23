Оперативная информация Генштаба по российскому вторжению на 18:00 23 марта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 23 марта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Идут двадцать восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Группировка сил обороны продолжает оборонительную операцию против российских захватчиков, нанося противнику значительные потери.
Россия, сорвав все сроки наступательной операции, продолжает рассматривать возможность оцепления отдельных группировок войск Вооруженных Сил Украины для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса. В то же время, российские оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленное уничтожение инфраструктуры городов, а хаотическое минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.
На Волыни, Полесье, Северщине и Таврическом направлении действия противника не изменились.
На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты, демонстрируя "гуманитарную миссию" российской федерации, организовывали показательную раздачу так называемой "гумпомощи" местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.
На временно занятых территориях Запорожской области противник из-за проблем с логистическим обеспечением пытается пополнить запасы топлива путем его изъятия у гражданского населения и аграриев.
Силы обороны Украины продолжают защищать Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от российских оккупантов".
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- Ну що ти так пхаєшся, як кацап в Чорнобаївку?
всього у рашки 1500 бойових літаків
ми вже посадили 100 !
майте на увазі, вони не можуть задіяти й 50 % авіації, інакше НАТА (Чайна, Япойна, Джорджия, Молдова...) нападе
Наприклад, є матеріали, які можуть поглинати радар, щоб зменшити ймовірність бути збитим.
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Як щодо розширення дальності, замінивши деякі ракети на бензобаки?
TB2S Може спілкуватися через супутник, щоб збільшити радіус дії.