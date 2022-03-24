7 гуманитарных коридоров в 3 областях согласованы на 24 марта, - Верещук. СПИСОК
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина и Россия согласовали на 24 марта семь гуманитарных коридоров для эвакуации людей из мест, где продолжаются активные боевые действия.
Об этом сообщила вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
Донецкая область
Для эвакуации людей из Мариуполя будет работать коридор из Бердянска в Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27
В настоящее время 24 автобуса на въезде в Бердянск. К ним присоединится еще 21 автобус, который в 6.00 выехал из города Токмак. После прохождения блокпоста они прибудут на место собрания мариупольцев.
Кроме того, бензовоз должен пополнить запасы горючего для мариупольцев. Места дозаправки: проспект Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б (Бердянск). Также в штабах помощи мариупольцам должны быть пополнены запасы продуктов и лекарств.
В министерстве ожидают освобождение водителей и спасателей в Мангуше, которых задержали 22 марта.
Запорожская область
из города Пологи в Запорожье.
Место сбора: городской совет. Автобусы для эвакуации отправились из города Токмак.
из Мелитополя в Запорожье.
Место сбора: пожарная часть №9. Автобус должны отправить из Запорожья.
Киевская область
Большая Дымерка - Бровары.
Место сбора: дом сельсовета на улице Бобрицкая,1.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
Богдановка - Бровары.
Место сбора: сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219.
Макаров - Житомир.
Место сбора: сельский совет, ул. Ростовского, 30.
Бервица – Бровары.
Место сборов: из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхоза.
Пожалуйста, подождите...
Бервиця - Бровари.
Місце зборів: з села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспна.
Прикинув по карті: 8-10 км, залежно де живуть. А якщо це мама з дітьми і речами? А старенькі?
Підскочити і забрати людей із зовсім невеличкого села складно?