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В порту Бердянска большой пожар, уничтожен корабль оккупантов "Орск" (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины уничтожили в захваченном оккупантами порту Бердянска вражеский десантный корабль "Орск".
Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" черноморского флота оккупантов", - говорится в сообщении.
Ранее жители Бердянска публиковали в соцсетях видео взрывов и пожаров в порту.
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давня морська мудрість.
сподіваюсь наші над цим працюють
Пока у нас имидж защищающейся страны - нам дают вооружение.
Да и оружия, способного сильно повредить тот мост, у Украины нет и нам такое не дают.
Подробности и видео с места событий опубликовал в Facebook журналист Игорь Мосийчук.
В любом случае, КРУТО!
https://youtu.be/u4jsr8jFuw8
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Ну, понятно, что там ещё внутри много чего сгорело (техника, боекомплект . . .). Но сам корабль сколько в долларах стоит ?
Недорого. Принимаем чеки, векселя, талоны на бензин и даже монгольские тугрики.
А його підйом після війни коштуватиме дорожче його вартості на вагу. Та й відповідного обладнання для підйому в Україні нема
Радянські криголами важили 3-4 тисячі тон. Цей на вигляд меньше, але порядок цифр такий
І не повторюй тут москальської брехні про "15 тисяч німецьких курсантів- підводників ", ти палишся, кацапе
Пишут что таки Точкой-У накрыли....
1. Мелітополь
2. Бердянськ
3. Захід та північ від Маріуполя
4. Волноваха ( + здовж залізниці від Запоріжжя до Волновахи )
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