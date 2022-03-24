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Сумская область (1846) экология (1582) труп (130)

Экологическая катастрофа в связи с разложением трупов российских оккупантов надвигается на Сумщину.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

труп

И.о. директора управления здравоохранения Сумской области Анатолий Котляр обнародовал информацию об экологической катастрофе в результате разложения трупов российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме сообщает Зеркало недели.

"Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", - заявил Котляр.

По его словам, тела без документов сложно идентифицировать. Чтобы хранить трупы российских бойцов, заказано 10 рефрижераторов, но из-за блокировки некоторых железнодорожных направлений их до сих пор не доставили.

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В результате тела погибших упаковывают в пакеты.

В настоящее время решается вопрос о захоронении тел, чтобы после окончания военных действий эксгумировать и передать близким в России для захоронения оккупантов на родной земле.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
В скотомогильники. Нафик их сохранять, они и живые своему фюреру не особо были нужны, а теперь тем более - просто гнилое мясо.
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24.03.2022 02:07
+45
вовки та лиси цього року на Сумщині будуть жирними...
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24.03.2022 02:02
+43
А скільки їх по лісам і посадкам під Києвом гниє... Знайомі "мисливці" виходять на "сафарі" і кажуть що цифри втрат кацапів схоже значно занижені. Знаходять вбитих з мисливської зброї але вже ретельно обеззброєних місцевим населенням. Зброя дорога і здавати її ніхто не збирається. Тим більше зброя "чиста" тобто не відстріляна по базі. В звязку з цим про місцезнаходження трупів кацапів ніхто не рапортує.
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24.03.2022 02:15
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вовки та лиси цього року на Сумщині будуть жирними...
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24.03.2022 02:02 Ответить
КАкие рефрежираторы ??? В скотовозку и ***** ВЗАД
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24.03.2022 03:35 Ответить
і їжачки потовстішають, як не як живляться різними дрібними тваринами - комахами, молюсками, анелідами, ящірками, дрібними гризунами і мертвими кацапами.
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24.03.2022 08:00 Ответить
Це гівно навіть на добрива не годиться.
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24.03.2022 02:03 Ответить
годиться !

я щурів на дачі під яблунею прикопую - яблучка маю румяні
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24.03.2022 02:07 Ответить
Там полно заразы. Лучше собирать шо осталось в пакет и мамане, если найдется, в страну берез.
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24.03.2022 02:14 Ответить
да ***** вони здалися щоб в холоильниках тримати !

у селян проблема з азотними добривами !!!
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24.03.2022 02:04 Ответить
А звідки взялися у нас такі родючі чорноземи
Запитайте у тих самих половців з печенігами + монголів + ...багато ще кого - деякі народи - навіть в істориків вже невідомі .
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24.03.2022 11:11 Ответить
В скотомогильники. Нафик их сохранять, они и живые своему фюреру не особо были нужны, а теперь тем более - просто гнилое мясо.
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24.03.2022 02:07 Ответить
остання директива фюрера тундряного рейха:

- технику беречь,
- приемлимые потери 50 тыс.

