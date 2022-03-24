РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4885 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
36 779 46
война (46847) ООН (3929) Совбез ООН (1023)

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о "помощи" Украине: "За" проголосовали только РФ и Китай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон,радбез

Совет Безопасности ООН отклонил подготовленный россией проект резолюции о предоставлении "помощи" и "защите" гражданского населения в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За принятие документа проголосовали только двое из 15 членов Совбеза – Россия и Китай, 13 воздержались – это Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия, Албания, Мексика, Бразилия, Гана, Кения, Габон, Индия и ОАЭ.

"Если бы россия заботилась о гуманитарной ситуации, она бы прекратила бомбить детей и отказалась от тактики осады городов. Но она этого не сделала", - сказала посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд после голосования.

Россия созвала заседание Совбеза по гуманитарной ситуации в Украине в тот же день, когда этот вопрос рассматривался Генеральной Ассамблеей ООН.

Члены Совбеза Франция и Мексика отказались выносить подготовленный ими проект резолюции на рассмотрение СБ, осознавая, что Россия, являющаяся постоянным членом СБ, наложила бы на него вето. Поэтому проект документа был вынесен на обсуждение Генассамблеи, принимающей решение простым большинством.

В российском проекте сама РФ как виновник гуманитарной катастрофы не упоминается ни разу.

Такой же проект, который с подачи Москвы подготовила Южная Африка, Россия пытается протянуть через голосование в Генассамблее, однако очень велика вероятность того, что он также будет отклонен.

Генассамблея, как ожидается, примет в четверг резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ждем серьезных шагов от НАТО, ЕС и "Большой семерки", - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+47
Что вообще нацисты убивающие детей делают в оон? Они уже должы быть уже изнаны с позором и клеймом убийцы в направлении ее военного корабля
показать весь комментарий
24.03.2022 01:47
+41
Знову Китай ,,, пля, щось мені це неподобається
показать весь комментарий
24.03.2022 01:42
+38
Власне, якби за Росією не маячив Китай, вона б й не напала. І зрозуміло, також, що в разі, якби, за задумом Росії, Україна пала б - Китай би від цього отримав свій зиск. Вони б через Рашу "освоювали" б наші землі, ресурси, той же "Мотор-Січ", все, що завгодно. Вони на двох, зробили би тут пустелю з залишками маргіналізованого населення, котре використовували б як "м'ясо" (за прикладом ОРДЛО) для поступового захоплення, пограбування й руйнування інших країн Європи.
показать весь комментарий
24.03.2022 01:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову Китай ,,, пля, щось мені це неподобається
показать весь комментарий
24.03.2022 01:42 Ответить
Власне, якби за Росією не маячив Китай, вона б й не напала. І зрозуміло, також, що в разі, якби, за задумом Росії, Україна пала б - Китай би від цього отримав свій зиск. Вони б через Рашу "освоювали" б наші землі, ресурси, той же "Мотор-Січ", все, що завгодно. Вони на двох, зробили би тут пустелю з залишками маргіналізованого населення, котре використовували б як "м'ясо" (за прикладом ОРДЛО) для поступового захоплення, пограбування й руйнування інших країн Європи.
показать весь комментарий
24.03.2022 01:54 Ответить
Нарешті слушна думка про політику Китая. А то всі кричать:"Давайте віддамо Китаю території рашки до Уралу!" Рашка - монстр, що вже здихає. А Китай - монстр, що тільки народжується. І не треба його відгодовувати і посилювати. І рашка, і Китай мають стати звичайними країнами без претензій на світове панування.
показать весь комментарий
24.03.2022 02:11 Ответить
Китай це і є саранча 21 століття .Ще час і це буде велика проблема для всіх.
показать весь комментарий
24.03.2022 02:16 Ответить
всетаки 80% денег от экспорта нефтегаза рашка получает из европы а не из Китая. Европа фактически выкормила Путинский режим Без миллиарда долларов в день поступлений из Европы наа нефтегаз-Рашка-бы не имлела возможности существовать физиески. А Китай просто моментом пользуется
показать весь комментарий
24.03.2022 12:05 Ответить
в свете последних событий кетайцы круглосуточно благодарят Будду, что не полезли на Тайвань. Позор был бы всемирный, независимо от того, были ли бы рядом АУГ США. У тайваньцев с ПКР, эшелонированной ПВО и прочим высокоточным вооружением все в порядке, и причем давно
показать весь комментарий
24.03.2022 02:32 Ответить
Товарища Си расстреляли бы как врага народа.
показать весь комментарий
24.03.2022 08:34 Ответить
Лише зараз? А раніше сумнівів не було? До речі, імператор-комуніст та цар-імперіаліст подобаються один одному, у них "хімія". За Мордором і Китаєм ще стирчить хвора на голову Індія, хоч і без махараджи-самодержця, але все одно друг Мордора. Світ складний.
показать весь комментарий
24.03.2022 05:20 Ответить
Я ТАК ДУМАЮ, ЩО В ЦЬОМУ РОЦІ УКРАЇНСЬКУ ПШЕНИЦЮ КИТАЮ НЕ ВАРТО ПРОДАВАТИ. ХАЙ ГОРОБЦІВ ПОЇДЯТЬ ТРОХИ, ЯК ПРИ МАО БУЛО...
показать весь комментарий
24.03.2022 07:51 Ответить
Циничные у**ки. Оба
показать весь комментарий
24.03.2022 01:43 Ответить
трое..с ЮАР((
показать весь комментарий
24.03.2022 01:44 Ответить
Что вообще нацисты убивающие детей делают в оон? Они уже должы быть уже изнаны с позором и клеймом убийцы в направлении ее военного корабля
показать весь комментарий
24.03.2022 01:47 Ответить
Це стане можливим після воєнного розгрому рашки, після суду в Гаазі над воєнним злочинцем Пуйлом з посіпаками, після засудження рашистської ідеології і рашки як держави-терориста. На сьогодня ООН не має механізмів для виключення рашки з РБ.
показать весь комментарий
24.03.2022 02:17 Ответить
Значит такая организация не имеет право на существование. Или глубокая реорганизация и изменения до действующей и имеющей рычаги влияния,или за кораблем на три буквы
показать весь комментарий
24.03.2022 10:04 Ответить
вот по итогам войны в Украине пересмотрят роль и состав ООН. А то и вынесут эту контору вперед ногами.

