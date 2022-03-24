Прямо сейчас оккупанты насильно вывозят жителей Левобережного района Мариуполя в Россию, - горсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Прямо сейчас российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в Россию! Речь идет о жителях Левобережного района города. В общей сложности под незаконную депортацию попало около 15 тысяч мариупольцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
"Это где-то половина всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме заставляют и так измученных войной людей садиться в автобусы", - говорится в сообщении.
Также есть сведения, что российские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность.
"Вывезенных людей сначала доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, откуда потом перераспределяют по разным отдаленным городам России. Сегодня известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта", - информируют в горсовете.
Кроме того, акцентируется внимание на том, что оккупанты всячески препятствуют эвакуации мариупольцев на подконтрольную Украине территорию.
"В течение последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колонну и не позволяют безопасно спасти людей. Сейчас автобусы, выехавшие из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается только для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого хотят жители украинского города", - отметили в горсовете.
"То, что делают российские оккупанты не поддается никакому объяснению. Сначала они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а затем насильно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов – рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину", – рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Пожалуйста, подождите...
Яким боком італійські фашисти до нинішніх злочинів в Україні?
А ви якраз і вводите деструктивні твердження соромлячись визнати кацапів винними у злочинах проти України, переводячи стрілки то на бурятів то на кадирівців то на якихось хвашистів.
Соромитесь образити "братній" народ?
КАЦАПИ творять всі злочини зараз!
"Русский мир" ідеологія злочинців!
А фашисти зникли як явище ще у сорокових роках минулого сторіччя.
Не повторюйте кацапські наративи.
Это позволит выкинуть всю путинскую нечисть с оккупированных территорий.
Орки проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до московії.
Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів.
В якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема - Сахалін. Українцям «пропонують» офіційне працевлаштування через центри зайнятості.
Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з московії протягом двох років. https://t.me/operativnoZSU/15333
буде ліквідований той кримський міст.
А дехто інший зруйнував ту ракетну програму.
Зрештою, ще дехто наказав розмінувати мости й дамбу на шляху з Криму до Херсону й багато чого іншого.
это те автобусы, шо Верещук в Мариуполь отправила ?
так як звідти дістатися до Украіни просто не реально , так як дуже дорого !
*
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
Фуйловці вчились в твоїх родичей???
Его подняла Армия Крайова, которая не подчинялась Сталину. Поэтому, если бы Сталин им помог, то власть в Варшаве уже была бы у временного правительства в Лондоне. А Сталину это категорически было не надо. Поэтому, он ждал, когда немцы там вырежут весь город фактически, и потом туда спокойно зашел по трупам поляков и поставил там своих марионеток.
В Мариуполе "Азов". "Азов" в гробу видал этническую еврейскую ОПГ "зеленого" Коломойского, которая у власти. Разумеется, "зеленым" выгодно, чтобы Путин утичтожил "Азов" в Марике. Иначе, после Победы с "зеленых" будет спрос по полной.
Порох скорее всего подписал втихаря какую то бумажку о не создании укрепрайона при выходе из крыма и со стороны геническа-вероятность почти 100 процентов
Зелень вообще разминировала чонгар (хотя реально надолго это бы не задержало без укрепрайона),свернула ракетную программу и сократила всу,и особенно плевала на предупреждения о нападении (можна было бы хотя бы вывести всу из баз и передислоцировать ПВО (а то разбитый с-300 на луганщине в 60 км от границы с рашкой уж сильно подтверждает внезапность нападения)
Можна было бы хотя бы сделать завалы из деревьев на дорогах в лесах севернее киева