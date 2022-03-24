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Оккупанты обстреляли людей в очереди за гуманитарной помощью в Харькове, 6 мирных жителей погибли, 15 - ранены (обновлено). ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

В Харькове российско-оккупационные войска обстреляли гражданских, стоявших в очереди за гуманитарной помощью. Предварительно есть раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В результате обстрела Харькова 24 марта есть раненые среди людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью", - пишет издание со ссылкой на собственные источники в местных властях.

Как сообщают местные СМИ, оккупанты ударили "Градами" по очереди в районе Салтовки.

"На Салтовке ударили градом по очереди, стоящей за гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.

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Как уточнил позже в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь.

Оккупанты обстреляли людей в очереди за гуманитарной помощью в Харькове, 6 мирных жителей погибли, 15 - ранены 01

"По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 - ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Количество жертв устанавливается. Это очередное военное преступление российских оккупантов!" - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+19
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24.03.2022 14:15
+11
это точно местная гнида
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24.03.2022 14:22
+9
****** кацапські....ваші козломорді душі (чи що там у вас) навіть в пекло не заслуговують потрапити....
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24.03.2022 14:17
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НАВІДНИКА ШУКАЙТЕ!
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24.03.2022 14:15 Ответить
это точно местная гнида
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24.03.2022 14:22 Ответить
Кожен наркоман на іглі це потенційний навідник, думаю так.
Кацапи таких віднаходять, або у Телезі пропонують премію,
а нарікам все одно... свої, чужі. Отака смердюча правда
життя. Звісно бувають навідник і не наркомани, но то вже
кончені ідейні сепарські, таких топити у нужниках треба.
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24.03.2022 18:33 Ответить
****** кацапські....ваші козломорді душі (чи що там у вас) навіть в пекло не заслуговують потрапити....
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24.03.2022 14:17 Ответить
Очень смешно когда они рассказывают что не сражаются с мирным населением. Но вот надо фиксировать это всё с очевидцами, фото и прочее. Для Гааги.
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24.03.2022 15:42 Ответить
клали вони на гаагу - тільки мертвий кацап "адекватний" кацап ...
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24.03.2022 17:27 Ответить
Главное делать свое. Всё будет.
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24.03.2022 17:53 Ответить
Біля Таргета розтріляли суки, навідників треба крюками рвати за таке.
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24.03.2022 18:30 Ответить
За версією, котру запропоновував академік Д. Яворницький, «кацап» має тюркське походження: тур., крим.-тат., азерб. kassap («м'ясник»). До тюркських мов це слово потрапило з арабської, де qaşşăb означає «живодер», або «м'ясник», «той, що забиває худобу». Дослідники відмічають також такі словосполучення в тюркських мовах: «адам кассаби» означає «люта людина», «деспот», вираз «кассап одлу» - «шельма»; «кассапчи» - караїмською означає «кат»; «хассап» мовою кримських татар означає «м'ясник», «гицель» і т. д.[9]. «Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"»[10].
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24.03.2022 21:10 Ответить

Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:43 Ответить
 
 