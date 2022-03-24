Экологическая катастрофа в связи с разложением трупов российских оккупантов надвигается на Сумщину.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
И.о. директора управления здравоохранения Сумской области Анатолий Котляр обнародовал информацию об экологической катастрофе в результате разложения трупов российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме сообщает Зеркало недели.
"Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", - заявил Котляр.
По его словам, тела без документов сложно идентифицировать. Чтобы хранить трупы российских бойцов, заказано 10 рефрижераторов, но из-за блокировки некоторых железнодорожных направлений их до сих пор не доставили.
В результате тела погибших упаковывают в пакеты.
В настоящее время решается вопрос о захоронении тел, чтобы после окончания военных действий эксгумировать и передать близким в России для захоронения оккупантов на родной земле.
Пожалуйста, подождите...
я щурів на дачі під яблунею прикопую - яблучка маю румяні
у селян проблема з азотними добривами !!!
Запитайте у тих самих половців з печенігами + монголів + ...багато ще кого - деякі народи - навіть в істориків вже невідомі .
- технику беречь,
- приемлимые потери 50 тыс.
ЗСУ ще два місяці каців хреначити до виконання рознарядки ?
Если убитыми 15 тысяч то надо в среднем на 3 умножать и получаеться количество раненых.
Если 45 тысяч раненых и 15 тыс убитыми то план перевыполнен уже
только тушками!
никаких подранков !
Если убитыми 15 тысяч то надо в среднем на 3 умножать и получаеться количество раненых.
Если 45 тысяч раненых и 15 тыс убитыми то план перевыполнен уже
Agnieszka Włodarczyk
Автор просто не має квалифікації, щоб зрозумити процеси.
Для глядача-дитини гра в футбол - це хаос.
Для профі-тренера - це впорядкований процес.
https://dilo.net.ua/dumka/na-kyyivshhyni-rozgornulos-povnotsinne-dyke-pole/?fbclid=IwAR1oSzbHuFcL_VAfYAlMEK91sYBNL3UDrAFDBeFzxD8jbCDDmnhVoemrNwM
ну побажання воно і є лиш побажання.
а факт того що ця гаварящая галава далі транслює гаварілкі ОПУ через усі існуючі медія, залишається факто.
і нажаль має достатню аудиторію своїх ватних "хахлов"
Чому полоненних не вбивати, не бажати їх дітям смерті і всяких проклять, не матюкатися? Чому обов'язково треба ховати трупи загарбників? Абсолютно не підтримую думку про рефрижератори і генетичну експертизу - занадто багато честі буде. І якщо про трупи трохи вже починають розуміти, то про інші цивілізаційні речі багато бачу чи не розуміють. Чи це вороги намагаються показати світу, що ми мало чим відрізняємося від кацапів. Але ми - не вони.
Українська милозвучна мова і московський матюк - непоєднані речі. Якраз саме зараз нагода відходу від москальських звичок. А ще треба пам'ятати про нашу велику місію у перевиховуванні москальского скоту у людину. Це дуже важка і невдячна справа, але як вже стає видно, що ми з нею справляємося.
а після нашої перемоги, полоненні отримають різні терміни - хто п'ять років, а хто й тридцять п'ять будуть відбудовувати нашу країну чорноробами. Та й сортувати сміття на сортувальних лініях комусь же потрібно?
Дуже яскравий приклад: російський танкіст переїхав свого командира. Наші стали зразу: чому лише ноги. але найшлись і більш глибокодумні коментатори. Бо якраз отой командир вдома, щоб він не молов про свої подвиги і про нас, але він вже буде являтися елементом виховної роботи. Так, як безногий казлов у 2014.
Закопали край дороги та й годі. Хай ще за це спасибі скажуть. Ну може посмердить трохи. Головне з городів прибрати на сторону, та від колодязів. А так, сама біота від того біосміття нічого не залишить, особливо на землі на сонці.
Нема вапна - так можна закопати, ну або обкласти чимось горючим, чого не шкода, мотлохом, та спалити.
Наразі - це останнє про що в нас має боліти голова.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Health_risks_from_dead_bodies
А може кожному мавзолей вистроїти, бо інших проблем у нас же немає