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Прямо сейчас оккупанты насильно вывозят жителей Левобережного района Мариуполя в Россию, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Прямо сейчас российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в Россию! Речь идет о жителях Левобережного района города. В общей сложности под незаконную депортацию попало около 15 тысяч мариупольцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Это где-то половина всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме заставляют и так измученных войной людей садиться в автобусы", - говорится в сообщении.

Также есть сведения, что российские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность.

"Вывезенных людей сначала доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, откуда потом перераспределяют по разным отдаленным городам России. Сегодня известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта", - информируют в горсовете.

Кроме того, акцентируется внимание на том, что оккупанты всячески препятствуют эвакуации мариупольцев на подконтрольную Украине территорию.

"В течение последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колонну и не позволяют безопасно спасти людей. Сейчас автобусы, выехавшие из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается только для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого хотят жители украинского города", - отметили в горсовете.

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"То, что делают российские оккупанты не поддается никакому объяснению. Сначала они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а затем насильно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов – рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину", – рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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Топ комментарии
+18
Фашисти.
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24.03.2022 12:12
+15
Олександр Турчинов доповів, що у випадку нападу з боку Криму саме Нептуном
буде ліквідований той кримський міст.

А дехто інший зруйнував ту ракетну програму.

Зрештою, ще дехто наказав розмінувати мости й дамбу на шляху з Криму до Херсону й багато чого іншого.

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24.03.2022 12:17
+13
Рашисты грёбаные .
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24.03.2022 12:20
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Фашисти.
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24.03.2022 12:12 Ответить
Рашисты грёбаные .
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24.03.2022 12:20 Ответить
Сталіністи.
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24.03.2022 12:22 Ответить
Це не фашисти. Цьому "явищу" навіть ще підходящої назви немає.
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24.03.2022 12:23 Ответить
Рашисти
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24.03.2022 12:28 Ответить
Є, КАЦАПИ!!!
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24.03.2022 12:34 Ответить
Я порівнюю то як стихійне лихо, вулкан, лізе і лізе з тої ями і ніяк не зупиниться
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24.03.2022 13:15 Ответить
Ви помиляєтеся: вже багато ознак, що це є не просто фашизм, а його найгірша форма - нацизм. Аргументи все частіше лунають від науковців і дослідників, які є фахівцями з історії фашизму.
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24.03.2022 12:35 Ответить
Фашисти були в Італії.
Яким боком італійські фашисти до нинішніх злочинів в Україні?
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24.03.2022 12:36 Ответить
Не ведіть деструктивні твердження. Справа не в італійцях, а в суті дій.
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24.03.2022 12:40 Ответить
Кацапізм явище називається.
А ви якраз і вводите деструктивні твердження соромлячись визнати кацапів винними у злочинах проти України, переводячи стрілки то на бурятів то на кадирівців то на якихось хвашистів.
Соромитесь образити "братній" народ?
КАЦАПИ творять всі злочини зараз!
"Русский мир" ідеологія злочинців!
А фашисти зникли як явище ще у сорокових роках минулого сторіччя.
Не повторюйте кацапські наративи.
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24.03.2022 12:55 Ответить
В Украине нужно срочно ввести закон о конфискации паспорта граждан Украины у лиц не владеющих знаниями украинского языка как минимум на 80%
Это позволит выкинуть всю путинскую нечисть с оккупированных территорий.
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24.03.2022 12:13 Ответить
кхм ... і пише російською ... якийсь йолоп
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24.03.2022 12:21 Ответить
А тупе підстільне БИДЛО ще й плюсіки ставить... Хоча, иам зміст такий, що воно висіти має на шнурку!!! ЯК з окупованих земель пропукінців виженеш? Ми окупанти "там"?! ЦІКАВО, чи помітить ГНИДУ цю іпануту адмін?
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24.03.2022 12:26 Ответить
я смотрю что здесь собрались фсбшники которые против украинского языка но пишут на украинском. вата палится дико.
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24.03.2022 12:36 Ответить
Воно із. запоребрику строч
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24.03.2022 12:28 Ответить
кто тебе чухонсу ватному сказал что фсб не могут писать на чисто украинском?
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24.03.2022 12:33 Ответить
Не меліть дурниць, достатньо заборонити навчання в школах та вузах російською, ну і державні роботи і все само собою стане на місця. Не треба зайвого радикализму.
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24.03.2022 12:43 Ответить
Кто скажет что сейчас на дворе не 41-й год?
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24.03.2022 12:13 Ответить
39-й, а не 41-й... А якшо розумніше, то най-найстрашніше від 22.06.1944-го, якшо 20-ті роки з 33-34-ми не враховувати...
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24.03.2022 12:24 Ответить
А далі в Сибір.
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24.03.2022 12:14 Ответить
А далі своїх з Росії будуть завозити. Таке вже було.
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24.03.2022 12:50 Ответить
Депортованим до рф українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні

