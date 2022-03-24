РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4917 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
167 802 363
Бердянск (401) война (46847) пожар (5566)

В порту Бердянска большой пожар, уничтожен корабль оккупантов "Орск" (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины уничтожили в захваченном оккупантами порту Бердянска вражеский десантный корабль "Орск".

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" черноморского флота оккупантов", - говорится в сообщении.

В порту Бердянска большой пожар, уничтожен корабль оккупантов Орск (обновлено) 01
В порту Бердянска большой пожар, уничтожен корабль оккупантов Орск (обновлено) 02

Ранее жители Бердянска публиковали в соцсетях видео взрывов и пожаров в порту.

Также читайте: Оккупанты вывезли 5 кораблей с зерном из порта Бердянска, - глава ОВА Старух

В порту Бердянска большой пожар, уничтожен корабль оккупантов Орск (обновлено) 03

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+110
Расєйскіє караблі пайдут на....
показать весь комментарий
24.03.2022 08:16
+82
Да специально все подожгли, чтоб в Чернобаевку не ехать
показать весь комментарий
24.03.2022 08:21
+78
Пусть кацапские корабли все згорят до единого
показать весь комментарий
24.03.2022 08:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Символічно ОРСК у Орків, як підтвердження
показать весь комментарий
24.03.2022 10:41 Ответить
Як ви лодку назвете, так вона і попливе.
давня морська мудрість.
показать весь комментарий
24.03.2022 10:45 Ответить
В названии русского корабля допущена ошибка: правильно пишется :Оркск".
показать весь комментарий
25.03.2022 03:21 Ответить
Оце так новина!!! Отак би дивився і дивився!! Як мультяшний вовк з Ну погоді , клацав і клацав би камерою з різних боків і під різним кутом!!!
показать весь комментарий
24.03.2022 10:43 Ответить
Все буде Чорнобаівка, все буде 🇺🇦
показать весь комментарий
24.03.2022 10:44 Ответить
Було б файно того клятого моста до Криму обрушити, в тій частині де кооаблі під ним проходять. Це був би реально нищівний удар по іх лініям поповненя.
сподіваюсь наші над цим працюють
показать весь комментарий
24.03.2022 10:52 Ответить
Очень хорошая идея,давн опора
показать весь комментарий
24.03.2022 11:12 Ответить
Разрушать гражданские объекты - да, прекрасная идея! На кацапов за это санкции накладывают, а нас, конечно же, только похвалят! И как это списать на "самозащиту" - подрыв моста, по которому катается гражданское население?
Пока у нас имидж защищающейся страны - нам дают вооружение.

Да и оружия, способного сильно повредить тот мост, у Украины нет и нам такое не дают.
показать весь комментарий
24.03.2022 14:05 Ответить
мирное по мосту уже не ездит-запрет на выезд из крыма подписан путиным
показать весь комментарий
24.03.2022 14:50 Ответить
Он уже устал , ему пора
показать весь комментарий
24.03.2022 16:29 Ответить
І пу і мосту!!!
показать весь комментарий
24.03.2022 18:34 Ответить
WOW!Кто же так красиво поработал!МОЛОДЦЫ!
показать весь комментарий
24.03.2022 11:15 Ответить
Ех, другий утік, падла. Але то тимчасово
показать весь комментарий
24.03.2022 11:28 Ответить
Орск - це походить від «орків корабель»?
показать весь комментарий
24.03.2022 11:43 Ответить
Місто таке на кордоні оркостану та Казахстану. В 19 ст. там відбував частину заслання Тарас Григорович Шевченко
показать весь комментарий
24.03.2022 15:36 Ответить
Орск то абревіатура що походить ще з царських часів. (російською) ОРСК = Отдаленный Район Ссылок и Каторжников
показать весь комментарий
24.03.2022 16:00 Ответить
Також майже аналогічно: Томск = Таежное отдаленное место ссылки каторжников
показать весь комментарий
24.03.2022 16:04 Ответить
слава Богу.надеемся что он был не пустой.горит земля у пидаров под ногами и море тоже пусть горит.пацаны кто это сотворил дай Вам Бог здоровья и пусть вражеские пули и осколки пролетают мимо.
показать весь комментарий
24.03.2022 11:59 Ответить
Уже пишуть, що крім оркська ще один десантний корабель всьо... Чи то сам затонув, чи то кацапи затопили (як Варяг, ****), щоб ********** в трюмі не рванули. І ще два кораблі пошкоджено!
показать весь комментарий
24.03.2022 12:06 Ответить
оркск
показать весь комментарий
24.03.2022 12:10 Ответить
"Утро четверга, 24 марта, наполнилось для жителей Бердянска звуками взрывов. Однако в этот раз они символизируют очередную победу украинской армии - в местном порту был уничтожен огромный резервуар с топливом, который "держали" российские оккупанты."

