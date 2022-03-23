В НАТО считают, что общие потери РФ в войне против Украины могут достигать 30-40 тыс., – журналист Селдин

Потери российских оккупантов в Украине могут составлять от 7 до 15 тысяч военнослужащих.

Как сообщает корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин, об этом заявил представитель НАТО на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Так, потери российской армии в Украине убитыми могут составлять от 7 до 15 тысяч человек, а общие потери, включая раненых, пропавших без вести и пленных - от 30 до 40 тысяч.

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