Военно-политическое руководство РФ корректирует планы по ведению дальнейших боевых действий на территории Украины, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 24 марта

Идут двадцать девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против Украины. Враг продолжает нести существенные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 24.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, для их пополнения российские захватчики совершают призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из числа военнообязанных. Сохраняется практика привлечения наемников, набор которых осуществляют русские частные военные компании.

С целью восстановления боеспособности, руководством вооруженных сил российской федерации принят ряд решений о снятии с хранения и направлении устаревшей бронетехники.в восстанавливающие боеспособность воинские части.

"На временно занятых врагом территориях фиксируются случаи изъятия грузовых автомобилей и специальной сельскохозяйственной техники у частных предпринимателей и фермеров", - говорится в строительстве.

Также сообщается, что по полученной информации, военно-политическим руководством российской федерации принято решение о корректировке планов по ведению дальнейших боевых действий на территории Украины в связи с тем, что цели поставленные перед началом войны с Украиной не были выполнены в установленные сроки.

"В последние две недели более 20 предприятий военно-промышленного комплекса российской федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии "Вымпел", - добавляют в Генштабе.

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Вместе с тем, российское военное руководство осуществляет переброс на территорию Беларуси и временно оккупированной АР Крым вооружения и военной техники из военных округов. Цель – осуществление попытки подготовки и реализации наступательных действий для окружения города Киева.

Российское военное руководство начинает осознавать, что имеющихся сил и средств недостаточно для удержания временно занятых территорий и ведения оборонных действий.

"На Волынском, Полесском, Северском направлениях противник вынужден отказаться от ведения наступательных действий, осуществляет перегруппировку войск и удержании ранее занятых рубежей. Проводит мероприятия по вводу наших подразделений в заблуждение и продолжает вести разведку", - говорится в своде.

Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают привлекаться к прикрытию отдельных участков белорусско-украинской границы.

Подразделения противника пытаются блокировать Чернигов и захватить город Славутич, цели не достигли.

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На Слобожанском направлении враг продолжает блокировку Сум. В направлении Харьков активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточили на разрушении гражданской инфраструктуры города.

На Изюмском направлении успеха не имел. Понес потери. Отступил в район южной части города.

Генштаб информирует, что на Донецком направлении противник не отказывается от ведения наступательных действий с конечной целью осуществления выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобужском направлении противник занимает оборону, принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

Также напоминается, что подразделениями Вооруженных Сил Украины нанесен удар по большим десантным кораблям, находившимся в порту Бердянска. В результате возник пожар на большом десантном корабле проекта 1171 с последующей детонацией боекомплекта (потери противника уточняются). Сильные вместе! Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!