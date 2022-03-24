Войска РФ обстреляли центр Харькова "Калибрами", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ, - Синегубов

Ночью российские оккупанты обстреляли центр Харькова ракетами типа "Калибр", выпущенными с кораблей в Черном море.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире канала "Рада", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"У нас центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракет типа "Калибр", выпущенных с кораблей Черноморского флота РФ. То есть и оттуда к нам уже прилетает.

Ситуация по Харькову, можно сказать, стабильна. Однако у нас сегодня было 44 обстрела из артиллерии, танков, минометов и т.д. и 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. То есть это мы называем уже ситуацией стабильной", - рассказал он.

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По словам главы ОВА, в области критической точкой остается город Изюм. Также утром 24 марта оккупанты обстреляли город Золочев, а 23 марта – город Балаклея.

Синегубов добавил, что власти следят за ситуацией в области и пытаются довезти гуманитарную помощь в эти населенные пункты, хотя это сложно, потому что враг не дает "зеленых коридоров" для доставки.

Он также отметил, что полиция в Харькове работает постоянно – правоохранители следят за порядком и противодействуют мародерству.

Вооруженные силы, по словам, главы ОВА держат оборону, и "нет сомнений, что враг не сможет зайти в Харьков".

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Также в городе постепенно налаживают решение других проблем – разбирают завалы, вывозят мусор, возобновляют работу банковской системы, в частности выдачи наличных денег.

По словам Синегубова, россияне продолжают террор против представителей органов местного самоуправления.

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