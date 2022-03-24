Помощник Путина Мединский призвал воровать зарубежные фильмы. Кому нужны авторские права? - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал российских телевизионщиков показывать советские фильмы и не сторониться брать зарубежные фильмы без авторских прав.
Об этом сообщают в российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Так, в частности, Мединский отметил:
"У нас есть члены комиссии – представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно глупо в наше время. Мы все пытаемся сделать, что все по старинке, но нет"
Кроме этого, бывший министр культуры Мединский посоветовал лучше показывать "хорошее советское, российское" кино и "Даже иностранное хорошее кино без авторских прав – кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам благодарны".
Пожалуйста, подождите...
Не по скрепному!!!
Дописувач 'Михаил' має на увазі не людей з синдромом дауна , а всіх руZZкіх , які зі слів Мединского велікій народ і ' у ніх на одну хромосому ' більше , ніж у всіх інших землян .це показник тупості мединського.
І совість зовсім невісома.
"Кому потрібні авторські права?" -
Коли є зайва хромосома...
Ще до того з тим, хто признав "що у нашого народу є одна зайва хромосома"
Доктор наук, профессор, выпускник МГИМО ...
Кто мама этого гениального вундеркинда ?
Мединский занимается PR, а делает такую рекламу своему народу.