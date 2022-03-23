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Журналистка The Insider Баулина погибла в Киеве в результате обстрела российскими оккупантами
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве во время выполнения редакционного задания.
По данным издания, она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел, передает Цензор.НЕТ.
С ней погиб еще один гражданский. Двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы.
До прихода в The Insider Оксана работала в Фонде борьбы с коррупцией. После внесения организации в экстремистский список она вынуждена была уехать из России. Как корреспондент Оксана уехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.
The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны.
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Раніше Бауліна працювала у структурах політика Олексія Навального - на ютуб-каналі «Навальний LIVE» та у Фонді боротьби з корупцією. Після заборони ФБК та визнання його екстремістською організацією в Росії у червні 2021 року, вона виїхала з країни.
The Insider - інтернет-видання, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, фактчекінгу та політичній аналітиці. Редакція видання розташовується в Ризі (Латвія).
Як кореспондента Оксана поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва. https://glavcom.ua/country/incidents/rosiyska-zhurnalistka-the-insider-zaginula-pid-obstrilom-u-kijevi-832419.html
Розповідає мужик з Маріка: "Навколо було безліч закривавлених людей, у деяких з переламаних кінцівок стирчали кістки. - Одна мати шукала дітей серед руїн, п'ятирічна дитина кричала, що не хоче вмирати. Серце розривалося!".
не будь придурком. ця дiвчина була з опозицiйного пуйлу забороненого на паРашi сайту.
«Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания», - говорится в сообщении на сайте издания.
Вместе с ней при ракетном обстреле погиб еще один человек, двое сопровождавших ее госпитализированы, сообщило издание.
До прихода в The Insider Оксана работала в ФБК, но после того как рашистский суд признал фонд экстремистской организацией и запретил его деятельность на паРаше, она уехала из рашисткой эрэфии и начала делать репортажи из Львова и Киева.