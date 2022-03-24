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Россия выпустила по Украине уже более 1200 ракет: войска РФ все еще имеют более 50% того, что они собрали до вторжения, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

С начала вторжения России в Украину войска РФ запустили более 1200 ракет.

Об этом ссылкой на Минобороны США передает ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Суспільне.

"Мы все еще оцениваем, что у них (РФ. — Ред.) есть подавляющее большинство собранного инвентаря ракет "земля-воздух" и крылатых ракет", — цитируют журналисты высокопоставленного чиновника Минобороны США.

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По словам представителя Пентагона, несмотря на то, что российские военные израсходовали большое количество ракет, подготовленных для действий в Украине, "у них еще осталось очень много".

Чиновник сказал, что российские военные "менее всего используют воздушные крылатые ракеты", но у них все еще есть "более 50% того, что они собрали до вторжения". РФ все еще имеет большое количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности, рассказали в Пентагоне.
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Топ комментарии
+15
Мне такое впечатление , что НАТО считает и ждёт как ***** по их подсчётам израсходует крылатых ракет 99% и потом решит поставить системы ПВО
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24.03.2022 11:46
+14
Балістичні ракети малої дальності- Точку У, балістичні ракети середньої дальності- Іскандер. От хочеться спитать -А де наші ракети - Нептун- Вільха? Дороги я бачу
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24.03.2022 11:41
+12
Ребята из Пентагона дайте нам системьі пво которьіе могут сбивать ракетьі и мьі вместе с вами будем сщитать сбитьіе ракетьі, а не вьіпущенньіе по нам,как вам такое предложение??
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24.03.2022 11:47
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Балістичні ракети малої дальності- Точку У, балістичні ракети середньої дальності- Іскандер. От хочеться спитать -А де наші ракети - Нептун- Вільха? Дороги я бачу
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24.03.2022 11:41 Ответить
Де Нептуни? Спитайте в КБ Луч. Тому що було два проплачених держзамовлення 2019 і 2020 року. Перша партія мала надійти 2021 року, друга в квітні 2022. Джерела відкриті - читайте.
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24.03.2022 11:46 Ответить
Тобто вище політичне керівництво держави відповідальність за суверенітет і цілісність держави не несе, забув то ж західні розвідки і їх ЗМІ "істерили" про підготовку Мордора до агресії, але то таке...
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24.03.2022 12:03 Ответить
Доріг тепер вже не має теж,
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24.03.2022 11:51 Ответить
Якщо слухати усі подкасти Тараса Чмута на ютубі за останній місяць, то по окремих фразах і контексту, що пробивається, коли його питають про Нептун, можна зробити обережний висновок, що це був проект з окозамилюванням, лобіюванням чиїзось інтересів і на данному етапі є сміттям, нажаль
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24.03.2022 11:54 Ответить
Дальность "Нептуна" - 280 км, "Ольха-М" - 130 км.
Что-то мне подсказывает, что у чф рф имеются ракеты гораздо более дальнобойные, потому они бы не заплывали в радиус попадания "Нептуна" и всё равно продолжали обстрелы. Чтобы "закрыть" Чёрное море, нужны ракеты с дальностью 1000 км, у нас их даже в проекте не было.

Я бы спросил "где комплексы Гром-2", они поражают наземные цели на расстоянии хотя бы 500 км. Возможно, можно было бы ими ударять по оккупантам, занявшим сухопутный коридор в Крым. В любом случае, обо всём этом во время данной войны говорить нет смысла, а то можно докатиться и до первоисточника всех наших проблем - того, кто подписал отказ от третьего в мире ядерного потенциала. Бессмысленно об этом сейчас говорить, лучше подумать, что делать дальше.
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24.03.2022 12:03 Ответить
все бабло пішло для асфальтування доріг під рашисткі танки
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24.03.2022 12:30 Ответить
Ну так дайте гарпунов и томагавков. Будет паритет.
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24.03.2022 11:42 Ответить
Мне такое впечатление , что НАТО считает и ждёт как ***** по их подсчётам израсходует крылатых ракет 99% и потом решит поставить системы ПВО
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24.03.2022 11:46 Ответить
Чия би корова мичала.
15.02.2022
"Израиль заблокировал передачу Украине системы ПРО"
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24.03.2022 11:49 Ответить
Не поставит. Оно обоссаное и обосранное, и это все уже увидели.
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24.03.2022 11:51 Ответить
Тобі, ізраїльська свинособака, про постачання ППО точно ніхто докладивать не буде
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24.03.2022 12:18 Ответить
Ребята из Пентагона дайте нам системьі пво которьіе могут сбивать ракетьі и мьі вместе с вами будем сщитать сбитьіе ракетьі, а не вьіпущенньіе по нам,как вам такое предложение??
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24.03.2022 11:47 Ответить
калибры невозможно сбить - а остальных которые можно - у них пока еще слишком много
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24.03.2022 14:39 Ответить
Для Світу,вигідний бізнес по знищенню кауапських озброєнь,й небезпеки. До того,ж можливість поновитт озброєння!!!
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24.03.2022 15:53 Ответить
Ну и что ж вы ждете? Когда оставшиеся 50 % выпустит по несчастной украине. До каких пор????
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24.03.2022 11:50 Ответить
Цинизм "союзничков" зашкаливает уже просто. Они считают ракеты, вместо того, что бы дать вооружение для защиты от них.
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24.03.2022 11:53 Ответить
союзники ради нас пошли на ухудшения своей жизни и оплачивают проживания нашим беженцам -так что не гневи Бога
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24.03.2022 14:41 Ответить
Я так зрозумів Україні треба витримати 2500 ракетних ударів.
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24.03.2022 11:55 Ответить
Ракети що залишилося, хай для Воронежа буде. Від рос. ТВ ні коли не брешуть)))
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24.03.2022 11:58 Ответить
Мистеры Джавелин энд Стингер замочат РАБссию в сортире п Утлера...
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24.03.2022 12:25 Ответить
Это переносные комплексы. Ими за 25км дивизион градов и смерчей не накроешь. Это не война деревни на деревню с ружьями.
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24.03.2022 12:57 Ответить
US дроны камикадзе накроют
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24.03.2022 14:42 Ответить
Пітюня, де твої заводи по виготовленню Нептунів та Вільх?
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24.03.2022 13:39 Ответить
ЗЕ-люня как там асфальт? ноги не жмет?
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24.03.2022 14:43 Ответить
 
 