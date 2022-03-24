Общие потери РФ с начала войны – около 15,8 тыс. человек, 108 самолетов, 124 вертолета, 530 танков и почти 1,6 тыс. бронированных машин

С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 15 800 человек личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 15800 человек,

танков ‒ 530 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1597 ед,

артиллерийских систем – 280 ед,

РСЗО - 82 ед,

средства ПВО- 47 ед,

самолетов – 108 ед,

вертолетов - 124 ед,

автомобильной техники - 1033 ед,

корабли /катера - 4 ед,

цистерн с ГСМ – 72,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50.

Специальная техника - 16.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.