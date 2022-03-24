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Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Британией, Германией, Францией и Турцией, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры со многими странами по гарантиям безопасности. Речь идет, в частности, о США, Великобритании, Германии, Франции и Турции.

Об этом он заявил в интервью испанской газете El País, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Да, мы ведем переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели. Они положительно воспринимают эту идею. Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Остальные - это часть переговоров между РФ и Украиной", - рассказал Кулеба.

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Топ комментарии
+35
Германию и Францию можно выкидывать из списка. Пока только гадят Украине и пытаются спасти *****. Зачем такие союзники?
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24.03.2022 11:34
+30
Єдина гарантія-розвал рашки.Все решта-відтягування війни.
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24.03.2022 11:33
+11
За яких амеб вони мають українців! Щоб виправдати лобіювання Зеленським скасування санкцій до Абрамовича, кидають у інфопростір повідомлення, що останній прилетів у Мінськ і ну ду-у-уже допомагає у переговорах.
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24.03.2022 11:38
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Сумне, не читати.
Нахера. Які гарантії миру від цих...?! 8 років і ніхе...а. Якщо навіть якимось чудом згниє оце плешиве падло. Це теж не багато змінить. Там на керівних посадах такі самі, може навіть гірші для нас. Війну можна закінчити тільки у столиці ворога. Політично це не вирішити. Та і московія це не та країна з якою можна вести переговори. Нам треба реальна ядерна зброя стримування. Тоді можна звільнити всю Україну. А до цього моменту будуть постійно обстрілюватись міста. І це може тривати роками...
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24.03.2022 12:52 Ответить
Ха. З перелічених країн лише США і Британія реально можуть надати захист.
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24.03.2022 12:55 Ответить
З Нічеччиною,ви це серйозно зараз?
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24.03.2022 12:56 Ответить
Президент ZZ - вепс.
Міністр оборони - тувинець.
Архієпископ кіріл - мордвин.
ЗА РУссКІЙ МІР слов'яни.
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24.03.2022 12:58 Ответить
Президент ZZ - вепс.
*******
***** по батьковій лінії походить з тверських карел. Тверські карели були насильно переселені з Карелії під час кацапо-шведської війни ("Сєвєрная война") за Петра 1.
Ще у 1920-1930-х роках у Калінінській області жило більше карел, ніж у самій Карелії. Там були карельські школи, карельські ВУЗи. Але на даний час тверських карел майже не залишилося, - більшу частину кацапи асимілювали. Лише подекуди в глухих "дєрєвнях" залишилися люди, які володіють карельською мовою.
Зауважте, - кацапи готують таку саму долю для українців під окупацією. Вони хочуть знищити все українське, - або фізично, або ментально.
Жорсткий спротив окупантам, - наша єдина можливість виживання.
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24.03.2022 18:01 Ответить
Смотрю на список стран возможных гарантов - прям почти все те же что подписали будапешт и что? Сработали гарантии? Один из харантов прямо напал на Украину - этого мало? Сейчас накидали говна на НАТО чтоб прикрыть свою политическую импотенцию - ну не знаю в странах НАТО нет войны,разрушений,погибших,оккупации территории кто бы что не говорил. Украина обречена идти в НАТО и ЕС или одкб и таежный союз - сами просто не выживем точнее нам не дадут выжить рашисты. К черту будапешт 2 - не надо наступать на те же грабли!
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24.03.2022 13:28 Ответить
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