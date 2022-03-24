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Новости Война в Украине
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С начала войны в Украине российские оккупанты убили пятерых журналистов, по меньшей мере семь получили ранения, - ИМИ. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

журналистика

С начала войны в Украине российские оккупанты совершили 148 преступлений против журналистов и медиа, погибли пять человек, по меньшей мере семь получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Института массовой информации в фейсбуке.

"В течение месяца с начала широкомасштабного вторжения России в Украину были убиты пять журналистов во время исполнения профессиональных обязанностей", – говорится в сообщении.

Погибли оператор телеканала LIVE Евгений Сакун, экс-корреспондент The New York Times Брент Рено, оператор Fox News Пьер Закжевски, фиксер Александра Кувшинова и журналистка российского The Insider Оксана Баулина. Еще три журналиста погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов – Дилербек Шакиров, Виктор Дударь и Виктор Дедов.

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Неизвестной остается судьба фотокорреспондента Максима Левина, который освещал боевые события под Киевом и исчез 13 марта.

Ранения вследствие обстрелов российских оккупантов получили по меньшей мере семь журналистов.

С начала войны в Украине российские оккупанты убили пятерых журналистов, по меньшей мере семь получили ранения, - ИМИ 01
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Оleksа_UA@Oleksa_UA66



Ольга Скабеева.
Девять лет назад.
В начале сраных дел...

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24.03.2022 13:42 Ответить
но Діанє нє свєзло

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24.03.2022 13:46 Ответить
А сколько убили рашисты жителей Бучи, Мариуполя, Гостомеля, Чернигова? Почему про жизни несколько журналистов говорят все кому не лень но мало говорят про остальных? Разве в первой случае это не военное преступление?
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24.03.2022 13:43 Ответить
ЯКОСЬ ДИВНО! А ЩО, МИ ТЕПЕР БУДЕМО ОКРЕМО ЖУРНАЛІСТІВ РАХУВАТИ, ОКРЕМО ЛІКАРІВ, ОКРЕМО САНТЕХНІКІВ, ОКРЕМО СЛЮСАРІВ, ОКРЕМО ПОВАРІВ...
У ЧОМУ ЦІННІСТЬ ЦІЄЇ ІНФОРМАЦІЇ?
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24.03.2022 13:45 Ответить
Журналисты для РАБссии враги номер 1,,,Ольга ********* о прочая моцкалькая шушера не в счет..
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24.03.2022 14:12 Ответить
Та різні є журналісти.
На "Україна 24" є Дмитро Співак та Тигран Мартиросян...
Якщо щось, то їх теж будемо рахувати?
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24.03.2022 14:53 Ответить
 
 