"Мы готовы обсуждать условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы", - Зеленский по поводу встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, готов ли он и при каких условиях встретиться с главой государства-агрессора Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом глава украинского государства рассказал в интервью La Repubblica.

По его словам, он был готов к этой встрече на протяжении всех последних лет, когда уже был президентом Украины. Ведь война в нашей стране длится уже 8 лет.

"В течение месяца идет широкомасштабная война России против Украины. Я готов к этой встрече и сейчас, о чем неоднократно публично заявлял. Всем нам нужен мир. Мы готовы обсуждать условия прекращения огня, условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы", - подчеркнул Зеленский.

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