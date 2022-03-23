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Журналистка The Insider Баулина погибла в Киеве в результате обстрела российскими оккупантами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бауліна

Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве во время выполнения редакционного задания.

По данным издания, она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел, передает Цензор.НЕТ.

С ней погиб еще один гражданский. Двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы.

До прихода в The Insider Оксана работала в Фонде борьбы с коррупцией. После внесения организации в экстремистский список она вынуждена была уехать из России. Как корреспондент Оксана уехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны.

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Топ комментарии
+16
Свiтла пам'ять 🙏
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23.03.2022 20:58
+16
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23.03.2022 21:01
+10
Пох, яка нацiя. Ти статтю просто читай, чим вона займалася! Ти бот?
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23.03.2022 21:21
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Свiтла пам'ять 🙏
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23.03.2022 20:58 Ответить
Російській журналістці "світла пам'ять"? Ти не місцевий?
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23.03.2022 21:16 Ответить
Пох, яка нацiя. Ти статтю просто читай, чим вона займалася! Ти бот?
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23.03.2022 21:21 Ответить
А ти впевнений, що вона не працбвала на ФСБ? Що це не після її репортажів прилітає у Київ? Ти не дятел?
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23.03.2022 21:27 Ответить
Дятел здесь ты. Причем совершенно определенно. Это бы СОЮЗНИК Украины...
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23.03.2022 21:30 Ответить
***, зрозуміло. Тут дитячий садок коменти пише...
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23.03.2022 21:33 Ответить
Ты чтоли из детского сада? Так особых сомнений нет! А ты понимаеш, что всякого рода заявления типа "А ти впевнений, що вона не працбвала на ФСБ?" без доказательств - есть клевета и мерзость?
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23.03.2022 22:22 Ответить
Ну да, фбк не бутерброда навального - союзник Украины Может, еще и скабеева - союзник Укрианы?
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23.03.2022 21:51 Ответить
Еще один дятел? В данный момент девочка не имела отношения к фбк. И да, людям свойственно меняться. И организациям, особенно оппозиционным - тем более.
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23.03.2022 22:18 Ответить
Я думаю, що ти як i працюэш на Парашу
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23.03.2022 21:30 Ответить
Тобі краше не думати. Це не твоє!
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23.03.2022 21:35 Ответить
Думаю, що ти i працюэш на Парашу, Contex ти
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23.03.2022 21:31 Ответить
Помовч, дурню:
Раніше Бауліна працювала у структурах політика Олексія Навального - на ютуб-каналі «Навальний LIVE» та у Фонді боротьби з корупцією. Після заборони ФБК та визнання його екстремістською організацією в Росії у червні 2021 року, вона виїхала з країни.
The Insider - інтернет-видання, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, фактчекінгу та політичній аналітиці. Редакція видання розташовується в Ризі (Латвія).
Як кореспондента Оксана поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва. https://glavcom.ua/country/incidents/rosiyska-zhurnalistka-the-insider-zaginula-pid-obstrilom-u-kijevi-832419.html
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23.03.2022 22:47 Ответить
Типу, якщо мужик працював в укроборонпромі, то він не може бути російським агентом? Просять, не знімайте зразу, не корегуйте вогонь, п вона за три хвилини примчала .
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23.03.2022 23:11 Ответить
Ти мариш. Знімать і публікувать - це різні речі. Про публікацію є що сказать?
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24.03.2022 04:42 Ответить
Дурбецало, встигла викласти в російський телеграмм.
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26.03.2022 00:00 Ответить
Це для тих, хто розсказує "это была хорошая девочка"!
Розповідає мужик з Маріка: "Навколо було безліч закривавлених людей, у деяких з переламаних кінцівок стирчали кістки. - Одна мати шукала дітей серед руїн, п'ятирічна дитина кричала, що не хоче вмирати. Серце розривалося!".
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24.03.2022 11:24 Ответить
Друга росіянка загинула у Києві. Перша, під час обстірлу телевежі.
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23.03.2022 21:00 Ответить
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23.03.2022 21:01 Ответить
Для тих, хто в танке: кому світла пам'ять? Російській журналістці? Альо! Гараж!
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23.03.2022 21:26 Ответить
В танке в данном случае -ты. Это была девушка, поддерживающая Украину.
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23.03.2022 21:28 Ответить
Ти реально, бот И де*бил, Совесть не мучается, contex??
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23.03.2022 21:34 Ответить
Я буду тебе, амєбу одноклітинну в бан відправлять.
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23.03.2022 22:50 Ответить
Еще одна россиянка стала хорошей россиянкой
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23.03.2022 21:06 Ответить
к чему это?
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23.03.2022 21:13 Ответить
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23.03.2022 21:15 Ответить
Ще раз: кому світла пам'ять? Російській журналістці? Ти мабуть сайтом помилився? На сайт раша тудей напиши про світлу пам'ять!
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23.03.2022 21:18 Ответить

