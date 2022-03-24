Войска РФ обстреляли центр Харькова "Калибрами", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ, - Синегубов
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Ночью российские оккупанты обстреляли центр Харькова ракетами типа "Калибр", выпущенными с кораблей в Черном море.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире канала "Рада", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"У нас центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракет типа "Калибр", выпущенных с кораблей Черноморского флота РФ. То есть и оттуда к нам уже прилетает.
Ситуация по Харькову, можно сказать, стабильна. Однако у нас сегодня было 44 обстрела из артиллерии, танков, минометов и т.д. и 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. То есть это мы называем уже ситуацией стабильной", - рассказал он.
По словам главы ОВА, в области критической точкой остается город Изюм. Также утром 24 марта оккупанты обстреляли город Золочев, а 23 марта – город Балаклея.
Синегубов добавил, что власти следят за ситуацией в области и пытаются довезти гуманитарную помощь в эти населенные пункты, хотя это сложно, потому что враг не дает "зеленых коридоров" для доставки.
Он также отметил, что полиция в Харькове работает постоянно – правоохранители следят за порядком и противодействуют мародерству.
Вооруженные силы, по словам, главы ОВА держат оборону, и "нет сомнений, что враг не сможет зайти в Харьков".
Также в городе постепенно налаживают решение других проблем – разбирают завалы, вывозят мусор, возобновляют работу банковской системы, в частности выдачи наличных денег.
По словам Синегубова, россияне продолжают террор против представителей органов местного самоуправления.
Циркуновский сельский голова Николай Сикаленко, похищенный 2 дня назад, до сих пор находится в плену врага.
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А мій Харків буде відбудований і стане кращім ніж був!
Після перемоги вимагати вибори раз на рік!
Гёте и Вагнера.
Кто они, русскоязычные бандеровцы на Украине?
26 февраля 2014
161
бандеровцы не являются истинными националистами Украины не только потому, что они не общаются на украинском языке образца Тернополя, не только потому, что они не ходят в греко-католические церкви, а потому, что это гремучая смесь американизма, либерализма, европеизма, русофобии (боязнь возврата к «совку» и ассоциация с коррупцией) и агностицизма. Их легко обратить в бегство. Они трусливы. Потому что у них в крови - приспособленчество и тяга к либеральному комфорту. У западенцев, кроме русофобии, есть стержень - христианская вера, жаль, что предательская. А у русскоязычных русофобов только либеральные понты и псевдонационализм. Почти все мои "знакомые" русскоязычные укр. националисты из Бердянска остались дома, им страшно свою либеральную "душонку" было отдавать под пули. Лучше и безопаснее писать русскоязычные русофобские комментарии на страницах русскоязычной газеты "Бердянские ведомости" в русскоязычном городе Бердянске, который основал русский граф Воронцов. Западенский враг у меня больше вызывает уважение, чем предатели русского народа. Приспособленцы, одним словом. Сейчас они вылезли, когда Киев пал, и хотят снести памятник Ленину на Приморской площади. Местный мэр А. Бакай уже готов обсудить технические моменты демонтажа. На защиту памятника вышли около 100 человек - это из 112-тысячного города! Следующий будет памятник графу Воронцову и советским десантникам-освободителям в парке Шмидта, я почти уверен. Но для этого нужно еще 5 лет, чтобы подросло новое поколение на еще более радикальных учебниках под редакцией Тягнибока и "Правого сектора".
А на другом берегу Азовского моря, южнее, есть город Ейск. Там тоже есть памятник Ленину, там тоже есть памятник графу Воронцову (строителю Новороссии) и тоже памятник павшему советскому солдату, но там люди не только говорят по-русски, там они знают, что они русские. Вот так два русских города стали антагонистами. Дайте мне город Владивосток, учебник истории Украины, и через 23 года он будет на 40% русофобским, хоть и русскоязычным.
Русские в России! Убивайте либерализм на корню, возрождайте русские традиции! Либералы бьют в спину!
Кто они, русскоязычные бандеровцы на Украине?
26 февраля 2014
161
https://www.youtube.com/watch?v=LjFrosJrTkI
https://youtu.be/u4jsr8jFuw8
кацапи мабуть ліліпутіну докладали що всьо, ЗСУ немає, Зе армію
розвалив. І не розвалив, а послабив, зато кацапи по гарному асфальту
зайшли в Україну.
А Коля Тищенко в теробороні чи в бабу перевдягнувся і махнув в
Голандію ?