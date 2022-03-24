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Войска РФ резко усилили обстрелы Чернигова. Мариуполь в блокаде, но борется. Продолжаются бои в Изюмском районе, - отчеты ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Российские войска увеличили количество обстрелов Чернигова, продолжаются бои в Киевской и Харьковской областях.

Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 24 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Київщина

Вночі повітряні тривоги лунали по всій області. Був бій в Ірпені, Гостомелі. Постійні артилерійські обстріли. В Фастівському районі обстріляли село Ясногородка. Коцюбинське в Бучанському районі — мінометний обстріл. Інформація про загиблих та поранених серед мирних мешканців уточнюється, дані про руйнування відсутні.

Чернігівщина

Оборона Чернігова триває. Російська армія різко збільшила кількість обстрілів міста, житлових та промислових районів. Особливо інтенсивно з вечора. Увечері 23 березня пошкоджено аміакопровід на одному з найбільших підприємство харчової промисловості Чернігова.

На місці працювали ДСНС, попередньо витоку аміаку не зафіксовано. Населення міста на всяк випадок попереджено про порядок дій у разі хімічної загрози. Дані про руйнування внаслідок обстрілів уточнюються.

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Житомирщина

Ніч була неспокійною. Було декілька тривог. Влучання ракети в промисловий об'єкт в Новоград-Волинському районі. Загиблих та травмованих немає.

Кировоградская область

Ночь прошла спокойно

Днепропетровщина

Ночью несколько тревог. На утро – спокойно.

Сумщина

Кроме Ахтырского района, где шли бои и движение вражеских колонн, ночь в области прошла относительно тихо. Информация о разрушениях и пострадавшем мирном населении пока отсутствует.

Харьковщина

На Харьков ночью увеличилось количество атак с дальних расстояний, но ВСУ на своих позициях прорывов врага не произошло.

Область: продолжаются бои в Изюмском районе, вчера там сбили два самолета оккупантов. Вечером произошли обстрелы Старого Салтова, есть пострадавшие и один человек погиб.

Запорожская область

Ситуация контролируемая, ночь прошла относительно спокойно

На Волыни, Винницкой, Закарпатской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой области, в Тернополе, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковской ночь прошла спокойно.

Луганщина

Обстрелы Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.

По окраинам Рубежного, по данным местных властей нанесен удар фосфорными бомбами. Четыре погибших, двое из которых — дети и шесть раненых.

Донекая область

Ситуация напряженная. Авдеевка, Очеретино – бои.

В среду обстреляли Бахмут.

Мариуполь в блокаде, но борется. Ни один гуманитарный груз, к сожалению, не доехал.

Марьинку разрушают оккупанты – наступают, наши ВСУ их отбрасывают назад.

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Николаевщина

В Николаевской области ночь прошла относительно спокойно, без учета воздушных тревог. Продолжаются работы по подключению обесточенных населенных пунктов к электричеству

Херсонщина

Положение области остается сложным. Выстрелы и сильнейшие взрывы были ночью в Чернобаевке. Поступали сообщения о взрывах в общинах возле Снегиревки и на границе с Днепропетровщиной.

Относительно похищений — вчера поздно был освобожден из плена директор театра Александр Книга.

Одесса

Ситуация под контролем. Утром была воздушная тревога.
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Топ комментарии
+4
У них на севере проблемы побольше 3х БДК. Довольно большая группировка по-факту в окружении. Они пришли к Киеву в основном через Сумскую обл. хоть и с потерями. Так вот назад тем же путём сейчас уйти невозможно. Дороги перезаны и топлива нет на такое расстояние.

Поэтому будут пытаться прорваться на север через Чернигов.
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24.03.2022 11:02
+2
припадок у припадка..
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24.03.2022 10:54
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Київ веде переговори щодо гарантій безпеки із США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною, - заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Франция и Немцы засцут.
Штаты воздержатся.
Но нам будет вполне достаточно Бриттов и Янычар.
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24.03.2022 10:53 Ответить
бред собачий толку от переговров - одна гарантия победа в войне и демонтаж рашки или режима путина
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24.03.2022 14:28 Ответить
припадок у припадка..
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24.03.2022 10:54 Ответить
Вата бесится за 3 подбитых БДК.
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24.03.2022 10:55 Ответить
У них на севере проблемы побольше 3х БДК. Довольно большая группировка по-факту в окружении. Они пришли к Киеву в основном через Сумскую обл. хоть и с потерями. Так вот назад тем же путём сейчас уйти невозможно. Дороги перезаны и топлива нет на такое расстояние.

Поэтому будут пытаться прорваться на север через Чернигов.
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24.03.2022 11:02 Ответить
ночью разбомбили Ахтырку. были попадания в многоэтажки. очень много людей остались без крыши над головой. в многих многоэтажных домах повылитали все рамы в окнах и на балконах. мер сообщает что есть жертвы. кстати вчера мэр призыва именно людей из это микрорайона выходить и убирать стекла, сажать цветы. НАКАРКАЛ. ему уже многие говорили что бы лучше молчал. а то после его позитивного фейсбука всегда прилетает
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24.03.2022 11:05 Ответить
мер охтырки просто мудак еще наверное лыбится на видосиках после обстрелов - как Ким или Зеленский с Арестовчием
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24.03.2022 14:30 Ответить
просто там бк подвезли
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24.03.2022 11:09 Ответить
не зрозумів, хто істерично обстрілює ліс, і хто там сидить. Чий танк а чиї БМП. А шо за мутні типи мародери. Але коли автор згадав про Холодний Яр і таку ж нерозбериху -козаччину, стало зрозуміло Діма Тютюнник ( Табачник повернувся) таки повернувся і засоряє ефір. Ну що ж при ділах. Його давній корифан Мединський аж переговорщиком став ну і цей ************* допомогу. Як вчора влучно сказав Невзоров -Мединський це пусте місце., а якщо очолює переговори , то значить, що ніяких переговорів немає.
А Холодноярська республіка стала жертвою провокації - від імені Тютюнника, УНР, агента ВЧК в ті краї був засланий вертлявий ферт Карін, запевнив -потрібно виробити спільну стратегію. Зібралися і їх перебили. А всіх учасників зі сторони ВЧК Баліцького Ізя Леплевський перебив у 1937 році, а самого Ізю теж учасники від Євдокимова "приговорили" у 1938 році. А вже Берія випалив кубло "ізвращенцев"Євдокимова разом з колькою єжовим. Вижив один Карін, його ще направили для розколу ГКПЦ, однак потім посміялись - як то вертлявий ферт буде віщувати про християнство. Так і помер сліпим у м.Києві, та щось там написав релігію в соавторстві з Табачником.
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24.03.2022 13:55 Ответить
баян трехдневный
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24.03.2022 14:33 Ответить
 
 