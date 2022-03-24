Россия выпустила по Украине уже более 1200 ракет: войска РФ все еще имеют более 50% того, что они собрали до вторжения, - Пентагон
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С начала вторжения России в Украину войска РФ запустили более 1200 ракет.
Об этом ссылкой на Минобороны США передает ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Суспільне.
"Мы все еще оцениваем, что у них (РФ. — Ред.) есть подавляющее большинство собранного инвентаря ракет "земля-воздух" и крылатых ракет", — цитируют журналисты высокопоставленного чиновника Минобороны США.
По словам представителя Пентагона, несмотря на то, что российские военные израсходовали большое количество ракет, подготовленных для действий в Украине, "у них еще осталось очень много".
Чиновник сказал, что российские военные "менее всего используют воздушные крылатые ракеты", но у них все еще есть "более 50% того, что они собрали до вторжения". РФ все еще имеет большое количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности, рассказали в Пентагоне.
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Что-то мне подсказывает, что у чф рф имеются ракеты гораздо более дальнобойные, потому они бы не заплывали в радиус попадания "Нептуна" и всё равно продолжали обстрелы. Чтобы "закрыть" Чёрное море, нужны ракеты с дальностью 1000 км, у нас их даже в проекте не было.
Я бы спросил "где комплексы Гром-2", они поражают наземные цели на расстоянии хотя бы 500 км. Возможно, можно было бы ими ударять по оккупантам, занявшим сухопутный коридор в Крым. В любом случае, обо всём этом во время данной войны говорить нет смысла, а то можно докатиться и до первоисточника всех наших проблем - того, кто подписал отказ от третьего в мире ядерного потенциала. Бессмысленно об этом сейчас говорить, лучше подумать, что делать дальше.
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