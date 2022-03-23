Журналистка The Insider Баулина погибла в Киеве в результате обстрела российскими оккупантами

Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве во время выполнения редакционного задания.

По данным издания, она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел, передает Цензор.НЕТ.

С ней погиб еще один гражданский. Двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы.

До прихода в The Insider Оксана работала в Фонде борьбы с коррупцией. После внесения организации в экстремистский список она вынуждена была уехать из России. Как корреспондент Оксана уехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны.

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