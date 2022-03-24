Зеленский - НАТО: Больше никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны!

За этот месяц украинская армия ясно продемонстрировала, на что способна. А НАТО еще предстоит показать, что Альянс может сделать для спасения людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"После месяца войны против РФ прошу: больше никогда, прошу вас, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать всеобщей безопасности в Европе и мире", – отметил глава государства.

Зеленский уверен, что защитники Украины уже продемонстрировали, как много могут сделать для защиты от агрессии против всего, что ценит украинский народ.

"Но НАТО еще предстоит показать, что Альянс может сделать для спасения людей, показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире. И мир ждет. Украина очень ждет, ждет реальных действий, реальных гарантий безопасности от тех, чье слово стоит доверия. Предложения все на столе, наши потребности на столе. Мир нужен нам немедленно. Ответы только за вами!" - добавил президент.

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