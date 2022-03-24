23 марта были сбиты 7 российских самолетов, 1 вертолет, 1 беспилотник и 2 крылатые ракеты, - Воздушные Силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командование Воздушных сил обнародовало результаты борьбы с российской агрессией в небе 23 марта 2022 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
В сообщении отмечается: "23 марта 2022 года зенитно-ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов: 7 самолетов; 1 вертолет; 1 БпЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты".
Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 22 марта сбито 5 вражеских самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотников и 5 крылатых ракет, - Воздушные силы
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Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
Не з рогаток ж позбивали.
Ще прийдуть цiкавiшi цяцьки.
Сегодня сбили 7 самолётов, завтра утром в общей статистике должно быть 108. Посмотрим...
Скажем из позавчера сбитых 5, два были сбиты ночью и в сводки не попали. Теперь они вылезли во вчерашних сводках (всего 7 шт) . Сегодня по генштабу должно быть 108
Екатерина Саевская
21 March, 18:19 ·
Окупанти не знали, що наша Чорнобаївка - це чарівний містичний трикутник!
Легенда про Чорнобаївку
Наприкінці 17 ст. козаки під командуванням отамана Чорноброва подались до нижньої течії Дніпра, щоб перехоплювати татарські орди на Кримському перешийку.
Чорноброва добре знали і уникали зустрічі з ним і татари, і турки. Вони називали його Чорним баєм (володарем), найближчі ж друзі отамана почали звати його Чорнобаєм.
«За одне літо козаки збудували три кам'яні фортеці і назвали їх Чорнобаївська, Гусаківська та Степанівська. Десь посередині цього великого трикутника була пізніше збудована , мала козацька церковця Пресвятої Покрови і закладене кладовище.»
[ТАМ РЕАЛЬНО ТРИКУТНИК ]
Одного разу біля Дніпра зупинилась велика зграя бусурман (близько 1000), з награбованим майном і полоненими дівчатами.
Загін Чорнобая налічував десь 150 чоловік, але вони розбили бусурманів при цьому поранення отримали всього 20 козаків.
[Я ВАМ КАЖУ ТЕ МІСЦЕ ЗАЧАРОВАНЕ ]
Звільненим дівчатам святий отець наказав скинути їх кайдани в річку, яку окропили кров'ю ворогів. При цьому він промовляв замовляння.
Тобто Чорнобаївка дійсно замовлена з 17 ст. характерниками.
Ось вам і містика
Просто людям не має сенсу казати правду, бо вони - не дай Боже - раптом почнуть думати, а це буде смерть для рашистської Хунти!
До речі - Хунта перекладається як військова рада.
А як буде називатись спецслужбистська, КДБ-шна рада?
Літаки - найбільш важливі цілі для ППО, потім - вертольоти. Тому що ракети мають по 1 удару кожна, а літак може скинути по декілька потужних бомб за кожний виліт, а вильотів теж може зробити декілька.
Крім того, пілот може навести зброю літака більш точно, аніж наведена ракета дальнього радіусу дії.
Думаю, ща завтра ми прочитаємо, що збито десь 103-104 літаки.
Нажаль, виходить так, що права руки не знає, що пише ліва!