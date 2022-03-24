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крылатые ракеты (725) самолет (3330) Ким Виталий (235)

Украинские военные сбили вражеский самолет и крылатую ракету, летевшую в сторону Кривого Рога, - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Украинские военные уничтожили вражеский самолет, а также крылатую ракету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Сегодня ночью сбили один самолет и одну крылатую ракету. Летела не к нам, а в сторону Кривого Рога. Дальше будем работать над тем, чтобы эти ракеты нас меньше беспокоили", - сказал он.

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Топ комментарии
+30
Добра новина.
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24.03.2022 14:01
+15
я желаю, чтобы все рашистские ракеты взорвались на территории раши, боже, услышь меня, пожалуйста!
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24.03.2022 14:14
+9
🔥 Видео горящего в Бердянске российского десантного корабля.
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24.03.2022 14:18
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Добра новина.
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24.03.2022 14:01 Ответить
Наші хлопці молодці!
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24.03.2022 14:11 Ответить
Я дивлюся у кацапів пілоти-камікадзе. Якісь одноразові. Навіть не намагалися скористуватися протиракетним захистом. Чи може в них його вже немає. Скінчився.
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24.03.2022 14:25 Ответить
тут теж була ця новина, але чомусь швидко видалили
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24.03.2022 15:08 Ответить
я желаю, чтобы все рашистские ракеты взорвались на территории раши, боже, услышь меня, пожалуйста!
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24.03.2022 14:14 Ответить
кацапи пишуть що "Саратов" всьо! а що тоді з "Орськом" ?
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24.03.2022 14:16 Ответить
"Саратов" - один из смывшихся бдк? Тот, что горел?
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24.03.2022 15:35 Ответить
На 1:05 цього відео ми бачимо бойових голубів
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24.03.2022 20:18 Ответить
 
 