Орки проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до московії.
Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів.
В якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема - Сахалін. Українцям «пропонують» офіційне працевлаштування через центри зайнятості.
Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з московії протягом двох років. https://t.me/operativnoZSU/15333
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24.03.2022 13:04 Ответить
Олександр Турчинов доповів, що у випадку нападу з боку Криму саме Нептуном
буде ліквідований той кримський міст.

А дехто інший зруйнував ту ракетну програму.

Зрештою, ще дехто наказав розмінувати мости й дамбу на шляху з Криму до Херсону й багато чого іншого.

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24.03.2022 12:17 Ответить
Чі зруйнує хтось цей клятий міст ???

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24.03.2022 12:29 Ответить
Низзя. Ато путин абидется и не даст Zе заглянуть ему в глаzа
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24.03.2022 12:32 Ответить
Если в самом деле наша власть дала приказ разминировать пути к Крыму и свернуть программу Нептун, то почему никто не протестовал? Такое решение расценивается как державна зрада.
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24.03.2022 13:14 Ответить
успокойтесь уже все с нептуном-там дальность 280 км-до моста никак не достанет
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24.03.2022 14:31 Ответить
вилучають українські документи з якою метою?
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24.03.2022 12:19 Ответить
щоб було неможливо втекти з московії
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24.03.2022 12:24 Ответить
Чтобы под этими паспортами заселить Украину орками которые будут кричать что они русскоязычные украинцы. Вот почему необходимо срочно вводить закон о конфискации паспорта граждан Украины у лиц не владеющих знаниями украинского языка как минимум на 80%
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24.03.2022 12:27 Ответить
так у нас все продвинуто-пластиковые документы,дия и т.п.-а в кацапии еще совковые паспорта
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24.03.2022 14:32 Ответить
От звідки в них "полонені". Будуть міняти на своїх орків.
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24.03.2022 12:22 Ответить
15000 - это сколько автобусов ?

это те автобусы, шо Верещук в Мариуполь отправила ?
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24.03.2022 12:22 Ответить
Най"цікавіше", що саме БИДЛО не бачить, як здійснюється завдяки говноZE&Ko "прорив дорогою" суто півднем, заради чого ВСЯ ЦЯ ВФЙНА на даному етапі - Крим-Південь-Придністров'я... Решта - ТУПО відволікаючі удари... І спроби не було навіть близько, поки зе-тваридло не вілізло на крісло... Його ЗАРАЗ прикопАти десь - пукіну НЕ БУДЕ, з ким балакати!!! Й його свої вмомент вдавлять, би тихенько тему закрити. Повернуть й Крим, ще й той всраний міст подарують, як соплями мастили харі після розвалу сєсєруйопаного..........
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24.03.2022 13:33 Ответить
Саме так. Автобусні маршрути в Маріуполі давно не функціонують. Ймовірно автобуси знищені
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24.03.2022 13:40 Ответить
Окупанти відправляють всіх переселенців , переважно в Якутію і Сибір ,
так як звідти дістатися до Украіни просто не реально , так як дуже дорого !
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24.03.2022 12:27 Ответить
Це називається депортація.
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24.03.2022 12:43 Ответить
Убогий "царь московский", неужели до тебя не доходит, что у украинцев не мерзнут шеи без московского ошейника? Ну ты и тупоооооой!!!
*
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!

Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
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24.03.2022 12:28 Ответить
Бойченко , тебе из ЗУ виднее конечно, что в Марике творится
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24.03.2022 12:30 Ответить
Да все понятно,рашистам нужно хотяб в глазах своей бьідломассьі оправдать уничтожение города и тьісяч мирньіх горожан,поєтому я уже просто вижу картинку на раш-тв, как сотни автобусов вьезжают в Таганрог из первого вьіскакивает какая нибудь тетка с двумя детьми на руках и с четким рязанским акцентом начинает верещать что то типа ,, ой ой ой спасибо спасители наши,к нам то Азов в квартиру ворвался, мальішей моих на подоконник поставили и из за их спин по расеянцам стрелял,а русские солдатьі не стреляли, потом азовцьі на моих глазах пошли взорвали род дом с русскоязьічньіми младенцами,а потом старший их говорит пойдемте и драм театр ***** с художественной школой" ,ну короче ничего нового
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24.03.2022 12:32 Ответить
Обездоленные ,униженные,обесправленные люди очень легко могут начать диверсионные действия внутри страны агрессора.Храни вас Бог .Аминь.
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24.03.2022 12:38 Ответить
Не могут. Их никто не будет переселять большими группами- рассеят вдалеке друг от друга без возможности контактировать. Кроме того - это обычные гражданские - тех, кто имеет какой-то военный опыт убьют в фильтрационных лагерях.
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24.03.2022 12:41 Ответить
Типичная тактика московитов - жителей оккупированных территорий, лояльности которых невозможно добиться - рассеять по рашке, а взамен завезти на место депортированных - своих мордовских орков.
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24.03.2022 12:39 Ответить
Понімаєтє... у фашистів демографічна криза - їм потрібні работніки, але такі які вже вміють читати і писати без помилок. Здорові чоловіки і здорові жінки бо алкогольні династії досягли виродження... "Что то надо решать". От і рєшают! В Бєрлін за нємкамі і нємцамі поки що нє получаєтся так хотя би в Маріуполь... Третє тисячоліття... Фашисти.
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24.03.2022 12:39 Ответить
Охренеть. Просто отлавливают себе рабов, как в своё время гитлеровцы. Адольф Алоизыч аплодирует прям из могилы.
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24.03.2022 12:41 Ответить
Гей, Меркельша!!
Фуйловці вчились в твоїх родичей???
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24.03.2022 12:50 Ответить
Трагедия Мариуполя очень похожа на трагедию варшавского восстания в 1944г https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1944)

Его подняла Армия Крайова, которая не подчинялась Сталину. Поэтому, если бы Сталин им помог, то власть в Варшаве уже была бы у временного правительства в Лондоне. А Сталину это категорически было не надо. Поэтому, он ждал, когда немцы там вырежут весь город фактически, и потом туда спокойно зашел по трупам поляков и поставил там своих марионеток.

В Мариуполе "Азов". "Азов" в гробу видал этническую еврейскую ОПГ "зеленого" Коломойского, которая у власти. Разумеется, "зеленым" выгодно, чтобы Путин утичтожил "Азов" в Марике. Иначе, после Победы с "зеленых" будет спрос по полной.
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24.03.2022 12:50 Ответить
это все очень упрощенно-в трагедии мариуполя виноваты и порох и зелень.
Порох скорее всего подписал втихаря какую то бумажку о не создании укрепрайона при выходе из крыма и со стороны геническа-вероятность почти 100 процентов
Зелень вообще разминировала чонгар (хотя реально надолго это бы не задержало без укрепрайона),свернула ракетную программу и сократила всу,и особенно плевала на предупреждения о нападении (можна было бы хотя бы вывести всу из баз и передислоцировать ПВО (а то разбитый с-300 на луганщине в 60 км от границы с рашкой уж сильно подтверждает внезапность нападения)
Можна было бы хотя бы сделать завалы из деревьев на дорогах в лесах севернее киева
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24.03.2022 14:43 Ответить
незря шойга втирал про новые города в сибири
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24.03.2022 12:54 Ответить
 
 