ЗСУ ще два місяці каців хреначити до виконання рознарядки ?
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24.03.2022 02:19 Ответить
поздновато они решили технику беречь)))
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24.03.2022 02:23 Ответить
На самом деле потери русни, по версии МО Украины, занижены. Сколько их селяне по лесам и лесопосадкам постреляли? Кто этих считал?
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24.03.2022 02:28 Ответить
ну так "Великая Отечественная спецоперация" - пару десятков тысяч плюс-минус
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24.03.2022 02:41 Ответить
потери это не только убитыми но ещё и ранеными наверное надо считать(они же недееспособные)
Если убитыми 15 тысяч то надо в среднем на 3 умножать и получаеться количество раненых.
Если 45 тысяч раненых и 15 тыс убитыми то план перевыполнен уже
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24.03.2022 02:51 Ответить
убитыми, убитыми хло требует !
только тушками!
никаких подранков !
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24.03.2022 04:08 Ответить
"Подранок" это часто-густо тяжелее для бюджета, чем трупик. Того закопали и пошли. А этот инвалид - есть пить-просит, и каждый день напоминает окружающим, что война - это не бравурные речи от Соловьева с Киселевым
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24.03.2022 21:55 Ответить
потери это не только убитыми но ещё и ранеными считать надо,они ведь недееспособные .
Если убитыми 15 тысяч то надо в среднем на 3 умножать и получаеться количество раненых.
Если 45 тысяч раненых и 15 тыс убитыми то план перевыполнен уже
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24.03.2022 02:53 Ответить
прийдеться робити так, як робили за татарської навали - треба палити.
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24.03.2022 08:06 Ответить
Є змога то прикопуйте скотів. Вам що зайнятись більше нема чим, ще з трупаками орків тягатися?
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24.03.2022 02:15 Ответить
Закапывать эту дохлятину в общих могилах. Отмечать эти места GPS метками в закрытой базе. После победы базу рассекретить. Пускай приезжают, раскапывают, вывозят, опознают хоть до усрачки. Естественно под присмотром специально обученных людей
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24.03.2022 11:13 Ответить
А скільки їх по лісам і посадкам під Києвом гниє... Знайомі "мисливці" виходять на "сафарі" і кажуть що цифри втрат кацапів схоже значно занижені. Знаходять вбитих з мисливської зброї але вже ретельно обеззброєних місцевим населенням. Зброя дорога і здавати її ніхто не збирається. Тим більше зброя "чиста" тобто не відстріляна по базі. В звязку з цим про місцезнаходження трупів кацапів ніхто не рапортує.
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24.03.2022 02:15 Ответить
Стрiлецка зброя то таке...читал где-то про непонятно кому принадлежащий танк, который непонятно откуда появился, расстрелял 3 русский БТРа, и непонятно куда ушел.
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24.03.2022 02:25 Ответить
то хтось став куркулем
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24.03.2022 02:43 Ответить
Так то ж хазяйського батька дитина!
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24.03.2022 03:40 Ответить
Мабуть ті цигани, що вкрали танка. Перефарбували і тепер шустрять
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24.03.2022 04:42 Ответить
І Ви повірили? Байки про циган розповсюджує Геращенко (за звичкою з часів Авакова).
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24.03.2022 04:52 Ответить
На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто Джерело: https://censor.net/ua/b3327792
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24.03.2022 04:53 Ответить
Я бачила цей текст авторства Колумбета.
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24.03.2022 07:40 Ответить
тоже бачив от і нагадав
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24.03.2022 19:30 Ответить
Казочка про білого бичка. Під час війни таке буває
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24.03.2022 08:05 Ответить
Та це не казочка. Це цілком можливо. Танк з якогось підрозділу про який той хто писав просто не знає.
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24.03.2022 09:06 Ответить
там в коментах є таке звертання до автора:

Agnieszka Włodarczyk

Автор просто не має квалифікації, щоб зрозумити процеси.
Для глядача-дитини гра в футбол - це хаос.
Для профі-тренера - це впорядкований процес.
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24.03.2022 19:29 Ответить
Моя улюблена стаття! Навіть посилання зберегла:

https://dilo.net.ua/dumka/na-kyyivshhyni-rozgornulos-povnotsinne-dyke-pole/?fbclid=IwAR1oSzbHuFcL_VAfYAlMEK91sYBNL3UDrAFDBeFzxD8jbCDDmnhVoemrNwM
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24.03.2022 10:02 Ответить
Уже писал.одно из биологических орудий ху*ла. Не прикол и не шутка. хз что там может пойти.чума .еще что.а второе.это скрыть реальные потери.отодвинуть тот колоссальный поток трупов. репаедов в кацапстан. ху*лу по*уй .для него. это просто расходник . достижение своих ****утых хотелок. Накачивает пропагандай величая по телевизору тех *********.обещает деньги.которые больше половины тех трупов родственники уже не увидят.потому как вряд ли смогут доказать что он умер или жив.
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24.03.2022 02:18 Ответить
І взагалі ця арєстовщіна, що ми :"далжни бить єврапєйцамі, плєнних не убівать а ахранять іх лучше наших салдат, не желать смерті рускім, нє матюкаться і нє паказивать трупи оркав" ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕ. ДУМАЙТЕ ПРО СЕБЕ І СВОЮ СІМ'Ю І НАРОД. А ПРО КАЦАПІВ НЕ#УЙ ДУМАТЬ , ПРИКОПАЛИ І ЗАБУЛИ.
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24.03.2022 02:22 Ответить
арестович со своими вбросами идет на х..й за его же кораблем
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24.03.2022 03:35 Ответить
"арестович со своими вбросами идет на х..й за его же кораблем"

