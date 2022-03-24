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"Мы готовы обсуждать условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы", - Зеленский по поводу встречи с Путиным

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,путін

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, готов ли он и при каких условиях встретиться с главой государства-агрессора Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом глава украинского государства рассказал в интервью La Repubblica.

По его словам, он был готов к этой встрече на протяжении всех последних лет, когда уже был президентом Украины. Ведь война в нашей стране длится уже 8 лет.

"В течение месяца идет широкомасштабная война России против Украины. Я готов к этой встрече и сейчас, о чем неоднократно публично заявлял. Всем нам нужен мир. Мы готовы обсуждать условия прекращения огня, условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Встреча Зеленского и Путина является ключевой для мира в Украине, - Подоляк
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Топ комментарии
+42
Условия мира? Ето как? Или мы будем дружить или я тебя убью? И с кем ты хочешь сесть за стол переговоров, с признанным во всем мире международным террористом и военным преступником? Ты хоть думаешь что ты несешь, Идиот?
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24.03.2022 13:13
+33
Украина готова принять капитуляцию России после освобождения всех оккупированных территорий Украины, в том числе и Крыма, Донбасса.
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24.03.2022 13:15
+26
Zеленский, ты хоть понимаешь что каждым заявлением о *мире* и о переговорах ты поднимаешь росийские акции и рубль минимум на 5%. Осталось только понять, ты ето делаешь по своей тупости или ты работаешь на окупантов
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24.03.2022 13:17
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24.03.2022 13:13 Ответить
Условия мира? Ето как? Или мы будем дружить или я тебя убью? И с кем ты хочешь сесть за стол переговоров, с признанным во всем мире международным террористом и военным преступником? Ты хоть думаешь что ты несешь, Идиот?
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24.03.2022 13:13 Ответить
Уже все ******** в верхушку коментов попали?Люди могут начать общаться?
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24.03.2022 13:19 Ответить
Ну по ходу ты первый.
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24.03.2022 13:26 Ответить
почему "все"? - ты ж, вроде, в верхушку комментов не попал...
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24.03.2022 13:36 Ответить
навіть не можу уявити твою ≪величність і одарованість ≫ якщо Президент тобі і твоїм посіпакам .... ідіот . А сам наразі багато вже навоював ?
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24.03.2022 13:54 Ответить
СХАМЕНИСЯ, ТИПІЛ!
Всі вже зрозуміли що ти "дуже мирний".
А тепер заткнись і йди ВОЮВАТИ та ПЕРЕМАГАТИ!
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24.03.2022 13:14 Ответить
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24.03.2022 13:51 Ответить
Украина готова принять капитуляцию России после освобождения всех оккупированных территорий Украины, в том числе и Крыма, Донбасса.
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24.03.2022 13:15 Ответить
Это должно быть нашим единственным условием на переговорах. Все другие не имеют смысла для страны.
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24.03.2022 13:21 Ответить
нет.. если есть угроза применения тактического ядерного удара.. или вам всё равно?
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24.03.2022 13:26 Ответить
ну тоді давайте здамось кацапам чи що ? про що можно домовлятись з вбивцею , який порушив всі договори !?
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24.03.2022 13:31 Ответить
снова нет.. для того чтоб понять уровень угрозы.. и условия.. возможного применения его ими.. нужен мозг.. Поэтому вопрос нужно ли с ними говорить... не принимать ультиматумы.. а говорить.. риторический
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24.03.2022 13:35 Ответить
з ****** розмовляти повинні прокурори і психіатри ! яка аналітика може бути з старим шизофренічним терористом ? а який зараз рівень загрози вибуху атомної станції ? вам би в команду Агрохімії і Подляка ви б зразу домовились з окупантами ...
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24.03.2022 13:57 Ответить
Те що ***** неадекватне.. питань нема.. Але можливості його погроз.. мають підгрунтя.. І закривати очі навіть на можливість розвитку такого сценарію.. безглузде.. і безвідповідальне
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24.03.2022 14:03 Ответить
я не можу вас зрозуміти ! ви шукаєте підгрунтя в діях манька шизофреніка ? щоб запобігти ядерного удару ми повинні мати гарне ППО , а не розмовляти з втратившим розум ! ви впевнені, що удар не може бути нанесений безпосередньо під час перемовин ? що тоді ?
