Военно-политическое руководство РФ корректирует планы по ведению дальнейших боевых действий на территории Украины, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 24 марта
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Идут двадцать девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против Украины. Враг продолжает нести существенные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 24.03.2022 по российскому вторжению.
Как отмечается, для их пополнения российские захватчики совершают призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из числа военнообязанных. Сохраняется практика привлечения наемников, набор которых осуществляют русские частные военные компании.
С целью восстановления боеспособности, руководством вооруженных сил российской федерации принят ряд решений о снятии с хранения и направлении устаревшей бронетехники.в восстанавливающие боеспособность воинские части.
"На временно занятых врагом территориях фиксируются случаи изъятия грузовых автомобилей и специальной сельскохозяйственной техники у частных предпринимателей и фермеров", - говорится в строительстве.
Также сообщается, что по полученной информации, военно-политическим руководством российской федерации принято решение о корректировке планов по ведению дальнейших боевых действий на территории Украины в связи с тем, что цели поставленные перед началом войны с Украиной не были выполнены в установленные сроки.
"В последние две недели более 20 предприятий военно-промышленного комплекса российской федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии "Вымпел", - добавляют в Генштабе.
Вместе с тем, российское военное руководство осуществляет переброс на территорию Беларуси и временно оккупированной АР Крым вооружения и военной техники из военных округов. Цель – осуществление попытки подготовки и реализации наступательных действий для окружения города Киева.
Российское военное руководство начинает осознавать, что имеющихся сил и средств недостаточно для удержания временно занятых территорий и ведения оборонных действий.
"На Волынском, Полесском, Северском направлениях противник вынужден отказаться от ведения наступательных действий, осуществляет перегруппировку войск и удержании ранее занятых рубежей. Проводит мероприятия по вводу наших подразделений в заблуждение и продолжает вести разведку", - говорится в своде.
Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают привлекаться к прикрытию отдельных участков белорусско-украинской границы.
Подразделения противника пытаются блокировать Чернигов и захватить город Славутич, цели не достигли.
На Слобожанском направлении враг продолжает блокировку Сум. В направлении Харьков активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточили на разрушении гражданской инфраструктуры города.
На Изюмском направлении успеха не имел. Понес потери. Отступил в район южной части города.
Генштаб информирует, что на Донецком направлении противник не отказывается от ведения наступательных действий с конечной целью осуществления выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
На Южнобужском направлении противник занимает оборону, принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.
Также напоминается, что подразделениями Вооруженных Сил Украины нанесен удар по большим десантным кораблям, находившимся в порту Бердянска. В результате возник пожар на большом десантном корабле проекта 1171 с последующей детонацией боекомплекта (потери противника уточняются). Сильные вместе! Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!
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По их словам, кроме кораблей, бойцами ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива вместимостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага. Подробности нанесенного оккупанту ущерба пока уточняются.
Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины в порту Бердянск уничтожили вражеский десантный корабль "Орск".
"Доброе утро, мы из Украины! В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов. Слава Украине!", - говорится в сообщении ВМС Вооруженных Сил Украины в Facebook.
https://charter97.org/ru/news/2022/3/24/460464/
Російсько-український олігарх Павло Фукс напередодні відкритого вторгнення росії платив місцевим жителям Харкова за малювання свастики на стінах - джерела.
Про це пише американське видання Rolling Stone з посиланням на кілька джерел в американській розвідці та в Україні. За інформацією видання, Фукс платив через посередників від 500 до 1500 доларів за малювання нацистських графіті.
Це мало створити правильний інформаційний фон перед вторгненням і довести "нацифікованість" України. Rolling Stone нагадує, що Фукс - єврей і є одним з основних спонсорів побудови Меморіалу жертвам Голокосту в Києві. Однак, ймовірно, це не завадило йому одночасно стати спонсором вигаданої росією "нацифікації" України.
Якщо всередині ти - гнійний підор, то національність не має жодного значення.
Причина - «финансирование терроризма».
Кто мне может объяснить?
К сожалению, ботоксный подонок имеет химическое, биологическое и ядерное оружие.
Не применит? С чего вы взяли? Потому, что это противоречит международным законам?
А нападение на мирную страну, бомбёжка вакуумными, кассетными, фосфорными боеприпасами и "Градами" спальных районов, больниц, роддомов не противоречит международным законам, совести или морали?
И что? Его это остановило?
Нет. И не остановит.
Только переговоры на условиях приемлимых и нам и, к сожалению, бункерной крысе, только так можно остановить эту войну.
Ещё раз-к огромному сожалению !!!!