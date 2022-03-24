"Мы готовы обсуждать условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы", - Зеленский по поводу встречи с Путиным
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, готов ли он и при каких условиях встретиться с главой государства-агрессора Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом глава украинского государства рассказал в интервью La Repubblica.
По его словам, он был готов к этой встрече на протяжении всех последних лет, когда уже был президентом Украины. Ведь война в нашей стране длится уже 8 лет.
"В течение месяца идет широкомасштабная война России против Украины. Я готов к этой встрече и сейчас, о чем неоднократно публично заявлял. Всем нам нужен мир. Мы готовы обсуждать условия прекращения огня, условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы", - подчеркнул Зеленский.
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Всі вже зрозуміли що ти "дуже мирний".
А тепер заткнись і йди ВОЮВАТИ та ПЕРЕМАГАТИ!
Эти же аналитики давали нам 48 часов..
Когда наш народ поумнеет?
Піди уже здайся параші і не мороч українцям яйця
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Как доходите дело до РФ сразу тон жертвы включается. Надо заканчивать с этим.
- Ну... ты как?
- Регулярно и с удовольствием!
В противном случае будет хуже.
Тебя терпеть нету сил.
У тех кто рядом.
Они уже готовы.
Ты доживаешь последнии дни.
К тебе ****** подкрался незаметно, хоть виден был издалека.
Он рядом с тобой.
То ли с лева, то ли с права.
Неожиданно.
А утром 1/6 суши зарыдает.
Как в марте 53-его.
И тогда наступит мир на Земле.
И заработает Nord Stream-2 в полную мощь.
Репарация и контрибуция.
И санкции снимут, и деньги потекут...
В Украину, для востановления страны.
А рашка будет пребывать в кошмарном сне.
И будет оплакивать своих детей.
И забудет: "Можем повторить", "Cпасибо деду за победу".
На веки...