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24.03.2022 14:12 Ответить
Але ми не маємо настільки гарного.. щоб запобігти мождивому розвитку. Мова лише про ризики, а не про вирішиний факт... І про підтримку дій президента .. який каже що перемовини.. потрібні
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24.03.2022 14:16 Ответить
а чому я повинен підтримувати всі дії президента ? у нас вже Північна Корея ? 4 місяці замість підготовки катання на лижах ! чому в підготовлену Херсонщину кацапи зашли маршем ? а мою Сумщину де не готувались, досі повністю не здатні захопити жодного міста ? наш президент не дипломат і вести перемовини не вміє , він артист розмовного жанру ( по народному базікало) , то я не довіряю дилетанту , які може згубити мою країну .
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24.03.2022 14:43 Ответить
не повинні.. і то є ваша думка. Але ви маєте розуміти..чому на часі війскового стану треба підтримувати навіть якщо він вам не подобається. Усі ці питання.. можно буде підняти після.. і подискутувати.. Інакше це виглядає.. як підігрування агресору
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24.03.2022 14:53 Ответить
ви не повинні підтримувати дії президента і він не повинен зважати на ваші зауваження. Хай робит, що повинен. в нього і інформація і консультації наших міжнародних партнерів і підтримка народу і повноваження і відповідальність. а людям в соц. мережах аби побазікати. хоча негативну енергію кудись також треба "виплеснути". Добре, що ми не на його місті
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24.03.2022 16:52 Ответить
Так ***** ще 24.02 міг сказати, щоб ми здавались, бо кине бімбу. І... ?
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24.03.2022 13:33 Ответить
не мог.. это так.. не работает. Есть аналитики.. которые оценивают.. возможность.. такого сценария.. и при каких условиях.. с угрозы.. это может перерасти в реальность..
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24.03.2022 13:37 Ответить
Аналитики от слова анал...
Эти же аналитики давали нам 48 часов..
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24.03.2022 13:44 Ответить
какой глупый и недалёкий комментарий..
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24.03.2022 13:46 Ответить
анналы у вас тоже походу, от слова анал...
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24.03.2022 16:54 Ответить
Мне не все равно. Но угроза применения ЯО должна на чем то основываться. В нашем случае это никак не просматривается. А если будет удар то жизнь останется только на островах Океании. К сожалению.
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24.03.2022 13:36 Ответить
не верно.. есть стратегическое яо.. которое для сша и типа нато.. а есть тактическое.. Если вы понимаете разницу.. то должны понимать грань между угрозами.. и возможностью реально его применить.. в условиях Украины.. Более того вероятность того, что оккупированные атомные станции.. заминированы.. высок. Именно как последний аргумент.. Это не значит что не нужно сопротивляться.. это значит нужно уметь лавировать.. в переговорах.. чтоб угрозы.. остались угрозами
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24.03.2022 13:43 Ответить
Любое лавирование в вашем понимании этого слова это исчезновение нашей страны как таковой. Эта территория даже может называться Украиной после " лавирования" но это будет просто пустое название. Такого я не хочу от слова совсем. Через пять лет подобной жизни наши нынешние подростки уже в составе московской армии будут пушечным мясом на подступах к Берлину или Парижу. Как сейчас донецко-луганские. А мы будем разрабатывать рудники Магадана и Воркуты. Накука мне такая жизнь?
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24.03.2022 13:59 Ответить
Вы воспринимаете.. любые переговоры.. как сдачу интересов.. и предательство.. Просто сам их факт.. Это не правильно. Никто не собирается сдавать.. Однако понимать .. угрозы которые стоят перед страной.. и уметь свести их к минимуму.. Это цель
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24.03.2022 14:07 Ответить
свести все угрозы в вагоны рефрижираторы, чем быстрей тем лучше
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24.03.2022 23:49 Ответить
Станіславський казав НЕ ВІРЮ зе!
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25.03.2022 08:17 Ответить
у вас слабые познания о ядерном оружии. оно есть разной мощности. вы о стратегическом оружии, а есть еще тактическое. причем в россии ядерного тактического оружия больше, чем в какой другой стране. Этим оружием можно на пример уничтожить не большой город или определенную укрепленную территорию. будут конечно траблы с ядерной пылью, но не катастрофические. т.е. есть возможность локальных удоров - 1-3 на страну без каких либо катаклизмов. на пример ракета с ядерным зарядом несколько килотонн поразит все на территории радиусом несколько км. дальше что-то отнесет ветер куда-то. но это будет на много меньше, чем Чернобыль. Для сравнения на Хиросиму скинули 15 килотонн.
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24.03.2022 17:17 Ответить
За что Украине такое наказание? В такое тяжелое время иметь Президентом такого долб@***!
Когда наш народ поумнеет?
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24.03.2022 13:16 Ответить
Вот именно потому и имеем такое тяжелое время.
