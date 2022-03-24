Украинские военные сбили вражеский самолет и крылатую ракету, летевшую в сторону Кривого Рога, - Ким
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные уничтожили вражеский самолет, а также крылатую ракету.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Сегодня ночью сбили один самолет и одну крылатую ракету. Летела не к нам, а в сторону Кривого Рога. Дальше будем работать над тем, чтобы эти ракеты нас меньше беспокоили", - сказал он.
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