РФ планирует "большой террор" в Херсоне - ФСБ готовится депортировать проукраинских, даже если их будет "полгорода", - "Times"
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Россия планирует устроить "большой террор" в оккупированном Херсоне, похищая жителей и переправляя их через российскую границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Times со ссылкой на письмо вероятно написанное сотрудником ФСБ России
В письме говорится, что Кремль больше не хочет "играть по-хорошему" с протестующими в Херсоне.
Людей заберут из домов ночью, и "даже если нам нужно будет депортировать полгорода - мы к этому готовы".
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Кроме того в городе школа милиции и две мореходки. Где херсонское сопротивление?
Почему крестяне в николаевской, черниговской, сумской и киевской областях оказьІвают сопротивление оркам, а херсонцьІ хороводят из флагами как белорусьІ?
Може вже пора проснутися і трьохсоттисячному місту?
Рабів до раю не пускають.
Герої не вмирають! Смерть ворогам!!