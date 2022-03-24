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Помощник Путина Мединский призвал воровать зарубежные фильмы. Кому нужны авторские права? - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мединський

Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал российских телевизионщиков показывать советские фильмы и не сторониться брать зарубежные фильмы без авторских прав.

Об этом сообщают в российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Так, в частности, Мединский отметил:

"У нас есть члены комиссии – представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно глупо в наше время. Мы все пытаемся сделать, что все по старинке, но нет"

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Кроме этого, бывший министр культуры Мединский посоветовал лучше показывать "хорошее советское, российское" кино и "Даже иностранное хорошее кино без авторских прав – кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам благодарны".
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Топ комментарии
+75
Вся суть рабсии - воровать и разрушать. Планете не нужен такая "нация".
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24.03.2022 12:57
+36
Правильно, КОМУ ВООБЩЕ НУЖНЫ ПРАВА в россии. Мы все знаем, что никому не нужны.
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24.03.2022 12:59
+35
Це не нація - це діагноз !
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24.03.2022 12:59
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Вся суть рабсии - воровать и разрушать. Планете не нужен такая "нация".
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24.03.2022 12:57 Ответить
Це не нація - це діагноз !
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24.03.2022 12:59 Ответить
ЗОЛОТАЯ ОРДА!
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24.03.2022 15:41 Ответить
кому потрібен мединський, говорящій афєдрон?
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24.03.2022 12:59 Ответить
Це ж той самий гандон, який зайву хромосому признав у кацапні!
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24.03.2022 13:50 Ответить
цю саму хромосому всі касаби у путлера лобизають кажен день
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24.03.2022 13:56 Ответить
Оцю, чи шо?

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24.03.2022 19:27 Ответить
Правильно, КОМУ ВООБЩЕ НУЖНЫ ПРАВА в россии. Мы все знаем, что никому не нужны.
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24.03.2022 12:59 Ответить
Як же так??? Дивитись "піндоські" фільми????
Не по скрепному!!!
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24.03.2022 13:16 Ответить
Горить хата - гори й сарай. Орки - такі орки... Здохніть всі до одного, ********.
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24.03.2022 12:59 Ответить
Lgatj , vorovatj i ubivatj ....vse shto oni umejut.
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24.03.2022 13:00 Ответить
Є ні вони ще вміють публічно запихати один одному прутні в дупу та дрочити і смоктати один в одного мудя
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24.03.2022 13:13 Ответить
da. nasilovatj tozhe mozhno dobavitj v spisok.
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24.03.2022 13:15 Ответить
А хіба лаптеногі дикуни колись робили по іншому?!
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24.03.2022 13:00 Ответить
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24.03.2022 13:00 Ответить
Оґоворочка по Фрейду. 🤣
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24.03.2022 13:03 Ответить
Эти дополнительные хромосомы им через телевизор уже давно внедрили. А они продолжают 5g боятся. Поздно.
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24.03.2022 13:04 Ответить
Только люди имеющию лишнюю хромасому не являются агрессивными орками. Кацапы-тупиковая ветвь хомо
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24.03.2022 13:06 Ответить


Дописувач 'Михаил' має на увазі не людей з синдромом дауна , а всіх руZZкіх , які зі слів Мединского велікій народ і ' у ніх на одну хромосому ' більше , ніж у всіх інших землян .це показник тупості мединського.
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24.03.2022 13:19 Ответить
Це ось з оцією істотою подоляк хоче домовлятися?😮
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24.03.2022 13:00 Ответить
Убити, вкрасти - поведінка не нова,
І совість зовсім невісома.
"Кому потрібні авторські права?" -
Коли є зайва хромосома...
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24.03.2022 13:02 Ответить
Якщо московит щось не вкраде, то і дня не проживе.
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24.03.2022 13:02 Ответить
ЯКІ ВОНИ ВСІ КОНЧЕНІ!
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24.03.2022 13:02 Ответить
Мединський - історик, Шойгу - вояка, Рогозін - космонавт, Кадиров - академік ...
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24.03.2022 13:02 Ответить
"Я нє пірат, я уважаємий пєрєгаворщік."
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24.03.2022 13:03 Ответить
Про що з таким можна домовлятись?
Ще до того з тим, хто признав "що у нашого народу є одна зайва хромосома"
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24.03.2022 13:03 Ответить
Они все Дети Солнца.
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24.03.2022 13:05 Ответить
Вони діти пітьми . Не ображайте людей з синдромом дауна (це вони люди сонця )
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24.03.2022 13:42 Ответить
Прав был один известный дядька-"россия -лишняя страна"
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24.03.2022 13:04 Ответить
орки
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24.03.2022 13:05 Ответить
Що воно верзе...
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24.03.2022 13:05 Ответить
Воруй, убивай, *** гусей...
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24.03.2022 13:06 Ответить
а гуси в чем виноваты? им бутылок и швабр достаточно.
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24.03.2022 13:15 Ответить
Русское нашествие - страшное, угарное и лишённое любого смысла. Так было в прошлом и теперь опять то же. Разработчики "Alpha Protocol" 13 лет назад над этим постебались в виде таблички с известной надписью. С украинским гусём всё таки что то пошло не так.