не будь придурком. ця дiвчина була з опозицiйного пуйлу забороненого на паРашi сайту.
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23.03.2022 21:24 Ответить
Не будь дятлом. Всі ці фонди, у т.ч. Навального, давно завербовані ФСБ.
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23.03.2022 21:30 Ответить
И ти так само отимуэш зп звiдти, contex
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23.03.2022 21:38 Ответить
Не дергайся. Некоторое, пусть небольшое количество приличных людей там есть. Она - была из таких
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23.03.2022 21:26 Ответить
Сьогодні близько 15:30-16:00 були чути 2 сильні вибухи в північній частині Києва...
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23.03.2022 21:16 Ответить
Так, це було, на жаль 🥺
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23.03.2022 21:26 Ответить
хороших руских нет, но эта девушка не нарожала орчат, уехала из *******, и пыталась что-то сделать чтобы освещать правду о войне, не стоит говорить о ней плохо, и радоваться. радоваться можно и нужно смерти русиш-зольдатен, ну и их ********** родичам на мокшандии
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23.03.2022 21:26 Ответить
100%👍
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23.03.2022 21:27 Ответить
Журналистка The Insider (на паРаше признан иноагентом) Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве, сообщило издание.

«Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания», - говорится в сообщении на сайте издания.

Вместе с ней при ракетном обстреле погиб еще один человек, двое сопровождавших ее госпитализированы, сообщило издание.

До прихода в The Insider Оксана работала в ФБК, но после того как рашистский суд признал фонд экстремистской организацией и запретил его деятельность на паРаше, она уехала из рашисткой эрэфии и начала делать репортажи из Львова и Киева.
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23.03.2022 21:35 Ответить
🙏
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23.03.2022 21:39 Ответить
фбк с раши очень мутная контора она вполне могла шпионить у нас кто ее сюда пустил?
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23.03.2022 22:32 Ответить
Не існує "хароших расіян". Окрім кожного 200.
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23.03.2022 21:39 Ответить
Ви правi 100%
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23.03.2022 21:56 Ответить
А чого це ви всі під іноземними прапорами? Нова ольгінська ботоферма? Йдіть нах..уй звідци!
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23.03.2022 21:47 Ответить
Если ты считаешь, что прятаться за VPN, это гениально, то ты полный неуч, ой забыл,,, ты же contex дешевый
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23.03.2022 22:01 Ответить
****, про "хороших девушек" вони мені розповідають. Я в Києві. 4-й тиждень під обстрілами. А ви де? Німеччнина? Болгарія? І ви ***** будете мені розповідати про "хороших девушек"?
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23.03.2022 21:50 Ответить
не спорьте с любителями "русского мира" - переубедить их можно только пулей, а ботов - баном.
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23.03.2022 21:59 Ответить
Вы правы👍 но есть опция - в спам - русский корабль - иди на х#й🙌
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23.03.2022 22:04 Ответить
Д**іл, це ж про тебе user009 написав. Сидиш **** в Болгарії? З'їбався, щоб не боронити Україну? То закрий **..ло своє!
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23.03.2022 22:51 Ответить
А де ти захищаеш?? На диване, contex??
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23.03.2022 22:56 Ответить
Може тобі ще gps - координати скинути?
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24.03.2022 08:24 Ответить
У нас в Києві зараз повітряна тривога. У вас ні? То всі *****, *****...
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23.03.2022 21:52 Ответить
КОНСПИРАЦИЯ ТОЧЕЧНАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
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23.03.2022 22:30 Ответить
В Україні є тільки один росіянець від смерті якого мені буде сумно, бо його русофобія достатня. Це Айдер Муждабаєв і то він росіянець номінально. Інші ж мені в кращому випадку пох, а ті понаїхавші після 24 то дуже добрі у вигляді 200.
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24.03.2022 01:32 Ответить
КОРОТШЕ, ЛЮДИ! КОЛИ ВСІ ЦІ ОЛЬГІНСЬКІ БОТИ ПІД ЧУЖИМИ ПРАПОРАМИ ВИСРАЛИ СВОЇ КОМЕНТИ НА ТЕМУ "ВОТ ЖЕ БЫЛА ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА" ПОЯСНЮЮ. Наразі усі, тіпа, російські ліберали в екзилі та псевдо-ліберальні рос-NGO, які завжди контролювались фсб, розкручують тему: "Путєн виноват, простые россияне не виноваты". Можливо для того, аби після поразки рашки у цій війні просити Захід зняти санкції, які торкаються "простих росіян". Сподіваюсь, усі притомні розумієть, що у цій агресії проти України винен не лише путлєр, а і все рос.суспільство. Не піддавайтесь цим псевдосантиментам! Тримаємось! Все буде Україна!
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24.03.2022 08:21 Ответить
 
 