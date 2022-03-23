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НАН Украины (194) ученые (344)

НАНУ выходит из состава Международной ассоциации академий наук из-за отсутствия реакции организации на военную агрессию России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нан,нану

Национальная академия наук Украины выходит из состава Международной ассоциации академий наук из-за дистанцирование организации от осуждения военной агрессии России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прессслужбы НАНУ.

"17 марта 2022 года на заседании президиума НАН Украины было рассмотрено и одобрено обращение НАН Украины к руководству Международной ассоциации академий наук с призывом четко высказать свою позицию и осудить ничем не спровоцированную военную агрессию Российской Федерации против Украины. В своем ответе МААН фактически дистанцировалась. ", – отмечается в тексте.

Отмечается, что Ассоциация никак не отреагировала на бомбардировку мирных городов и разрушение гражданской, в частности научной, инфраструктуры, не выразила никакой поддержки в адрес Национальной академии наук Украины, украинских граждан и государства.

"Такая позиция МААН коренным образом отличается от позиции огромного количества международных научных организаций, объединений, исследовательских центров, зарубежных академий наук, отдельных ученых и просто людей доброй воли, осудивших российскую военную агрессию против мирной страны и выразивших свою поддержку Национальной академии наук Украины и всему украинскому. народу. Учитывая это, президиум НАН Украины принял решение о выходе Национальной академии наук Украины из состава Международной ассоциации академий наук", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+18
ну й правильно зробили, що вийшли.
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23.03.2022 22:19
+11
заправляет в этой шалабуде левацкая мразь...по хорошему исключить нужно было *********,после того как сотни (!!!) руководителей вузов поддержали нападение фашистов.
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23.03.2022 22:21
+9
будь ласка РаЗОм до ПЕРЕМОГИ --- створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 22:18
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Правила форума Совет форумчан
будь ласка РаЗОм до ПЕРЕМОГИ --- створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 22:18 Ответить
ну й правильно зробили, що вийшли.
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23.03.2022 22:19 Ответить
Ні, це вчинок дитини. Треба вимагати виключення рашки з усіх міжнародних організацій, а самим навпаки бути всюди, де наш голос почують.
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24.03.2022 06:57 Ответить
виходить що не почули, і нічого іншого як демарш не залишилося, між іншим теж може бути дієво.
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24.03.2022 08:27 Ответить
Так, це теж діє. Окупанти вимушені тримати в місті сотні вояків, щоб охороняти свої комунікації замість того щоб відправити їх у бій. І це допомога нашім хлопцям від мешканців окупованих міст.
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24.03.2022 08:34 Ответить
На Волині під час дії заборони на алкоголь злочинність впала майже до нуля.
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23.03.2022 22:19 Ответить
Так що в майбутньому задумайтесь.
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23.03.2022 22:20 Ответить
после войны это будет проблема,потому что справится с этим всем горем столько психологов нет...будут пить люди
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23.03.2022 22:24 Ответить
Поганенько ти українців знаєш.
З горя п'ють ......
А ми будемо жити далі, а про горе - пом'ятати вічно.
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23.03.2022 22:31 Ответить
Розкажи про наркоманів, чи немає статистики!?!?
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23.03.2022 23:15 Ответить
Пакують шукачів закладок. Багато київських наркоманів приїхало, паляться.
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24.03.2022 05:23 Ответить
заправляет в этой шалабуде левацкая мразь...по хорошему исключить нужно было *********,после того как сотни (!!!) руководителей вузов поддержали нападение фашистов.
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23.03.2022 22:21 Ответить
Це вони називають "міжнародною асоціацією"?!

http://www.int-maan.by/eng/iaas.html

Подивіться лишень, хто там у складі.
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23.03.2022 22:23 Ответить
как наши там вообще оказались ?
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23.03.2022 22:36 Ответить
инерция качения... совка
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23.03.2022 23:07 Ответить
International Association of Academies of Sciences was established on the initiative of the President of the National Academy of Sciences of Ukraine, academician Paton Boris
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24.03.2022 09:12 Ответить
а в других то странах Академиев и нет !!!

кроме Американской академии киноискусств
Акдемия как научно-исследовательский центр это - отрыжка совка.
Во всех других странах "Академии" это сообщества по интересам, например - любителей Оскара
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23.03.2022 23:06 Ответить
Я взагалом вважаю цю асоціацію дуже сумнівним об"єднанням .
Бо в вільних країнах це недержавна й не бюджетна спілка . Навпаки - вона живе за рахунок членських внесків й трохи за до донати .
Асоціація університетів більш потужнійша , більш комерційна й тому більш принципова .

Бо як раз там де чесні гроші там важлива репутація , яка на десятирічча працює й яка важливійша за ситуативний прибуток .

А академики це люди зазвичай немолоді . В основному - атеїсти . Й їм пофіг на те , яка буде в його репутація після смерті . В кожного родина , діти , унуки й праунуки . Усі їсти просять .

А "боротьба проти НАТО" дуже непогано оплачується , тим більш що багато серед академіків ліваків , які й за невеликі гроші це робили би .
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23.03.2022 22:34 Ответить
Молодці, нпм не по дорозі з нацистами і їх союзниками... Геть російських вбивць!
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23.03.2022 22:43 Ответить
 
 