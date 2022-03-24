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Боррель о войне России против Украины: "Все будет решено в ближайшие 15 дней"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация относительно войны России против Украины разрешится в ближайшие 15 дней. Между тем, союзники будут продолжать оказывать Киеву военную помощь, поскольку это важно.
Боррель критически оценил ближайшие дни и сказал, что сопротивление Украины будет формировать историю, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"ЕС продолжит оказывать военную помощь Украине. Это важно, потому что все будет решено в ближайшие 15 дней, а способность украинцев противостоять войдет в историю", - сказал он.
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показать весь комментарий24.03.2022 15:17
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Вот "Орск" не знал. И сгорел раньше.
"Дэбил ***"😒
Що найважливіше зараз вразити для захисту мирного населення і мирних будівель? Ракети і літаки, які несуть бомби. Навіть "Стінгери" під це не налаштовані. Але коли вже відкритим текстом йде запит на таку зброю, євросоюзці морозяться і клеять дурня.
Ось десь так... Хіба ні?
какашкамиракетами.
Невже якимось чином знищать кремлівську гниду і головоріза 😡
Перший тост - за кацапохолокост!
Хлопці їх так мочать, що їм мариться, що воюють з елітними загонами спецназу з усього світу.