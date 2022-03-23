НАНУ выходит из состава Международной ассоциации академий наук из-за отсутствия реакции организации на военную агрессию России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Национальная академия наук Украины выходит из состава Международной ассоциации академий наук из-за дистанцирование организации от осуждения военной агрессии России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прессслужбы НАНУ.
"17 марта 2022 года на заседании президиума НАН Украины было рассмотрено и одобрено обращение НАН Украины к руководству Международной ассоциации академий наук с призывом четко высказать свою позицию и осудить ничем не спровоцированную военную агрессию Российской Федерации против Украины. В своем ответе МААН фактически дистанцировалась. ", – отмечается в тексте.
Отмечается, что Ассоциация никак не отреагировала на бомбардировку мирных городов и разрушение гражданской, в частности научной, инфраструктуры, не выразила никакой поддержки в адрес Национальной академии наук Украины, украинских граждан и государства.
"Такая позиция МААН коренным образом отличается от позиции огромного количества международных научных организаций, объединений, исследовательских центров, зарубежных академий наук, отдельных ученых и просто людей доброй воли, осудивших российскую военную агрессию против мирной страны и выразивших свою поддержку Национальной академии наук Украины и всему украинскому. народу. Учитывая это, президиум НАН Украины принял решение о выходе Национальной академии наук Украины из состава Международной ассоциации академий наук", - говорится в сообщении.
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З горя п'ють ......
А ми будемо жити далі, а про горе - пом'ятати вічно.
http://www.int-maan.by/eng/iaas.html
Подивіться лишень, хто там у складі.
кроме Американской академии киноискусств
Акдемия как научно-исследовательский центр это - отрыжка совка.
Во всех других странах "Академии" это сообщества по интересам, например - любителей Оскара
Бо в вільних країнах це недержавна й не бюджетна спілка . Навпаки - вона живе за рахунок членських внесків й трохи за до донати .
Асоціація університетів більш потужнійша , більш комерційна й тому більш принципова .
Бо як раз там де чесні гроші там важлива репутація , яка на десятирічча працює й яка важливійша за ситуативний прибуток .
А академики це люди зазвичай немолоді . В основному - атеїсти . Й їм пофіг на те , яка буде в його репутація після смерті . В кожного родина , діти , унуки й праунуки . Усі їсти просять .
А "боротьба проти НАТО" дуже непогано оплачується , тим більш що багато серед академіків ліваків , які й за невеликі гроші це робили би .
1хвилина 40 сек - подивіться, там 5 сек достатньо, щоб зрозуміти яка мразота в нас в НАНУ!