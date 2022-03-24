Оккупанты обстреляли людей в очереди за гуманитарной помощью в Харькове, 6 мирных жителей погибли, 15 - ранены (обновлено). ФОТО
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В Харькове российско-оккупационные войска обстреляли гражданских, стоявших в очереди за гуманитарной помощью. Предварительно есть раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В результате обстрела Харькова 24 марта есть раненые среди людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью", - пишет издание со ссылкой на собственные источники в местных властях.
Как сообщают местные СМИ, оккупанты ударили "Градами" по очереди в районе Салтовки.
"На Салтовке ударили градом по очереди, стоящей за гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.
Как уточнил позже в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь.
"По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 - ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Количество жертв устанавливается. Это очередное военное преступление российских оккупантов!" - говорится в сообщении.
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Кацапи таких віднаходять, або у Телезі пропонують премію,
а нарікам все одно... свої, чужі. Отака смердюча правда
життя. Звісно бувають навідник і не наркомани, но то вже
кончені ідейні сепарські, таких топити у нужниках треба.
Смерть всiй рашистськiй наволочi !