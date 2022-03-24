Украинцы никогда не думали, что НАТО может бояться действий России: речь Зеленского на саммите НАТО. ВИДЕО

Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО, призвав альянс оказать военную помощь Украине и продемонстрировать свою мощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полный текст речи глава государства опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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"Приветствую вас из Киева, нашей столицы, которая бьется уже месяц, как и все наше государство".

Да, это правда – мы не в Альянсе. Не в самом мощном оборонном объединении мира. Не одно из 30 государств под зонтиком совместной защиты. Под зонтиком 5 статьи. Такое ощущение, что мы – в "серой зоне". Между Западом и Россией. Но защищаем все наши с вами общие ценности. И мы – светлые люди! И мы защищаем все эти ценности уже месяц!", – заметил глава государства.

"Месяц героического сопротивления. Месяц самых черных страданий.

Месяц безнаказанного разрушения мирного государства, а вместе с ним – всей архитектуры глобальной безопасности. Все это – у всего мира на виду.

За десятки лет Россия накопила немалые ресурсы, военные ресурсы, живую силу и технику, авиабомб, ракет.

Они вкладывали сумасшедшие деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь. Но Украина держится мужественно! Ценой тысяч жизней. Ценой разрушенных городов. Ценой около десяти миллионов переселенцев. Три с половиной из них уже на ваших территориях, на территориях стран НАТО. Благодарен за поддержку этих людей. И люди, к сожалению, продолжают покидать свои дома. Спасаются от террора, который оккупанты принесли с собой", - добавляет Зеленский.

Глава государства напоминает, что первые часы вторжения означали для нас жестокие ракетные удары. За месяц войны Россия выпустила против наших городов более тысячи разных ракет. Совершила сотни авианалетов.

"Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной, логической просьбой – помочь закрыть наше небо. В любом формате. Обезопасить наших людей от российских бомб и ракет. Мы не услышали ясного ответа. У Украины нет мощного противоракетного оружия, имеет значительное меньшую авиацию, чем Россия, поэтому их преимущество в небе – это как применение оружия массового поражения.

И вы видите последствия сегодня – сколько людей убито, сколько мирных городов разрушено.

Украинская армия противостоит уже месяц в неравных условиях! И я уже месяц повторяю одно и то же. Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь без ограничений. Как без ограничений, Россия применяет против нас весь свой арсенал. Разрушает все живое. Любые объекты – от жилых домов до церквей, от складов с едой в университеты, от мостов до больниц", - обращается Зеленский в НАТО.

Он напоминает, что Украина обращалась по поводу самолетов.

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"Чтобы мы не теряли столько людей. И у вас тысячи боевых самолетов! Но нам пока не дали ни одного.

Мы обращались за танками. Чтобы мы могли деблокировать наши города, которые сейчас гибнут Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, другие. Города, где Россия держит в заложниках сотни тысяч людей и искусственно создает голод – ни воды, ни еды, ничего нет там.

У вас есть не менее 20 тысяч танков! Украина просила процент, один процент всех ваших танков! Отдать или продать нам. Но у нас пока нет ясного ответа... Это самое страшное во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи.

Украина никогда не желала этой войны. И не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей. Мы хотим выжить! Просто выжить! Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот один процент", – заметил глава государства.

"И я не виню НАТО – хочу быть понятным. Вы не виноваты. Это не ваши ракеты, это не ваши бомбы разрушают наши города. Сегодня, кстати, утром были фосфорные бомбы. Фосфорные российские бомбы. Снова были убиты взрослые и снова были убиты дети Я просто хочу, чтобы вы знали: Альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов, от российской оккупации, предоставив нам все то оружие, в котором мы нуждаемся.

Да, мы не в Альянсе. И я не предъявляю этих претензий. Но украинцы никогда не думали, что Альянс и государства Альянса – это по-разному", – добавил он.

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"Что в вопросах жизни и смерти вы врозь можете быть силой, а вот вместе – нет. Что и НАТО может бояться действий России. Я уверен, вы уже понимаете, что Россия не думает останавливаться на Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше.

Против восточных членов НАТО. Государств Балтии, Польши – это точно. Перестанет ли НАТО тогда думать об этом, переживать, как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом? И есть ли у вас уверенность в том, что 5 статья способна сработать?", - предостерегает глава государства.

"Для нас уже не сработал "Будапешт". Наш Будапештский меморандум. Не сработал на мир в Украине.

И я скажу вам честно – и сегодня Будапешт не трудится на мир в Украине. Да, мы получаем помощь от отдельных членов Североатлантического союза. Я очень благодарен. Украинцы все искренне за это благодарны. Каждому из вас, кто дает то, чем владеет, поддерживая нас.

Но что же Североатлантический союз? Вопрос о 5-й статье – фундаментальный. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы думаем об этом. И я искренне желаю вам, чтобы мы ошибались в своих оценках и сомнениях. И чтобы это было так – что у вас действительно очень крепкий Альянс. Если мы ошибаемся, то мир в безопасности. Но если мы не ошибаемся хотя бы на один процент, то я прошу пересмотреть ваше отношение. Ваши собственные оценки. И реально позаботиться о безопасности, безопасности в Европе, а значит, и в мире", - продолжает он.

"Вы можете предоставить нам один процент от всех ваших самолетов. Один процент от всех ваших танков. Один процент! Мы не можем это просто купить. Такие поставки напрямую зависят только от решения НАТО, от политических, кстати, решений".

Системы залпового огня MLRS Противокорабельное оружие. Средства противовоздушной обороны. Разве можно выстоять в такой войне без этого?", - утверждает украинский лидер.

"Итак, когда это все наконец будет, это даст нам так же, как и вам, сто процентов безопасности. А нам нужен один. А единственное, чего я от вас требую… После такого месяца войны. Это просьба ради наших военных. После такой войны против России... Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО.

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Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общуй безопасности в Европе и мире. Как многое мы можем сделать для защиты от агрессии против всего, что мы ценим, что вы цените. Но НАТО еще предстоит показать, что Альянс может сделать для спасения людей. Показать, что это самое мощное оборонное объединение в мире. И мир ждет. И Украина очень ждет. Ожидает реальных действий. Реальные гарантии безопасности. От тех, чье слово стоит доверия. И чьи действия могут сохранять мир", – уверен он.

"По-настоящему. Предложения все – на столе. Наши потребности – на столе. Мир нужен нам немедленно. Ответы – только за вами. Я благодарю тех, кто нам помогает! Я благодарю вас!" – резюмирует глава государства.