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24.03.2022 16:25 Ответить
Яка гидота!... Одним словом - россiя...
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24.03.2022 13:08 Ответить
москальские свинособаки, так ведь у вас, ублюдков и так все украдено... начиная с вашей истории, украденной у Руси со столицей в Киеве, до фотографий американских гиперзвуковых ракет X-51, которые вы, скоты, не моргая выдаете за типа свои "цирконы", которых у вас не было и теперь уже никогда не будет...
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24.03.2022 13:10 Ответить
Свинособака, которая не ворует - не полноценная свинособака. Дефективная.
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24.03.2022 13:10 Ответить
Вот так вот! Цап-царапати все що створив "тлєтворний гє@@ський запад" виявляється скрєпно.
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24.03.2022 13:12 Ответить
в смысле красть? нужно блокировать все зарубежные фильмы, вы там что совсем в нацпредатели записались?
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24.03.2022 13:12 Ответить
а что так? Про дедовоевавшие можемповторить танки никто уже на рашке не хочет смотреть?
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24.03.2022 13:12 Ответить
По королю и свита...
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24.03.2022 13:12 Ответить
ДЕБИЛЕМ БЫЛ ,дебилем и остался . СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.03.2022 13:13 Ответить
Крысы п Утлера что большнвики чЛен ина в 1917г отнять поделить взорвать или расстреляли...ничего нового ..
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24.03.2022 13:19 Ответить
и вот с этим уголовником пришлось общаться УКРАИНСКИМ властям на переговорах!******!
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24.03.2022 13:19 Ответить
А була альтернатива? Кого руzzіш поислав на переговори, з тим і ведуть їх . Там всі одне одного краще .
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24.03.2022 13:46 Ответить
Мародеры и насильники
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24.03.2022 13:20 Ответить
Смотреть голливудские фильмы сегодня для московита это не воровство,это уже чистое предательство.
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24.03.2022 13:21 Ответить
Різниця світоглядів...

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24.03.2022 13:31 Ответить
И вот с этим мы ведем переговоры
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24.03.2022 13:34 Ответить
Кому нужны эти авторские права - какой умный мальчик !
Доктор наук, профессор, выпускник МГИМО ...
Кто мама этого гениального вундеркинда ?
Мединский занимается PR, а делает такую рекламу своему народу.
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24.03.2022 13:38 Ответить
Это, я так понимаю, тот понимающий и прагматичный переговорщик, судя по словам Подоляка?
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24.03.2022 13:45 Ответить
Нация воров.
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24.03.2022 15:40 Ответить
То ж то "пиндоські гей фильмі з неграми", як вони ******* говорити.
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24.03.2022 16:07 Ответить
Классику показывайте. Лебединое озеро.
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24.03.2022 16:34 Ответить
В росии воровать это нормально и привычно! Абсолютно все воруют... ВСЕ!!!! Начиная с детей которые с детства привыкли воровать программы для компьютера и игры. И не только дети... 80% россиян пользуются ворованными программами... И они гордятся этим воровством... Ворье все... Такая уж страна... Всегда такая была...
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12.04.2022 03:18 Ответить
 
 