Украинские военные сбили вражеский самолет и крылатую ракету, летевшую в сторону Кривого Рога, - Ким

Украинские военные уничтожили вражеский самолет, а также крылатую ракету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Сегодня ночью сбили один самолет и одну крылатую ракету. Летела не к нам, а в сторону Кривого Рога. Дальше будем работать над тем, чтобы эти ракеты нас меньше беспокоили", - сказал он.

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