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Для Украины важно, чтобы Китай присоединился к переговорам о мире, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

подоляк

Для военно-политического руководства Украины важно, чтобы Китай принял участие в переговорах о мире, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал такую ​​возможность телефонного разговора с Си Цзиньпином. "Почему мы считаем, что это важно? Потому что Китай - это все-таки большая мощная страна, которая сегодня имеет большой вес в мире. Они могут как-то общаться, в том числе с Российской Федерацией так, чтобы их слышали. А сегодня из РФ вообще немногие могут общаться, чтобы их слышали", - рассказал Подоляк в интервью изданию "Новое время", передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что для военно-политического руководства Украины сегодня принципиально важно, чтобы Китай присоединился к переговорам.

Читайте также: Онлайн-переговоры проходят постоянно. Делегация РФ неправильно оценила ресурсы. Слом стереотипов идет очень тяжело, - Подоляк

"Тем более что Китай четко понимает сегодняшнее состояние глобальной политики и может достаточно эффективно обозначить все риски, которые есть сегодня в этой войне для региона в целом, и в том числе для Российской Федерации", - добавил Подоляк.

По его словам, организацией этих важных межгосударственных коммуникаций занимается глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В то же время он отметил, что "финальную точку в войне России поставит только одна страна – Украина".

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"Вся страна будет до конца стоять за свободу. У нас надежды прежде всего на Украину. И я думаю, что 90% всего, что мы получим в финале, это будет только Украина. Как мы финализуем эту войну (а мы ее финализуем обязательно с победой Украины) – это будет 90% Украина. Остальные 10% – это помощь партнеров", - резюмировал советник главы Офиса президента.
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Топ комментарии
+16
У Гостомель зайшли ЗСУ, почалась зачистка.Ох і дають ******, аж гай шумить👉👌
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24.03.2022 15:07
+13
Коли,вже,приберуть опівських презервативів? Нудить
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24.03.2022 15:04
+13
Ето тот Китай который постоянно голосует против Украины или есть еще какой то другой Китай?
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24.03.2022 15:11
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Чепушило, китайці чекають на вибачення за Мотор-Січ від зеленослужних.
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24.03.2022 15:00 Ответить
А надо было отдать китайцам наши практически единственные современные технологии?
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24.03.2022 15:09 Ответить
ой дурак, зачем он нужен? он только свои цели преследует, срать он хотел на Украину
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24.03.2022 15:02 Ответить
Коли,вже,приберуть опівських презервативів? Нудить
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24.03.2022 15:04 Ответить
eto prosto...psc kakoi ta....s nachala abramovich , teperj kitay....shto dalshe ? pushilin s pasechnikom ?
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24.03.2022 15:04 Ответить
Как теперь стало известно переговоры нужны были для того что бы был повод просить США не вводить санкции потив Абрамовича . Грин пись , так сказать .
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24.03.2022 15:05 Ответить
полрояка решил усилить позицию ***** китаем...
шота американцев или хотя бы англичан на нашу сторону не привлекает.
уроды
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24.03.2022 15:06 Ответить
Ага а подоляки щоб сиділи у тамбурі.
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24.03.2022 15:06 Ответить
Замечательно! Дерьмак хорошо отрабатывает своему бункерному хозяину. Завести так анонсированные зеледентом переговоры в тупик по причине отказа Китая, а не по причине отказа тупина разговаривать без капитуляции Украины.
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24.03.2022 15:07 Ответить
У Гостомель зайшли ЗСУ, почалась зачистка.Ох і дають ******, аж гай шумить👉👌
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24.03.2022 15:07 Ответить
Хоть перед войной успел посмотреть на этот городок повнимательней. Парк ниче начали делать на въезде с варшавки. Теперь явно уже все по другому. К сожалению. Как и в моем соседнем. Осталось только фото и видео целого. Гори огнем ***** и все *****вцы.
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24.03.2022 15:14 Ответить
Принципов важливо забить на китай куй...
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24.03.2022 15:07 Ответить
Найкраще відео за останні дні війни

https://t.me/pervomaisk_city/2538
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24.03.2022 15:07 Ответить
Красотища!
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24.03.2022 15:13 Ответить
Придушите подоляка подушкой. Его слишком много и без толку.
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24.03.2022 15:10 Ответить
Они не забыли ,что Китай-это страна диктатура и у них мышление развито в направлении диктатуры..,поэтому они и были с режимом «пу» в очень хороших отношениях. Пару слов сказать,которые возможно несовсем будут удовлетворять Украину ,ещё не означает содействовать в прекращении войны..Я уверена ,что он с «пу»многократно говорил ,вопрос заключается в том о «чем»они говорили..Китай и Украине желает мира и раше хочет помочь…это не однозначная позиция..
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24.03.2022 15:10 Ответить
Ето тот Китай который постоянно голосует против Украины или есть еще какой то другой Китай?
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24.03.2022 15:11 Ответить
Китай - единственный, кто может настучать по лбу *****. Потому что на всех остальных ***** ложило - США, ЕС, НАТО.
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24.03.2022 15:19 Ответить
китаи воздержується
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24.03.2022 15:21 Ответить
він дуже хитровиібании і великии без нього нізя
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24.03.2022 15:23 Ответить
китаи дуже хитровишмалянии і Великии без нього нізя
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24.03.2022 15:25 Ответить
З 1989 року жив у Білорусі, закінчив Мінський медичний інститут[2].

У 90-х роках Михайло Подоляк працював журналістом у виданнях «FM-бульвар», «Час», «Народна воля» і «Белорусская деловая газета[be]».

У 2002 році проти Подоляка подав позов голова Комітету держконтролю Білорусі Анатолій Тозік за публікацію «Конфіденційно» в опозиційній газеті «Наша свобода». У статті йшлося про те, що президент республіки Олександр Лукашенко «гальмує розвиток російсько-білоруського економічного співробітництва»
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24.03.2022 15:43 Ответить
Давай-давай, Подляк, ліпи Україну до Китая, ********** від НАТО. От же вміє ОПа Україні "друзів" вибирати. Мабуть, за якісь китайські смаколики.
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24.03.2022 15:50 Ответить
Може китай не хоче заганяти капутіна до кута, бо щурі під напливом адреналіну кидатись можуть, 1 атомна бомба й мир вже не буде таким яким був... заганяти його у трясину яку сам спричинив, тільки ця буде скорше засасувати.
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24.03.2022 16:06 Ответить
Ну да, Китай с удовольствием сольёт Украину. Это ж коммуняки хреновы.
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24.03.2022 16:07 Ответить
Коротше - єрмаківські хочуть залучити до переговорного процесу усіх, хто весь час голосує проти України в ООН.
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24.03.2022 16:10 Ответить
Китай нам не друг.......ісконно.
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24.03.2022 16:23 Ответить
Квартал-95 і дипломатія...
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24.03.2022 16:57 Ответить
У китайцев сейчас в данный момент людей в лагеря изолируют от этой короны. Заборы обматывают колючей проволокой. Каждому китайцу надо пройти тест. Там щас такой замес начался. Китай как огромный концлагерь.
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02.04.2022 20:17 Ответить
 
 