Кто-то может убедительно пояснить, какую такую исключительную пользу принесла эта бюрократическая конструкция с момента создани и доныне?
показать весь комментарий
24.03.2022 12:15 Ответить
Никакую.Европи**оболы на хороших дотациях.
показать весь комментарий
24.03.2022 12:20 Ответить
я раніше і не підозрював, які китайці суки. жив собі і невіть не знав цього.
показать весь комментарий
24.03.2022 01:45 Ответить
то суки куди більш підступніші й цинічніші, ніж росіянці. Просто вони далі од нас. І поки їх небагато, воліють робити й загарбувати все без зайвого галасу, лицемірно посміхаючись тобі в обличчя.
показать весь комментарий
24.03.2022 01:58 Ответить
Що далі від нас я згодна. А що їх не багато... то НІ! Їх стільки як саранчі. І розповзлись по всьому світу. А які противні і ненависні... як кацапи.
показать весь комментарий
24.03.2022 04:53 Ответить
Мене ви дивуєте! Комуняки в будь яких країнах завжди були, є й будуть людоненависниками та людожерами.
показать весь комментарий
24.03.2022 02:03 Ответить
Ви, мабуть, дуже молода людина. Ті, хто жив у совку, прекрасно обізнані з історією Китая 20-го сторіччя і не очікують від Китая нічого доброго.
показать весь комментарий
24.03.2022 02:29 Ответить
Арахамія, Лєнка та інші ЗЕльоні - друзі Китаю....
показать весь комментарий
24.03.2022 02:51 Ответить
ну не знаю, всі русские ототожнюють себе з радянським народом, але...вони в упор не бачать що Китай є ворожим по відношенню до них, замість не очікування нічого доброго від Китаю, вони вважають його мінімум партнером а Україну, яка ніколи нічого їм поганого не зробила ненавидять. Ненавидять вони й НАТО хоча НАТО здебільшого з ними торгувати тільки хотіли так же як і з Китаєм.
показать весь комментарий
24.03.2022 09:07 Ответить
То есть ты не слышал про геноцид уйгуров китайским правительством? не слышал про площадь Тяньаньмэнь?
показать весь комментарий
24.03.2022 07:41 Ответить
Московію пора викинути з ООН,
показать весь комментарий
24.03.2022 01:46 Ответить
можно этот импотентный оон выкинуть вместе с московией.

Как тебе такое, Илон Маск?
показать весь комментарий
24.03.2022 12:19 Ответить
Сраний хотрожопий китай, знову показав свою плоску морду з єхидною ухмилкою, і шипить тихенька - тайваняаааа
показать весь комментарий
24.03.2022 01:50 Ответить
Індія ДУЖЕ неоднорідна, хоча мені теж її політика ЦЕНТРАЛЬНОГО уряду щодо України огидна. Бо зискоглядна, шакаляча... Знов ж таки, я про Делі. Не здивуюсь, якщо Бенгалія (індійський штат) іншу позицію має
показать весь комментарий
24.03.2022 02:10 Ответить
Цілком згодна з першим абзацем вашого опусу.
показать весь комментарий
24.03.2022 02:23 Ответить
із Китаєм розірвати усі стосунки, бо той співучасник злочину!
показать весь комментарий
24.03.2022 01:58 Ответить
шизофренія - одна з головних духовних скреп. в них навіть пєтух на гербі і той двоголовий!
показать весь комментарий
24.03.2022 02:15 Ответить
рвать все отношения с Китаем... он оказался просто придорожным дешевым проститутом... просто напыжился как попугай, а внутри пустота...
показать весь комментарий
24.03.2022 06:01 Ответить
китайский народ - *******
показать весь комментарий
24.03.2022 06:29 Ответить
Но вполне ожидаемо
показать весь комментарий
24.03.2022 06:31 Ответить
В Світі йде війна між демократією і диктатурою.
показать весь комментарий
24.03.2022 08:36 Ответить
демократія троха стала перетворюватися на охлократію, і диктатура вирішила що може всю демократію купити а потім порвати як тузік грілку.
показать весь комментарий
24.03.2022 09:03 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 08:15 Ответить
Це якийсь лепрозорій !

Як може бути повноправним членом ООН країна яка має ознаки фашистської , скоює військові злочини , вдерлася на територію суверенноі країни без попередження і повідомлення війни ?

Як таке може бути ?
показать весь комментарий
24.03.2022 08:30 Ответить
Пора вже гнати паРашу з ООН сраною мітлою.
показать весь комментарий
24.03.2022 08:33 Ответить
Китайские бренды идут найух.
показать весь комментарий
24.03.2022 08:49 Ответить
один вопрос, что делают в ООН представители ПИД,,,рашенского Фекалистана и ботаксного, Педофильного Шныря???
показать весь комментарий
24.03.2022 11:02 Ответить
пошли вы ***** твари ****** со своей помощью!сдохните все,этим вы очень поможете всему миру!
показать весь комментарий
24.03.2022 12:09 Ответить
до сраки сборище болтунов и импотентов. можно смело посылать на йух
показать весь комментарий
24.03.2022 12:21 Ответить
 
 