ну побажання воно і є лиш побажання.
а факт того що ця гаварящая галава далі транслює гаварілкі ОПУ через усі існуючі медія, залишається факто.
і нажаль має достатню аудиторію своїх ватних "хахлов"
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24.03.2022 05:54 Ответить
це не арестовщина - це моє бачення, котре я (і мої однодумці) вже місяць пропагую в коментах. Ці умніки, такі як арестович чи портніков, читають і видають за власні думки, але не завжди можуть аргументувати.
Чому полоненних не вбивати, не бажати їх дітям смерті і всяких проклять, не матюкатися? Чому обов'язково треба ховати трупи загарбників? Абсолютно не підтримую думку про рефрижератори і генетичну експертизу - занадто багато честі буде. І якщо про трупи трохи вже починають розуміти, то про інші цивілізаційні речі багато бачу чи не розуміють. Чи це вороги намагаються показати світу, що ми мало чим відрізняємося від кацапів. Але ми - не вони.
Українська милозвучна мова і московський матюк - непоєднані речі. Якраз саме зараз нагода відходу від москальських звичок. А ще треба пам'ятати про нашу велику місію у перевиховуванні москальского скоту у людину. Це дуже важка і невдячна справа, але як вже стає видно, що ми з нею справляємося.
а після нашої перемоги, полоненні отримають різні терміни - хто п'ять років, а хто й тридцять п'ять будуть відбудовувати нашу країну чорноробами. Та й сортувати сміття на сортувальних лініях комусь же потрібно?
Дуже яскравий приклад: російський танкіст переїхав свого командира. Наші стали зразу: чому лише ноги. але найшлись і більш глибокодумні коментатори. Бо якраз отой командир вдома, щоб він не молов про свої подвиги і про нас, але він вже буде являтися елементом виховної роботи. Так, як безногий казлов у 2014.
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24.03.2022 09:56 Ответить
Тактика ***** закидати нас кацапським м"ясом - то не метафора.
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24.03.2022 02:35 Ответить
В.о. директора управління охорони здоровля може замовити в британців екзоскелети, запхати в них трупи кацапів і нехай топають додому своїм ходом. Вельмишановна пані Трасс не відмовіть козакові в екологічній скруті.