Подробности и видео с места событий опубликовал в Facebook журналист Игорь Мосийчук.
показать весь комментарий
24.03.2022 12:19 Ответить
Как это наши умудрились? "Азову" в Мариуполь подвезли "Нептун"? Или он там и был и "Азов" его не показывал, пока в Бердянск не заплыла интересная "рыба"?
В любом случае, КРУТО!
показать весь комментарий
24.03.2022 12:28 Ответить
Видаліть негайно! Не здавайте позиції!
показать весь комментарий
24.03.2022 13:56 Ответить
видалив.. але це зі смі
показать весь комментарий
24.03.2022 14:11 Ответить
НА ЭТО МОЖНО СМОТРЕТЬ ВЕЧНО, ТАМ ПО ХОДУ И ЕЩЕ ОДНО КОРЫТО ГОРИТ

https://youtu.be/u4jsr8jFuw8
показать весь комментарий
24.03.2022 13:11 Ответить
есть информация, что взрыв произошёл на БДК Саратов.. БДК Орск стоял рядом и загорелся.. получив серьёзные повреждения.. и ещё 2 БДК получив меньшие повреждения ушли в открытое море. ПРочему говорят только про ОРСК.. Потому что в пропагандистских роликах накануне.. снимали разгрузку именно .. с него
показать весь комментарий
24.03.2022 13:15 Ответить
Писали - що орск уже затонув. Ще два кораблі пошкоджені + склади з паливом і ************: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/24/7334084/
показать весь комментарий
24.03.2022 13:20 Ответить
там было 4.. БДК
показать весь комментарий
24.03.2022 13:23 Ответить
На видео новых видно что стоящий на рейде нахер разорвало, +два убегающих было, на одном из них небольшой пожар, где 4тый хз
показать весь комментарий
24.03.2022 14:31 Ответить
можливо.. є відео більш детальне. Є свідоцтво,що в порту було 4 (поіменно).. можливо на момент вибуху це й не так
показать весь комментарий
24.03.2022 14:43 Ответить
Мова йде не лише про один корабель: ЗСУ знищили великий корабель РФ: горять тисячі тонн палива та **********
показать весь комментарий
24.03.2022 13:18 Ответить
Я так зрозумів що орки сами себе не погано утілізують
показать весь комментарий
24.03.2022 13:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cCkZVpvg728


Uže na vsex internešnl novostiax
показать весь комментарий
24.03.2022 13:27 Ответить
Кто-то знает приблизительную стоимость этого БДК "Орск" ?
Ну, понятно, что там ещё внутри много чего сгорело (техника, боекомплект . . .). Но сам корабль сколько в долларах стоит ?
показать весь комментарий
24.03.2022 13:44 Ответить
вам купить или продавать?
показать весь комментарий
24.03.2022 15:06 Ответить
Могу продать все 9 оставшихся у оккупантов БДК (больших десантных кораблей) на условиях самовывоза из Крыма

Недорого. Принимаем чеки, векселя, талоны на бензин и даже монгольские тугрики.
показать весь комментарий
24.03.2022 21:56 Ответить
Скільки техніки було в його трюмах - знають тільки рашистська військові.
А його підйом після війни коштуватиме дорожче його вартості на вагу. Та й відповідного обладнання для підйому в Україні нема

