Боррель о войне России против Украины: "Все будет решено в ближайшие 15 дней"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация относительно войны России против Украины разрешится в ближайшие 15 дней. Между тем, союзники будут продолжать оказывать Киеву военную помощь, поскольку это важно.

Боррель критически оценил ближайшие дни и сказал, что сопротивление Украины будет формировать историю, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"ЕС продолжит оказывать военную помощь Украине. Это важно, потому что все будет решено в ближайшие 15 дней, а способность украинцев противостоять войдет в историю", - сказал он.

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