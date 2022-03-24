Зеленский - НАТО: Больше никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны!
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За этот месяц украинская армия ясно продемонстрировала, на что способна. А НАТО еще предстоит показать, что Альянс может сделать для спасения людей.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО, передает Цензор.НЕТ.
"После месяца войны против РФ прошу: больше никогда, прошу вас, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать всеобщей безопасности в Европе и мире", – отметил глава государства.
Зеленский уверен, что защитники Украины уже продемонстрировали, как много могут сделать для защиты от агрессии против всего, что ценит украинский народ.
"Но НАТО еще предстоит показать, что Альянс может сделать для спасения людей, показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире. И мир ждет. Украина очень ждет, ждет реальных действий, реальных гарантий безопасности от тех, чье слово стоит доверия. Предложения все на столе, наши потребности на столе. Мир нужен нам немедленно. Ответы только за вами!" - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
1. Коррупция есть везде. Такой как в Украине нет нигде в Европе
2. "Греция, Румыния, Болгария ..." им ********* не угрожает 8 лет (тем более они в НАТО). Они там могут хоть легализовать коррупцию - их дело. Украине коррупция обошлась в потерю обороноспособности страны, оккупацию территорий, тысячам жертв и разрушений. Противник мог быть остановлен на приграничных рубежах, если бы мы все 8 лет готовились к нападению *********.
1. Кто-то мычал про то что они просто пытались дипломатично сохранить лицо власти Украины. Для того чтобы не говорить открыто: Мы не можем принять в НАТО страну, где от коррупции сгнило всё.
Для таких совсем далёких как вы специально поясняю - в той же Болгарии от коррупции на момент принятия в НАТО тоже сгнило все. Было даже хуже чем в Украине.
2. То есть вы таки признаете что основание для того что бы нас не принять были таки не коррупция только и не столько, а страх перед роиськой?
3. Если бы 8 лет не готовились то вы бы сейчас писали бы совсем под другим флагом, если еще могли бы что -то писать.
1. Він не втік.
2. Він не голиться (але борідка фігурна).
3. Він робить (з його слів) за день до 20 дзвінків.
4. Дуже суворий з НАТО.
5. Попросив Байдена виключити абрамовича з санкційного списку.
а вот УКРАИНСКОЕ мужество, свободолюбие, стойкость, любовь к жизни и ненависть к оккупанту и брезгливость к ***** и его шобелке - это не уложить не в какие стандарты... это то, что прорастает сквозь.... сквозь гранит... (не хочу поминать святой асфальт в суе))))
Але давайте зведемо рахунки після перемоги.
будь стриманішим і вдячним бо без НАТО і підтримки їх ...........
Не був ніколи прихильником Зеленського, але на даний час він є корисним для України, - світовий паблік рілейшен просто неймовірний!
Будемо розбиратися з кожним після нашої перемоги!
Тому потрібно мати і людей, і те, що їм потрібно для виконання завдань, тобто все, від найменшого - каски, броня, стрілкова зброя, ПЗРК, ПТРК, до найбільшого - танки, БТР, ракетні комплекси для ураження різних цілей - не тільки наземних і морських, а й повітряних.
"З голою сракою" воювати теж неможливо.
А я говорив не про Зеленського, а про спільні цінності, які захищають наші воїни та про допомогу, яку вони потребують.
У Украины армия 200 тысяч и в резерве 250 тысяч. А по словам Арестовича, снаряжают и отправляют на фронт лишь одного из шести стоящих в очереди!
У нас даже танков сейчас не хватает для атаки.
И сколько бы "ссыкливыми" ни были НАТО и лично Байден (это ведь США огласили окончательный отказ дать нам истребители!), НАТО - оборонный блок, они не обязаны заступаться за тех, кто не в НАТО, взамен они обязаны сделать всё не только ради отбивания атак на НАТО, но и ради того, чтобы их вообще не атаковали!
И давайте откровенно - российскую армию без ядерного оружия мы сейчас видим, но против НАТО куйло при военном конфликте применит ядерное оружие вне зависимости от того, победит ли сейчас Украина.
1) Благодаря кому нет "Гром-2" и вообще сорвана программа ракетного перевооружения?
2) "взамен они обязаны" может хватит тут транслировать дешевую брехню вполне определенных "деятелей"?
НАТО нам ничего не должно и не обязано, хотя подарило и поставило оружия не на один млрд. $ еще до 24 февраля.
3) "по словам Арестовича, снаряжают и отправляют на фронт лишь одного из шести стоящих в очереди!"
слушай больше абДрестовича, он тебе еще и не такую лапшу на уши повесит.
4) "против НАТО куйло при военном конфликте применит ядерное оружие"
лично )(уйло доложило? А знаешь сколько десятков исполнителей находится между )(уйлом и условной кнопкой пуска ЯО, причем точно знающих, что при таком раскладе они и их семьи точно погибнут, в отличии от бункерной крысы?
Хроники Грядущего, [24.03.2022 14:19]
Расклад по переговорам:
Вариантов всего три:
1/ Переговоры не приводят к соглашению.
2/ Переговоры приводят с соглашению, и для этого требуется пойти на компромисс
3/ Переговоры приводят к бескомпромиссной победе Украины.
Если произойдет
Вариант 1:
Зачем тогда Украине Абрамович и его сохраненные наворованные миллиарды? Война идет, Украина истекает кровью, а кацапский жид на этом богатеет.
Вариант 2:
Любые компромиссы на переговорах со стороны Украины будут оценены как "зрада" и гешефт со стороны украинской власти. Тем более что в "переговорах" участвует одиозный жид Абрамович.
Вариант 3:
Переговоры приводят к бескомпроимссной победе Украины.
Но причем здесь Абрамович тогда? )) За что ему платить?
Напомню, что мы рассмотрели все варианты. Других вариантов нет.
Вывод: Оффис Зеленского не способен просчитать ситуацию даже на два шага вперед, и потому переговоры Зеленскому доверять нельзя. Никаких "один на один с Путиным". Не потому что "зрада", а хотя бы потому что чел не соображает что делает.
Снимать санкции (не вводить санкции) авансом жидку Абрамовичу - это запредельная финансово/коммерческо/торговая неграмотность. Ну кто же платит вперед в таких случаях, Зеленский?
ПЦ, просто.
На данный момент фактом есть то, что вооруженные силы нашей страны уничтожают 2 или 3 армию мира (русских тварей) без соответствия "стандартам НАТО".
НАТО - ссыкуны. После нашей победы над кацапской нежитью они будут соревноваться за то, чтобы вступить в военный альянс с Украиной.