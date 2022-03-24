Экологическая катастрофа в связи с разложением трупов российских оккупантов надвигается на Сумщину.

И.о. директора управления здравоохранения Сумской области Анатолий Котляр обнародовал информацию об экологической катастрофе в результате разложения трупов российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме сообщает Зеркало недели.

"Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", - заявил Котляр.

По его словам, тела без документов сложно идентифицировать. Чтобы хранить трупы российских бойцов, заказано 10 рефрижераторов, но из-за блокировки некоторых железнодорожных направлений их до сих пор не доставили.

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В результате тела погибших упаковывают в пакеты.

В настоящее время решается вопрос о захоронении тел, чтобы после окончания военных действий эксгумировать и передать близким в России для захоронения оккупантов на родной земле.