Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Британией, Германией, Францией и Турцией, - Кулеба
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры со многими странами по гарантиям безопасности. Речь идет, в частности, о США, Великобритании, Германии, Франции и Турции.
Об этом он заявил в интервью испанской газете El País, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Да, мы ведем переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели. Они положительно воспринимают эту идею. Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Остальные - это часть переговоров между РФ и Украиной", - рассказал Кулеба.
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Нахера. Які гарантії миру від цих...?! 8 років і ніхе...а. Якщо навіть якимось чудом згниє оце плешиве падло. Це теж не багато змінить. Там на керівних посадах такі самі, може навіть гірші для нас. Війну можна закінчити тільки у столиці ворога. Політично це не вирішити. Та і московія це не та країна з якою можна вести переговори. Нам треба реальна ядерна зброя стримування. Тоді можна звільнити всю Україну. А до цього моменту будуть постійно обстрілюватись міста. І це може тривати роками...
Міністр оборони - тувинець.
Архієпископ кіріл - мордвин.
ЗА РУссКІЙ МІР слов'яни.
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***** по батьковій лінії походить з тверських карел. Тверські карели були насильно переселені з Карелії під час кацапо-шведської війни ("Сєвєрная война") за Петра 1.
Ще у 1920-1930-х роках у Калінінській області жило більше карел, ніж у самій Карелії. Там були карельські школи, карельські ВУЗи. Але на даний час тверських карел майже не залишилося, - більшу частину кацапи асимілювали. Лише подекуди в глухих "дєрєвнях" залишилися люди, які володіють карельською мовою.
Зауважте, - кацапи готують таку саму долю для українців під окупацією. Вони хочуть знищити все українське, - або фізично, або ментально.
Жорсткий спротив окупантам, - наша єдина можливість виживання.