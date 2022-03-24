РФ планирует "большой террор" в Херсоне - ФСБ готовится депортировать проукраинских, даже если их будет "полгорода", - "Times"

Россия планирует устроить "большой террор" в оккупированном Херсоне, похищая жителей и переправляя их через российскую границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Times со ссылкой на письмо вероятно написанное сотрудником ФСБ России

В письме говорится, что Кремль больше не хочет "играть по-хорошему" с протестующими в Херсоне.

Людей заберут из домов ночью, и "даже если нам нужно будет депортировать полгорода - мы к этому готовы".

Также смотрите: "Следствие.Инфо" идентифицировало российских пилотов, которые могут бомбить наши города. ВИДЕО