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24.03.2022 13:28 Ответить
на сегодня это человек №1 в Мире.
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24.03.2022 23:53 Ответить
Zеленский, ты хоть понимаешь что каждым заявлением о *мире* и о переговорах ты поднимаешь росийские акции и рубль минимум на 5%. Осталось только понять, ты ето делаешь по своей тупости или ты работаешь на окупантов
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24.03.2022 13:17 Ответить
зачем ему понимать твою глупость? он понимает, что реально происходит.
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24.03.2022 16:56 Ответить
Уже все ******** в топ коментов попвли?А то люди хотят пообщаться.
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24.03.2022 13:20 Ответить
******* это ты.
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24.03.2022 13:22 Ответить
Ты - первый
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24.03.2022 13:45 Ответить
не,не все еще
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24.03.2022 13:49 Ответить
С каких фронтов постишь?
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24.03.2022 13:23 Ответить
Та ще скажи своєму прапорщику -куратору що б з тебе, курви, за професійну незграбність вилучили преміальні кошти. Бо ти українською не володієш від слова зовсім. То ж не вигадуй із себе українця.
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24.03.2022 13:29 Ответить
Нічого не маю проти змісту Вашого допису, але не Вам казати про знання мови.Професійна буває непридатність (рос профессиональная непригодность, а не профессиональная неуклюжесть).Також "не вигадуй із себе українця" ( рос " не выдумывай из себя украинца) правильніше буде "не прикидайся українцем або не корч з себе українця.Тобто справжній українець одразу зрозуміє що українська мова Вам не рідна.
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24.03.2022 14:17 Ответить
Відповім. Бо дуже вразило. Я не філолог, не мовний науковець, навіть не педагог з фізвиховання у школі. То розмовляю виключно мовою мого села в якому я жив та навчався. Більше. Як би я зараз писав тою мовою якою тоді розмовляв то у вас вуха б повивертало. До кінця 10 класу розмовляв виключно українською, бо іншої і не знав. Тою українською, своєю. Потім мав проблеми бо не знав навіть як звучать терміни в математиці чи фізиці російською. якось так. Але людину яка пише з перекладачем я відрізняю на раз. То ж не потрібно мені лікбез проводити, шановний.
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24.03.2022 15:39 Ответить
А якщо ****** здохне, то зеленський хоч на похорони буде проситися?
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24.03.2022 13:25 Ответить
нелох в тебе якась манія зустрітись з ****** ! може тобі до дохтара треба ?
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24.03.2022 13:27 Ответить
Які перемовини? Задрав вже. Перемовлялися треба зброєю і перемагати ворога. Зеленський та народ це дві великі різниці. Не виконує своїх обов'язків, непотрошить олігархів які зобов'язані в військовий час надати армії всі свої гроші. Чому за гроші зрадників олігаторів не закуповується зброя? Де наші Піони? Чому немає зброї щоб більше мобілізувати людей для наступу і звільнення Маріуполя, Херсона і т.д. Чому гроші зрадників олігархів не забрані досі в бюджет як вимагає Конституція. Доля держави і народу вирішується а Зеленський соплі жує? Йому треба домовлятися з воєнним злочинцем і терористом? Жах.
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24.03.2022 13:32 Ответить
🤡 Помощник Путина Мединский заявил, что «на кону сегодня существование самой России».
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24.03.2022 13:32 Ответить
😏 Помощник Путина Мединский жалуется: коллективный запад подталкивает Россию к разрушению политической системы и распаду
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24.03.2022 13:35 Ответить
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24.03.2022 13:41 Ответить
Так и есть. И не мы виновники ихнего коллапса. Они сами кузнецы своего счастья.
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24.03.2022 13:39 Ответить
Це мені одному здається що на сайті ввели премодерацію постів, чи це так наразі сайт незграбно працює?
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24.03.2022 13:33 Ответить
Разве ввх изменил свои первоначальные требования? Нет. Мир хотят все. Цена.
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24.03.2022 13:35 Ответить
Люди, які пишуть, що проти будь-яких мирних переговорів, ви розумієте, що будь-яка війна закінчується мирними переговорами, це буде в будь-якому разі відбудеться, вам тільки би написати про зраду і тд
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24.03.2022 13:38 Ответить
Voina 8 let mozet zakonhitca osvobazhdeniem vsei Ukrainskoi zemli ot okupaciji *****-raciji roZZiji prezika putina *****. Takze garantom mira mozet bit tolko polniji razval fashistkoi roZZiji i ejo denacizaciji. Veri dogovarah snimi net!!!
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24.03.2022 13:51 Ответить
вітаю з реєстрацією на сайті !