Радянські криголами важили 3-4 тисячі тон. Цей на вигляд меньше, але порядок цифр такий
показать весь комментарий
24.03.2022 15:33 Ответить
На третьем снизу видео (длительностью минута 29 секунд) "всё попалят, суки" - это ватница типа недовольна, что ВСУ ******* кацапское корыто?..
показать весь комментарий
24.03.2022 13:49 Ответить
да тоже заметил,думаю там таких немало ,пока их жучить ,грабить и насиловать шантрапа из луггандонии не начнет ,они не изменятся
показать весь комментарий
24.03.2022 15:09 Ответить
Даже это не поможет - скажут, что это "бандеровцы" их разозлили и вынудили. Такие и сдают врагу позиции нашей армии, а кацапов реально считают освободителями. Это просто пздц.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:46 Ответить
Вона ж не знала що кацапи горять , думала що майно порту , вона патріотка
показать весь комментарий
24.03.2022 16:32 Ответить
Мені також це здалося, вона не знала і не думала що ВСУ!
показать весь комментарий
24.03.2022 18:05 Ответить
Отлично! Дай бог, не последний!
показать весь комментарий
24.03.2022 13:54 Ответить
Это Маринеску со своими подводниками на море ,Бандера на суше.Кацапам лучше утопиться в море.
показать весь комментарий
24.03.2022 14:24 Ответить
Світле ім'я Бандери писати недоречно поруч з Марінеско, вбивцею 15 тисяч біженців з Помераніі.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:26 Ответить
Неуч там були не біженці ,а екіпажи підводних човнів, які топили союзні конвої та були такими же терористами на морі, як зараз мордор зі своїми ракетними та бомбовими ударами.
показать весь комментарий
29.03.2022 06:14 Ответить
Нєуч я тут живу і місце потоплення бачу щодня з балкону , почитай більше хто на Густлові і Гойі був, такі самі біженці від кацапських дикунів, як зараз.
І не повторюй тут москальської брехні про "15 тисяч німецьких курсантів- підводників ", ти палишся, кацапе
показать весь комментарий
29.03.2022 15:04 Ответить
Взагалі у кацапів стріляти (бомбами, ракетами, торпедами ) по мирняку це традиція !
показать весь комментарий
29.03.2022 15:15 Ответить
А я гадаю, що то московські нацисти самі себе і підпалили, курили наркомани на палубі от і сталося як з Кузєю...
показать весь комментарий
24.03.2022 15:19 Ответить
Це далекосяжна індукція. Орськ індуковав пожежу на кузі 🧐
показать весь комментарий
24.03.2022 15:30 Ответить
Неприємно, що досі частина, здавалось би, патріотичних постів тут написана мовою окупанта. Панове, вам досі не по феншую спілкуватися українською на українському сайті? Пальці викручені, як і челюсті в мокшів?
показать весь комментарий
24.03.2022 16:49 Ответить
очень грамотная операция, дождались пока подтянутся другие оркские корабли, жаль только, что те не утонули, но и потопленный ОРсК блестящая работа
показать весь комментарий
24.03.2022 17:13 Ответить
Ну Саратов притопили на 5 метров, его если и восстановят то не так быстро
показать весь комментарий
24.03.2022 17:36 Ответить
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ !
показать весь комментарий
24.03.2022 17:42 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 18:44 Ответить
РоZZийские говноиды визжат, что ОРКСК не уничтожен а притоплен с елью недопустить детонации, хорошо бы потом глянуть когда догорит, что там осталось...

Пишут что таки Точкой-У накрыли....
показать весь комментарий
24.03.2022 21:20 Ответить
Это какая-то акварусофобия прямо!
показать весь комментарий
24.03.2022 23:14 Ответить
Прошу Генштаб дати орієнтири - яка кількість путінських майбутніх трупів тримає в окупації такі місця:

1. Мелітополь

2. Бердянськ

3. Захід та північ від Маріуполя

4. Волноваха ( + здовж залізниці від Запоріжжя до Волновахи )

?
показать весь комментарий
24.03.2022 23:42 Ответить
Браво !Можна бісс?
показать весь комментарий
24.03.2022 23:56 Ответить
На мо думку, в назві кораБЛЯ " Орск" букву "с" зайва. Повинно бути "Орк"
показать весь комментарий
25.03.2022 04:04 Ответить
Страница 4 из 4
 
 