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Общие потери РФ с начала войны – около 15,8 тыс. человек, 108 самолетов, 124 вертолета, 530 танков и почти 1,6 тыс. бронированных машин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 15 800 человек личного состава.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 15800 человек,
танков ‒ 530 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1597 ед,
артиллерийских систем – 280 ед,
РСЗО - 82 ед,
средства ПВО- 47 ед,
самолетов – 108 ед,
вертолетов - 124 ед,
автомобильной техники - 1033 ед,
корабли /катера - 4 ед,
цистерн с ГСМ – 72,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 50.
Специальная техника - 16.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.
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Але трохи непокоїть відсутність фото та відео звітів по збитим літакам як це було раніше...
Потери личного состава(15.800) как за 9 лет Афганской войны, 1980-1989 гг. - 16.000 человек.
Потери командного состава и генералитета вообще наиболее серьезные со времен Второй мировой.
Прямые потери военной техники оцениваются в самых приблизительных подсчетах - 6-8 млрд. долларов, косвенных потерь никто пока не считал, но там счет уже пошел на десятки миллиардов.
"Вторая в мире", "непобедимая и легендарная" вполне оправдала свое реноме - "блестяще" воюет там, где не встречает сопротивления. Там где ей начинают сопротивляться - моментально сдувается и превращается в банду мародеров и убийц.
- "К нам приехал представитель Генштаба, один из последних генералов, прошедших войну. Начал проверку и задает мне вопрос - Почему до сих пор не взята ****** высота? Отвечаю, решили повременить, так как атака в лоб повлечет большие жертвы среди личного состава. Он изумился - Вам дан приказ, а потери подсчитаем потом. Я ему ответил прямо, что буду беречь солдат и данный приказ выполнять не намерен".
Сегодня мы видим прямую модель того, как СССР воевал в годы войны - Сидящий в бункере параноик требует от ссущихся генералов взять город, а они понимая, что взять его невозможно, все равно гонят и гонят на убой солдатское мясо.
О вопросах морали уже не говорим. Какая уж там мораль...?
С военной точки зрения российская армия полное говно и кроме как заваливать своего противника трупами не умела и не умеет ничего.
Советская Армия - 14 427
КГБ - 576 (в том числе 514 военнослужащих погранвойск[2])
МВД - 28
В том числе 5 генералов(4 ген.-майора и 1 ген.-лейт.) из которых 3 погибли во время военных действий и два скончались от болезней.
Та й до кінця дня ще багато часу. Ану як оркам вистачить дурного глузду ще кудись всунутись? В Чорнобаївці попри всі потуги артезіанської бояри вони так і не знайшли, то тре' шукати в іншому місці. Ібо сказана, іщітє і обрящєтє...
+БДК Орск
https://www.instagram.com/p/CbexBgyNxNi/?utm_medium=copy_link
тяжёлые не дождавшись нормальной медицины дохнут.
средние становятся тяжёлыми. лёгкие становятся средними.
И это всё сверху 15ти тысяч.
Реально тех, что уже отвоевались--гораздо более 50ти тысяч.
anti-colorados 24 Березня, 2022
Сегодня исполнился ровно месяц с момента, когда прутин за два дня захватывает Киев и за три дня - Украину. За это время его армия потеряла практически все свои ударные подразделения, которые в любых оперативных планах значились как острие атаки. Если говорить проще, то ведомство Шойгу сожгло все то, что в принципе или в теории должно было обеспечить саму возможность осуществить блицкриг. Ведь на самом деле, только немногие армии мира имеют в своем составе штурмовые подразделения или соединения, суть существования которых как раз и заключается в том, чтобы дать возможность командованию избежать долгого и кровавого побоища, достигнув именно военных целей битвы в максимально сжатый срок.
Это потому, что характер и состав армии определяется военной доктриной конкретной страны и если она имеет оборонительный характер, то элитные подразделения как раз и заточены для того, чтобы наносить противнику максимальный урон в обороне. А если основной концепцией ведения боевых действий является наступательная, агрессивная война, то и структура армии будет соответствующей. Ее элитные подразделения будут иметь ярко выраженный наступательный характер. Поэтому, что бы там ни рассказывали представители конкретной страны, просто глядя на структуру ее армии, можно с уверенностью говорить о том, что это армия - агрессор. Таковой, безусловно, была армия роZZии.
Ведь если вы формируете армию вокруг атакующей ее части, то все остальное будет лишь подчеркивать агрессивную суть ее планов. И в данном случае, роZZия сформировала именно такой вид армии, где максимальная боеготовность и оснащение специально заточенным вооружением и техникой была именно у десантных дивизий, многочисленных бригад спецназа и ударных, танковых армий. Между прочим, здесь нет ничего нового, поскольку перед Второй Мировой войной красная армия имела примерно такую же структуру. Было сформировано около десятка воздушно-десантных дивизий, механизированные корпуса стали основой ударных армий и все это вместе должно было стать наконечником копья, способного проломить любую оборону противника.Но как известно, на двух стульях усидеть довольно сложно и особенно сложно исполнять это упражнение долго. Отсюда следует, что изначальный выбор основной концепции для будущего применения вооруженных сил не дает возможности иметь и наступательную, и оборонительную армии одновременно. Как говорил древнеримский историк Тацит: «Ты или Вася, или не Вася», то есть - ты либо вкладываешься в наступательную армию, либо в оборонительную. И это связано не только именно с боевым планированием и даже не с набором вооружений, которое заказывается промышленности, но и с теми военными специалистами, которые долго воспитываются и обучаются именно для выполнения именно таких задач.