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24.03.2022 14:30 Ответить
Тебе ніхто не розуміє, лише залєнскій.
Піди уже здайся параші і не мороч українцям яйця
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24.03.2022 22:35 Ответить
Перемогою закінчується війна
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25.03.2022 08:15 Ответить
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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24.03.2022 13:41 Ответить
Зеленский разговаривает решительно и резко только с Западом и НАТО...
Как доходите дело до РФ сразу тон жертвы включается. Надо заканчивать с этим.
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24.03.2022 13:47 Ответить
У одного іпанутого маніакальне бажання знищити його,а удугого таке ж маніакальне бажання зустрітися😢.
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24.03.2022 15:03 Ответить
Дзвонить ***** до Зєлєнского і так, трохи стидаючись, але розмову починати з чогось треба, питає:
- Ну... ты как?
- Регулярно и с удовольствием!
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24.03.2022 15:30 Ответить
Зачем нато нам помагать если мы уже собираемся мириться? А ещё хочет чтобы небо закрыли, во дурак
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24.03.2022 19:09 Ответить
Пішли ***** порохоботи. Підари вибори вже включили. Спочатку треба виграти цю війну довбойоби!
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24.03.2022 19:21 Ответить
які умови миру?вернися на землю-в Маріуполь Миколаїв і інші розгромлені міста.подивись в очі тим матерям чих дітей убили.і зостав свою маніакальність подивитися путіну в очі.може хватить цим піаритись і пора визволяти ці міста а не приносити тільки співчуття.
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24.03.2022 19:27 Ответить
Це нав'язливе бажання зустрітися ... Може, він хоче викупити за будь-яку (в тч неприйнятну для країни) ціну компромат на себе.
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24.03.2022 20:52 Ответить
Может быть я чего то не понимаю , я просто стою на блок посту в теробороне , не на первой линии , до фронта около 10 км , хотя для градов и остальной гадости это ерунда! Но я озвучу одну простую мысль ,которая не дает мне покоя! Зеленский пытается договориться с террористом , который готов размахивать ядерной дубиной! И о чем? О уступках ? О компромиссах ? Путин четко заявил что он не хочет оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям! Если мы пойдем на компромиссы , то это означает , что любой сумасшедший с ядерным оружием может предьявить любой стране мира ультиматум и требовать от нее уступок! Просто по беспределу! Вы себе представляете новую конфигурацию безопасности в мире при таком раскладе? Я ,лично - нет! Поэтому у нас только один выход - победить Россию и показать ей что шантаж не пройдет! И все государства в мире должны понять , что уступки России - это полное разрушение мирового порядка !И то что НАТО боится конфликтовать с Россией из-за наличия у нее ядерного оружия , это просто приглашение России к переделу мира! Никто не запретит ей спокойно предьявить претензии любой стране НАТО и покачивая своей ядерной дубинкой потребовать от нее компромиссов! Надо раз и навсегда засунуть эту дубинку России в жопу! И это будет лучшее решение вопроса!
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24.03.2022 22:13 Ответить
путлер, садись на руский корабль и иди *****...
В противном случае будет хуже.
Тебя терпеть нету сил.
У тех кто рядом.
Они уже готовы.
Ты доживаешь последнии дни.
К тебе ****** подкрался незаметно, хоть виден был издалека.
Он рядом с тобой.
То ли с лева, то ли с права.
Неожиданно.
А утром 1/6 суши зарыдает.
Как в марте 53-его.

И тогда наступит мир на Земле.
И заработает Nord Stream-2 в полную мощь.
Репарация и контрибуция.
И санкции снимут, и деньги потекут...
В Украину, для востановления страны.
А рашка будет пребывать в кошмарном сне.
И будет оплакивать своих детей.
И забудет: "Можем повторить", "Cпасибо деду за победу".
На веки...
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24.03.2022 22:47 Ответить
Ой, вояки… невже не зрозуміло, що життя дітей дорожче? Впевнена, що письменники які тут строчуть, не воюють. Стратеги знайшлися..
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25.03.2022 04:13 Ответить
Місцеві оскаженілі коментатори не хотять розуміти, що якщо Зеленський відкрито скаже, що не буде вести ніяких перемовин, то це суттєво похитне його авторитет у світі і зменшить шанси на подальші дипломатичні перемоги. Просто неймовірно огидно читати.
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25.03.2022 06:10 Ответить
Який нах мир після Маріуполя? Тягнемо час отримуємо зброю, б'ємо кацапів. За абрамовича ,як і за все інше, ще відповіси
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25.03.2022 08:10 Ответить
 
 