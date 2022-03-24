РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4917 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 138 12
война (46847) дети (6022) смерть (9035) военные преступления (1157) Офис Генпрокурора (2044)

В результате вооруженной агрессии РФ погибли 128 детей, 172 - ранены, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти,бомбардування

По состоянию на утро 24 марта 2022 года от российской агрессии в Украине погибли 128 детей. Ранения разной степени тяжести получили 172 ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, больше всего пострадало детей в Киевской - 64, Харьковской - 43, Донецкой - 43, Черниговской - 32, Николаевской - 24, городе Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.

"В Мариуполе под завалами обстрелянного оккупантами дома обнаружено тело 11-летней гимнастки Екатерины. Маленькая спортсменка неоднократно побеждала на больших соревнованиях", - напоминают в Офисе генпрокурора.

Также сообщается, что 11 марта 2022 во время эвакуации гражданского населения в с. Победа Броварского района Киевской области военными РФ было применено оружие по колонне автомобилей, в результате чего был убит 13-летний парень.

13 марта 2022 года в г. Буче Киевской области военнослужащими вооруженных сил РФ безжалостно расстрелян автомобиль, в котором находилась семья, мать и двое детей 4 и 9 лет погибли.

Офис генпрокурора информирует, что в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу с тяжелыми ранениями в результате обстрелов военными РФ доставлены 9 детей из г. Мариуполя и г. Северодонецка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отбросили российских оккупантов на 25-35 км восточнее Киева, - Пентагон

"В результате бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Среди учебных заведений получили повреждения и разрушения более 230 школ и 155 детских садов. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в городе Киеве. Кроме того, были разрушены более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, эти данные не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрела в местах, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українське слово ДІТИ треба писати на усіх парканах і асфальтах , шоб европейці зрозуміли , що гибнут інші европейці, поки другі пиво пьють
показать весь комментарий
24.03.2022 09:08 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 09:11 Ответить
Знищення орків в ночі https://vimeo.com/691713407?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
показать весь комментарий
24.03.2022 09:13 Ответить
Скорее всего это неполные и точно установленные факты гибели наших детей. Никто не может назвать сколько еще детей было убито орками на временно оккупированных территориях, сколько детей погибло под завалами в Харькове, Мариуполе и других городах. Скорее всего сколько детской крови на руках ***** и его орков мы не узнаем никогда
показать весь комментарий
24.03.2022 09:14 Ответить
И вам два раза того же..
показать весь комментарий
24.03.2022 09:15 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 09:21 Ответить
Доброго ранку, ми з України. ЗСУ знищили БДК "Орськ".
показать весь комментарий
24.03.2022 09:23 Ответить
Вбивати дітей це в рашистів називаєтся денацифікація ? Боже покарай ворогів .
показать весь комментарий
24.03.2022 09:33 Ответить
Твои Всу и особенно азов прячутся в домах.А 8 лет на донбасе
показать весь комментарий
25.03.2022 07:30 Ответить
Згинь рашиська паскуда.
показать весь комментарий
25.03.2022 08:41 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2022 07:39 Ответить
 
 