Таким образом, вполне можно говорить о том, что армия, довольно хорошо подготовленная для наступательной войны, будет выглядеть намного хуже в обороне, чем та армия, которая изначально во главу угла ставила свои оборонительные возможности. Вытекает это как раз из всего того комплекса условий, которые были изложены выше, поскольку центр тяжести был смещен именно на атакующие возможности армии. Отсюда следует, что нормальная армия должна иметь некий баланс между своими наступательными и оборонительными возможностями. В таком случае она сможет довольно успешно воевать в любой ипостаси, но она никогда не сможет обеспечить то, что нам известно под определением «блицкриг» или молниеносная война.
И наоборот армия, заточенная под оборону, будет очень эффективной именно в этом виде боевых действий, поскольку и вооружения, и техника, и выучка личного состава будут направлена на то, чтобы сковать любые маневры противника и нанести ему поражение настолько мощное, чтобы он просто утратил возможность вести наступательные действия. Как пример именно такого выбора, можно привести финскую армию 1939-40 годов. Она оказалась на порядок меньше армии противника, а ее оснащение было настолько несопоставимым, что в совке вообще обходили вопрос о соотношении танков, самолетов, пушек и прочего, что в любом другом случае делалось даже не с удовольствием, а с остервенением.
И вот эта маленькая, но оборонительная армия показала настолько успешную войну, что даже для совка, который не привык обращать внимание на потери, это стало неподъемной ношей. Да, можно было говорить о том, что большевики могли кратно нарастить свою группировку, которая на финише уже и так впитала в себя миллион личного состава, но в тех условиях этого решительно нельзя было сделать. А в сухом остатке, финская оборонительная армия показала просто чудовищную способность к перемалыванию армии вторжения. И как показали дальнейшие события, командование финской армии довольно трезво оценило свои возможности, в плане ведения наступательной войны и вернув назад свои территории, все же не пошла на захват всего Кольского полуострова.
И если уж говорить о чистой обороне, но уже в исполнении наступательной армии, то как это выглядит, продемонстрировала все та же красная армия, но уже летом 1941 года. Перекос армии большевиков в сторону атакующих способностей был настолько очевидным и безусловным, что даже слепцу было понятен принцип ее строительства. В гигантском масштабе был воплощен принцип американского штурмовика А-10, который строился вокруг мощной пушки. Все возможности самолета вращались вокруг центральной константы - пушки. Так и красная армия строилась вокруг своей ударной группировки. Все остальное носило вспомогательный характер.
И вот когда Вермахт, который безусловно, был такой же наступательной машиной, нанес первый удар, то случилось вполне ожидаемое. Совковые историографы пишут о том, что благодаря внезапности, германские войска взломали оборону красной армии, и как всегда - соврали в каждом слове. Как мы уже не раз писали, никакой внезапности не было и быть не могло, ведь если на твоей границе противник собирает именно ударную группировку войск в миллионы штыков, то сказав слово «внезапность», ты одновременно называешь себя идиотом. Но это - гарнир, а вот основное блюдо в этой формулировке касается «взлома обороны». Ведь на самом деле, взламывать было нечего, поскольку никакой обороны не было в принципе.
Как только соединения вермахта опрокинули первый эшелон красной армии, прижатых в полосе 10-30 км к границе и вышли в их тыл, то оказалось, что дальше вообще нет ничего, что можно было бы назвать оборонительными порядками. Ни соответствующих войск, ни вооружений, ни техники, ни подготовленных оборонительных позиций там просто не было и потому взламывать было нечего. И красная армия мучительно стала перемонтировать себя уже в ту самую, сбалансированную армию, которая может вести не только наступательные, но и оборонительные бои. Ведь оказалось, что именно для организации обороны у красной армии даже кадров не было, поскольку в последние годы штамповались офицеры для ведения глубоких, наступательных маневров, а в обороне их навыки оказались бесполезными. И как мы знаем, все десантные дивизии тут же были переформированы в стрелковые - пехотные.
Одному мне понятно, что именно СЕЙЧАС антиправительственная пропаганда - это содействие врагу.
Східний фланг орків навколо української столиці був змушений частково відступити через неможливість прорвати кільце оборони.
Як стверджують у Міноборони США, станом на 24 березня позиції окупантів знаходяться від Києва на відстані 55 км, що приблизно наполовину далі, ніж днем раніше.
Телеграм "Оперативний ЗСУ"
ЗІ: цікаво, що офіційний канал прес-служби ЗСУ посилається на Пентагон, а не на власних чиновникі в Генштабі...
https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/277140984_698895117824090_1516110475066810169_n.mp4?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=2scUfc9kCZoAX-maNw1&rl=300&vabr=139&_nc_ht=video.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT-vp5dpR-mxh7ZK5Nei8rTfsC991Qh3RqgwPAay9SOFTA&oe=623C52A1
в десятый раз, Карл, в десятый раз...
Это какой то портал???
Куда???
Я вас тоже люблю...
Но больше всего меня интересует что будет когда Украина победит этот фашистский режим.
Как изменится поведение тех тупых скотов.
Как они будут смотреть в глаза всему миру.
Американцы после войны заставляли немцев смотреть фильмы про зверства фашистов.
Это была часть процесса денацификации.
Тогда немцы могли и незнать, что творил вермахт в захваченных территориях.
Но щас ХХ век.
У всех есть интернет. Множество источников информации.
Но тупо смотрят в ящик и верят.
Даже ваши отцы и деды не верили, а в кухнях сочиняли анекдоты про власть.
Но дети и внуки деградировали до тупых скотов.
На столько отупели, что с "можем повторить" потерпели фиаско - ******.
Как и их фюрер...