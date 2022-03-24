Враг не выполнил задание полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, окружить Киев и установить контроль над Левобережьем, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 24.00 23 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Завершаются 28 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Врагом не выполнена задача выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружения города Киева и установления контроля над левобережной частью Украины.

Он не оставляет попыток возобновления наступательных действий в целях захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

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В связи с многочисленными потерями командование оккупационных войск с целью улучшения ситуации на фронте продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения вооруженных сил российской федерации к границам Украины. По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии.

В приграничные с Украиной районы Гомельской области республики Беларусь с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь в российской агрессии против Украины. По имеющимся данным, вблизи украино-белорусской границы находятся до 4 БТГр из состава вооруженных сил республики Беларусь.

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На Полесском направлении враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Глебовка, Лютеж, Лебедевка. Вдоль линии столкновения противник продолжает инженерное оборудование позиций и установку минно-взрывных ограждений. В течение дня противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Калиновка, Горинка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины города Киева.

На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений Центрального военного округа, продолжает сосредоточение сил и средств для совершения попытки возобновления наступательных действий.

На Черниговском направлении противник пытается блокировать и занять город Чернигов, проводил воздушную разведку районов города, вероятно, для оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

На Броварском направлении враг остановлен. Пытался предпринять попытку прорыва оборонительных позиций наших войск с целью выхода в северо-западную окраину Киева, успеха не имел.

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На Слобожанском направлении противник осуществлял нанесение артиллерийских ударов по городу, активных наступательных действий подразделениям оккупационных войск провести не удалось.

В направлении города Сумы подразделения 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводили. Основные усилия противника сосредоточены на блокировании города, нанесении артиллерийских и авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В направлении Изюма оккупантами предпринята попытка прорыва обороны наших войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка, продолжаются бои.

На Донецком направлении противник ведет обстрелы подразделений Вооруженных Сил Украины на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредотачивают на захвате населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Верхнеторецкое, Марьинка и Мариуполь. Осуществляет перегруппировку и наращивание группировок для возобновления наступательных действий. Активно ведет разведку, пытается продвигаться вперед, проходя позиции наших войск и мест сопротивления не вступая в бой.

В районе Попасной, при поддержке артиллерии, продолжает попытки продвинуться в глубь города и закрепиться на ранее увлеченных позициях. Успехов не имел, понес потери.

Продолжает наносить авиационные артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя. Успехов нет.

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На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не отмечено.

На Южнобужском направлении противник продолжает инженерное оборудование позиций. Осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с подразделениями Сил обороны дают достойный отпор захватчику по всем направлениям. Противник несет значительные потери в личном составе и технике.

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