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Новости Война в Украине
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эвакуация (1754) Верещук (470) гуманитарный коридор (115)

7 гуманитарных коридоров в 3 областях согласованы на 24 марта, - Верещук. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евакуація

Украина и Россия согласовали на 24 марта семь гуманитарных коридоров для эвакуации людей из мест, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

Донецкая область

Для эвакуации людей из Мариуполя будет работать коридор из Бердянска в Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27

В настоящее время 24 автобуса на въезде в Бердянск. К ним присоединится еще 21 автобус, который в 6.00 выехал из города Токмак. После прохождения блокпоста они прибудут на место собрания мариупольцев.

Кроме того, бензовоз должен пополнить запасы горючего для мариупольцев. Места дозаправки: проспект Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б (Бердянск). Также в штабах помощи мариупольцам должны быть пополнены запасы продуктов и лекарств.

В министерстве ожидают освобождение водителей и спасателей в Мангуше, которых задержали 22 марта.

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Запорожская область

из города Пологи в Запорожье.
Место сбора: городской совет. Автобусы для эвакуации отправились из города Токмак.

из Мелитополя в Запорожье.
Место сбора: пожарная часть №9. Автобус должны отправить из Запорожья.

Киевская область

Большая Дымерка - Бровары.

Место сбора: дом сельсовета на улице Бобрицкая,1.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

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Богдановка - Бровары.

Место сбора: сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219.

Макаров - Житомир.

Место сбора: сельский совет, ул. Ростовского, 30.

Бервица – Бровары.

Место сборов: из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхоза.
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Ну коридор из Бердянска понятно, а из Мариуполя ( до Бердянска)??? Кто не в курсе от Марика до Бердянска 90 км, рашистские мрази хотят чтоб люди пешком шли?
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24.03.2022 10:36 Ответить
Останнє повідомлення:

Бервиця - Бровари.
Місце зборів: з села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспна.

Прикинув по карті: 8-10 км, залежно де живуть. А якщо це мама з дітьми і речами? А старенькі?
Підскочити і забрати людей із зовсім невеличкого села складно?
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24.03.2022 10:37 Ответить
Мне одному тошнит от этой амебы?
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24.03.2022 12:36 Ответить
 
 