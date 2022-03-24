За сутки на востоке страны отбиты 6 атак, уничтожены 100 оккупантов, 4 танка, 9 САУ и орудий, 1 РСЗО, - ОТУ "Восток"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор агрессору.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Восток".
В сообщении отмечается: "Так, в течение суток, наши защитники отбили 6 атак и уничтожили:
личного состава – до 100; танков – 4; БМП – 4; БТР – 1; САУ, пушек – 9; РСЗО – 1; АО – 8; БПЛА – 1; захвачено БМП-3 – 2.
Как видим, очередная принудительная мобилизация не помогает. Набранный человеческий ресурс оказался неподготовленным и деморализованным, и лучший вариант для оккупантов просто сдаться в плен, потому что в ином варианте – только смерть!"
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