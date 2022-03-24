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Джонсон сравнил Зеленского со своим кумиром Черчиллем: "Украинский народ - это лев, а он проявляет его волю и чувство непокорности"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

черчилль

Премьер Британии Борис Джонсон сравнил украинского лидера Владимира Зеленского со своим политическим героем Уинстоном Черчиллем.

Джонсон сказал, что его украинский коллега стал голосом своего народа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я думаю, что президент Зеленский оказался отличным лидером своего народа – он сплотил его и стал его голосом", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия будет работать над увеличением оборонной помощи Украине, – Джонсон

"Он знает, как Черчилль говорил о себе, что, возможно, он не является львом, но у него есть привилегия рычать. Это украинский народ является львом, и он (Зеленский) проявляет его волю и чувство неповиновения", - заявил премьер Британии.

Он также сообщил, что "вскоре" встретится с Владимиром Зеленским, хотя не ясно, лично или нет.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон может совершить визит в Киев, хотя британские спецслужбы не поддерживают эту идею из-за угроз для безопасности премьера.
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Топ комментарии
+30
Його змушує те, що Українці леви, так.
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24.03.2022 11:54
+28
*** токо не это. Нельзя сравнивать.
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24.03.2022 11:53
+17
Зе змушений.
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24.03.2022 11:55
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Тупість і житрожопість західних лідерів просто безмежна...
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24.03.2022 12:19 Ответить
******.....
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24.03.2022 12:20 Ответить
Скоріше треба порівнювати з Трампом - теж став президентом завдяки телевізору та тупорилому бидлу, так само мастурбує на встрєчу с путєним, і повністю залежний від прокремльовських радників, бо свого розуму не має.
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24.03.2022 12:21 Ответить
Він актор - згоден з цим, то як він зачитує з листка перед світом, просто недорозуміння якесь))) Будем надіятись шо він не буде палки у колеса україни встромлять, та привиде до перемоги.
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24.03.2022 12:54 Ответить
Не важливо як зачитує, важливо яка **** кремлядьська ото усе йому пише!
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24.03.2022 13:30 Ответить
У мне немає підгрунтя такої недовіри до нього, тому я не зовсім розділяю твоє бачення. В нас певно ще багато лазутчиків при владі, він не може їх швидко прибрати бо гадаю що вони його вбють
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24.03.2022 14:01 Ответить
Якщо навіть не намагатися прибирати кацапів з влади (а при нинішньому президенті їх лише побільшало), то звісно ніякого прогресу не буде.
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24.03.2022 14:04 Ответить
Президент Володимир Зеленський попросив Джо Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича. Джерело: https://censor.net/ua/n3328025
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24.03.2022 12:23 Ответить
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24.03.2022 12:26 Ответить
Джонсон правильно каже. Український народ є левом, а не зеленський.

"Він знає, як Черчилль говорив про себе, що, можливо, він не є левом, але він має привілей рикати.
Це український народ є левом, і він (Зеленський) виявляє його волю та почуття непокори", - заявив прем'єр Британії."

Джерело: https://censor.net/ua/n3328171
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24.03.2022 12:27 Ответить
багато написав, іди передихни, з'їж шоколадку. А по суті то і ВСУ підготував, і тероборону як таку зорганізував, і зброї завчасно напросив, і не заспокоював давайте без пострілу. Військовий стан навіть ввів під-час війни, а не просто перед виборами
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24.03.2022 12:38 Ответить
НЕ СОТВОРи СЕБЕ КУМИРА
в нас вже був такий іуда ющенко...
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24.03.2022 12:34 Ответить
Президент ,який не втік з країни та робить багато правильних промов,не герой,а лише виконує свої президентські обов'язки. Колишній актор комедійного жанру ,президент Зеленський продовжує грати роль президента Голобордько тільки вже в трагічному геополітичному реаліті-шоу.Який з нього герой,коли він ігнорує зраду на Півдні,коли російським війскам з Криму відкрили ворота для захоплення Півдня України,а тут ще Головнокомандувач Залужний:"Не кртикуйте політиків",але пан Залужний,а що президент Зеленський зробив перед війною для підвищення обороноздатності України? Майже нічого.
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24.03.2022 12:40 Ответить
"Грає роль"?? ну так так, вот яби ті "знатоки" шо були при владі хоч на половину так свою роль грали то може зараз Зеленський і дальше б займався улюбленою справою і смішив людей. Весь світ зараз згуртований з нами завдяки цьому, але вам хоч в очі плюй.
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24.03.2022 12:49 Ответить
Поясніть хтось Борису, що український народ згуртувався не завдяки зеленському, а всупереч.
Україна не росія (с).
У українців царя немає, вони гуртуються навколо вільної, самостійної України.
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24.03.2022 12:45 Ответить
Лев - это весь Украинский народ! Великобритания радует, мне нравится, что Украина настолько сблизилась с Великобританией!
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24.03.2022 12:45 Ответить
Это очередная величайшая ошибка некоторых лидеров - попытка слепить из говна пулю... Они по ошибке путают украинский народ и украинскую Армию с тем убогим недоразумением, которое своей многолетней бездеятельностью, а иногда откровенным саботажем в части обороны страны, дало повод ***** начать полномасштабный беспредел именно сейчас, а не в 2014 году ...
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24.03.2022 13:03 Ответить
Х@й з пальцем порівняв. Ну та ладно. Аби кацапи здохли скоріше.
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24.03.2022 13:09 Ответить
Абсолютно согласен
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24.03.2022 13:14 Ответить
Український народ є левом...але під керуванням осла
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24.03.2022 13:27 Ответить
Одно радует,вас прибабаханых всё меньше и меньше.
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25.03.2022 09:29 Ответить
погоджуюсь , прибабаханих стає менше, бо коли летить рашистский снаряд вiн попадає i в прибабаханих виборцiв зеленого осла!
а вiдсоток зебiлiв серед мешканцiв схiдних i пiвденних областей ой який високий!!!!
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25.03.2022 09:45 Ответить
Джонсон дурниці каже. Українці згуртувалися для подолання загального ворога а не хтось їх згуртував.
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24.03.2022 13:32 Ответить
Проще публично подлизать дурачку, чем реально помочь стране.
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24.03.2022 13:53 Ответить
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