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24.03.2022 02:48 Ответить
на своїх хай додому шуруть !
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24.03.2022 04:11 Ответить
Се треба шоб їх Ленін покусав, вічно живий.
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24.03.2022 05:44 Ответить
ми краще для своїх поранених такі екзошкелети прикупимо.
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24.03.2022 08:07 Ответить
Я наголошую: Україні конче потрібні пересувні крематорії! Трупаки орків ніде діти! Трупна отрута шкодить землі і воді!
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24.03.2022 02:56 Ответить
Витрачати дорогоцінні ресурси, паливо - на оту потороч? Коли в нас економіка того, й купа інших проблем? Коли живим людям допомагати треба? Чи комусь й на цьому гроші "видмити" хочеться?
Закопали край дороги та й годі. Хай ще за це спасибі скажуть. Ну може посмердить трохи. Головне з городів прибрати на сторону, та від колодязів. А так, сама біота від того біосміття нічого не залишить, особливо на землі на сонці.
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24.03.2022 03:23 Ответить
кто будет копать и закапывать? да еще в серых зонах? пусть мамки сами приезжают опознают и бегом ипотеку закрывать
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24.03.2022 03:37 Ответить
їх мамки за ними живими до частини не поїхали забрати, за мертвими тим більше це нереально, крематорії потрібні.
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24.03.2022 08:10 Ответить
треба мух завести..
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24.03.2022 06:18 Ответить
мухи цю заразу тільки рознесуть, потрібні крематорії, або й просто так спалювати.
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24.03.2022 08:08 Ответить
Які нафіг рефрижератори? Зразок ДНК взяли (якщо є бажання заморочитися), сфотографували - кинули в яму, присипали хлоркой, вапном й закопали. Занесли в журнал, відзвітували, що де як, зробили записи. І все. Чистота й жодних проблем. Кому потім треба буде - приїдуть - відкопають те, що залишилося.
Нема вапна - так можна закопати, ну або обкласти чимось горючим, чого не шкода, мотлохом, та спалити.
Наразі - це останнє про що в нас має боліти голова.
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24.03.2022 02:59 Ответить
Говорити, що це екологічна катастрофа, неправда. Ось стаття, яка відокремлює факт від вигадки. Просто не робіть дурних речей, наприклад, їжте трупи чи торкайтеся гнилих тіл без рукавичок. Інакше це те саме, що щури гинуть у полях. він просто гниє і повертається в грунт.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Health_risks_from_dead_bodies
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24.03.2022 06:11 Ответить
а обіцяли по два раба...єх мрії мрії
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24.03.2022 06:16 Ответить
Бульдозер..яма..хлорка.
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24.03.2022 06:19 Ответить
у ґрунтові води потрапить зараза
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24.03.2022 09:05 Ответить
Бульдозер...погрузчик...печь.
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24.03.2022 09:11 Ответить
Була вже пропозиція - по завершенні війни, на всіх в'їздах з немитої в Україну обабіч доріг влаштувати цвинтарі їхніх жмурів - все цивільненько, й встановити стели з написом: "Хто до нас з мечем прийде, від меча й загине".
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24.03.2022 06:29 Ответить
немаємо ні часу ні грошей на це зараз, а проблему треба негайно вирішуати, крематорій те що треба.
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24.03.2022 08:11 Ответить
Ну, крематорій - це дорого. Обладнання, газ. Якщо по-хазяйськи - опаришів вирощувати.
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24.03.2022 08:41 Ответить
опариші нам стільки куди? та й господаркою невідомо як ще буде. палити к чортам. вони навіть дохлі нашкодять, мухи зараз це все лайно рознесуть.
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24.03.2022 08:53 Ответить
Опариші - це офігенний корм для риби, птиці, свиней.
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24.03.2022 09:09 Ответить
Залишати трупи на полі бою - це теж підла кацапська тактика і вона вже працює.
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24.03.2022 07:59 Ответить
На Бородінському полі в 1812 році було залишено понад 30 тис поранених , а мертвих не відомо.
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24.03.2022 09:00 Ответить
Нужно их трупы в Днепр сбрасывать. Пусть в Крым плывут. Ну на границе там где окупанты стоят
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24.03.2022 08:15 Ответить
Так вот оно биологическое оружие. Вот в чем задумка *****. Он хочет чтобы мы отравились вонью гниющих руzких
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24.03.2022 08:28 Ответить
Хлорку надо завезти и посыпать трупыоккупантов - дезинфицировать
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24.03.2022 08:36 Ответить
Може це і є той самий план, за яким нібито у кацапів все іде добре?
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24.03.2022 08:45 Ответить
Фрезою для прибирання пеньків пройтись і все буде чорнозем.
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24.03.2022 08:52 Ответить
Patentujte cij sposob sročno.
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24.03.2022 12:50 Ответить
Ні, хай забирають свої бебехи звідси. Сміттю в Україні не місце. На скотомогильниках наші тваринки. Москальським решткам не місце в Україні.
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24.03.2022 09:42 Ответить
Щоб зберігати трупи російських бійців, замовлено 10 рефрижераторів

А може кожному мавзолей вистроїти, бо інших проблем у нас же немає
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24.03.2022 10:54 Ответить
все экологи мира должны бить в набат!!! не пущайте роZZиян в чужой дом с оружием!! они не удобрения, они паразиты!!!
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24.03.2022 10:58 Ответить
а кому это говно всралось чтобы хоронить?хоронят людей,а это биомусор!
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24.03.2022 12:04 Ответить
А всё теплеет и теплеет....
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24.03.2022 14:16 Ответить
 
 