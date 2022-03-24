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РФ планирует "большой террор" в Херсоне - ФСБ готовится депортировать проукраинских, даже если их будет "полгорода", - "Times"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Россия планирует устроить "большой террор" в оккупированном Херсоне, похищая жителей и переправляя их через российскую границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Times со ссылкой на письмо вероятно написанное сотрудником ФСБ России

В письме говорится, что Кремль больше не хочет "играть по-хорошему" с протестующими в Херсоне.

Людей заберут из домов ночью, и "даже если нам нужно будет депортировать полгорода - мы к этому готовы".

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Топ комментарии
+44
Зеленський "по відосікам" і ніякої ролі, дякувати Богу, в військових операціях не грає. Ви уявляєте що було б якби цей блазень-уклоніст керував військовими операціями? Мені стає страшно за долю країни навіть коли він починає просто від себе без папірця щось гундосити...
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24.03.2022 01:58
+37
На юге слишком стремительно было всё плюс вопросы к руководству многих южных городов да и в целом по югу.Тероборона была небольшая без всу и её сразу перебили.Вопросы есть 300 тыс город без оружия...Есть полиция есть спецотделы есть армия и всего в раз не стало.Пару сотен орков держат город .
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24.03.2022 01:44
+35
інакше кажучи, термінова етнічна чистка

Донбас вони чистили 8 років - в Україну виїхало 1,5 млн. людей
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24.03.2022 01:30
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А с другой стороны, часть вины за присхождящее лежит на "мудром нАриде"
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24.03.2022 08:49 Ответить
А где херсонская территориальная оборона? В городе три райотдела милиции, управление облмилиции,управление СБУ, которьІе бьІли вооруженьІ автоматическим оружием.
Кроме того в городе школа милиции и две мореходки. Где херсонское сопротивление?
Почему крестяне в николаевской, черниговской, сумской и киевской областях оказьІвают сопротивление оркам, а херсонцьІ хороводят из флагами как белорусьІ?
Може вже пора проснутися і трьохсоттисячному місту?
Рабів до раю не пускають.
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24.03.2022 10:58 Ответить
Бо херсонці навибирали. Там коаліція слуг, обзж і проросійського Сальдо. Гроші на тероборону в бюджет виділили 0гр. "Ха-ха, опять Путін нападе?"!
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24.03.2022 11:40 Ответить
На Херсоні здається поставили "хрест", виглядає як розмін. Південь відтягнув на себе сили ворога бо армію відвели в глиб України, в результаті ця територія під окупантами відразу. Під Києвом зосередили сили і він обороняється, але то я так думаю.
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24.03.2022 12:47 Ответить
Залишається,обеднуватися у групи30 чоловік та ночами вирізати казарми, а там іє зброя.Нажаль афганські маджахеди спицею у вухо вирізали цілими взводами. Смерть блискавична та без зайвого шуму.
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24.03.2022 08:54 Ответить
Треба визволяти Херсон
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24.03.2022 09:10 Ответить
Когда уже мост ******?
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24.03.2022 09:23 Ответить
Схиляю голову перед полеглими захисниками Херсону з місцевої терроборони, чиї тіла були на тому відео, з парку по вул. Нафтовиків, від 01.03.2022 (https://www.youtube.com/watch?v=mD3gIx6H_bA).
Герої не вмирають! Смерть ворогам!!
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24.03.2022 09:30 Ответить
Понятно, что это , как до стенки... но ещё раз повторяю: может не надо призывать людей чтоб они выходили с силой протестов там , где ВСУ временно, к сожалению, не удержала город силой оружия ? Или надо помочь оккупантам выявить кого депортировать ? Может наоборот , обратиться к ним со словами благодарности за верность и сказать, чтоб затихарились пока потому, что они нужны Украине, а выйдут на площадь в день освобождения города ВСУ ?
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24.03.2022 10:37 Ответить
твари поганые чтоб вы сдохли!геноцид УКРАИНЦЕВ продолжается
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24.03.2022 12:00 Ответить
Такое более чем вероятно, тут решение может быть только одно, затихариться и ждать украинскую армию. Конечно же, возможно ждать придётся очень долго, многие в таком случае не доживут до этого счастливого момента, но другого выхода нет. Кстати, если украинская армия не поторопится то на оккупированных территориях вырастет новое поколение уже манкуртов, ничего не помнящих об Украине, как это случилось в ЛДНР. Такова реальность.
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24.03.2022 12:27 Ответить
Молодец Иван. Бот касапский. Сколько вас тут таких я балдею. Дыра стала дырой именно потому , что там никто сам за себя не боролся. Украинцы должны бороться за то , чтобы не превратится р ордло. Это русня деградировала до мышей подплинтусных, а Херсон победит орков.
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24.03.2022 12:35 Ответить
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