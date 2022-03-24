В результате вооруженной агрессии РФ погибли 128 детей, 172 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 24 марта 2022 года от российской агрессии в Украине погибли 128 детей. Ранения разной степени тяжести получили 172 ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, больше всего пострадало детей в Киевской - 64, Харьковской - 43, Донецкой - 43, Черниговской - 32, Николаевской - 24, городе Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.

"В Мариуполе под завалами обстрелянного оккупантами дома обнаружено тело 11-летней гимнастки Екатерины. Маленькая спортсменка неоднократно побеждала на больших соревнованиях", - напоминают в Офисе генпрокурора.

Также сообщается, что 11 марта 2022 во время эвакуации гражданского населения в с. Победа Броварского района Киевской области военными РФ было применено оружие по колонне автомобилей, в результате чего был убит 13-летний парень.

13 марта 2022 года в г. Буче Киевской области военнослужащими вооруженных сил РФ безжалостно расстрелян автомобиль, в котором находилась семья, мать и двое детей 4 и 9 лет погибли.

Офис генпрокурора информирует, что в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу с тяжелыми ранениями в результате обстрелов военными РФ доставлены 9 детей из г. Мариуполя и г. Северодонецка.

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"В результате бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Среди учебных заведений получили повреждения и разрушения более 230 школ и 155 детских садов. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в городе Киеве. Кроме того, были разрушены более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, эти данные не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрела в местах, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.