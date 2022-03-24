РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
21819 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
40 524 72
война (46847) Боррель (580)

Боррель о войне России против Украины: "Все будет решено в ближайшие 15 дней"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация относительно войны России против Украины разрешится в ближайшие 15 дней. Между тем, союзники будут продолжать оказывать Киеву военную помощь, поскольку это важно.

Боррель критически оценил ближайшие дни и сказал, что сопротивление Украины будет формировать историю, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"ЕС продолжит оказывать военную помощь Украине. Это важно, потому что все будет решено в ближайшие 15 дней, а способность украинцев противостоять войдет в историю", - сказал он.

Читайте также: Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО, - Боррель
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+54
Нет. Все уже решилось. Критическими были первые три-четыре дня. Сейчас вопрос лишь в том, какой ценой победит Украина.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:17
+37
Так за 15 днів вирішиться ви нікчемний захід, що прогнив чи ви все тіж воїни і миротворці, що і колись.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:12
+34
Усе вирішилося, ще у перші дні, коли українські воїни дали по зубам росіянам, а Європа принишкла в очікуванні, дякую США, Великій Британії, Польщі, Швеції за тверду позицію, щодо підтримки України!
показать весь комментарий
24.03.2022 15:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так за 15 днів вирішиться ви нікчемний захід, що прогнив чи ви все тіж воїни і миротворці, що і колись.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:12 Ответить
***** здохнет раньше 15 дней --- бьем не останавливаемся свинособак бешеных
показать весь комментарий
24.03.2022 15:19 Ответить
здається, ми знайшли ще одну нішу в світовій економіці, крім аграрної і хімії.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:12 Ответить
Почитайте історію України від самої Русі. Українці завжди вміли воювати. У нас це в генах. Просто у наших ворогів складалося вражння що ми слабкі тому, що українці ніколи не були агресивними та не прагнули чужої землі, не розвʼязували загарбницьких війн.
показать весь комментарий
24.03.2022 16:37 Ответить
трепло гороховое!
показать весь комментарий
24.03.2022 15:13 Ответить
Мудило про щось про....зділо .
показать весь комментарий
24.03.2022 15:14 Ответить
Якось двозначно .
показать весь комментарий
24.03.2022 15:14 Ответить
типа вы дали нам 15 дней? а что дальше- как будет так и будет?
показать весь комментарий
24.03.2022 15:14 Ответить
😀😀Люблю «пророков»…
показать весь комментарий
24.03.2022 15:15 Ответить
Боррель справжній іспанобандерівець. Не те що імтотент Столтенберг.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:15 Ответить
Каталонець. Після спроби відокремлення Каталонії від Іспанії в 2017, каталонцям не дуже довіряю...
показать весь комментарий
24.03.2022 15:19 Ответить
Каталонобандерівець). Не важливо хто він за походженням. Важливо те що він зробив для України більше як НАТО. І постачання зброї йде за рахунок ЄС, причому з першого дня війни.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:27 Ответить
Оба парня ,,смелые,, оба ,,хороши,,.
показать весь комментарий
24.03.2022 16:19 Ответить
Так уже было 15 дней. Каждый раз по 15 дней будут давать на решение вопроса с россией.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:16 Ответить
в найближчі 15 днів вияснться,чи Захід має яйця чи ні
показать весь комментарий
24.03.2022 15:16 Ответить
Яйца есть, но тухлые.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:20 Ответить
у вас там в Ольгино гугл транслейт отключили, что ли? раньше хоть криво - но на українську мову переводили. сейчас некогда?
показать весь комментарий
24.03.2022 15:45 Ответить
Яке відношення посадовець ЄС має до НАТО, крім того що він громадянин країни-члена?
показать весь комментарий
24.03.2022 15:30 Ответить
Николай! В Ольгіно немає безкоштовних курсів укр.мови для співробітників фсб рф?
показать весь комментарий
24.03.2022 15:39 Ответить
Вы не понимаете, в те 15 дней решалось когда наступят вот те 15 дней что все решат. То есть сейчас уже точно наметилось начало того конца, которым оканчивается победа.
показать весь комментарий
24.03.2022 16:12 Ответить
Твои слова да БОГУ в уши..
показать весь комментарий
24.03.2022 15:16 Ответить
Головне втриматись на лінії Миколаїв - Вознесенськ - Кривий Ріг.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:16 Ответить
Там все четко, ребята работают
показать весь комментарий
24.03.2022 15:21 Ответить
Усе вирішилося, ще у перші дні, коли українські воїни дали по зубам росіянам, а Європа принишкла в очікуванні, дякую США, Великій Британії, Польщі, Швеції за тверду позицію, щодо підтримки України!
показать весь комментарий
24.03.2022 15:17 Ответить
Сам Євросоюз як організація також добре поміг, у тому числі зброєю, і продовжує це робити, бо там нема права вето у всяких *******.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:28 Ответить
Нет. Все уже решилось. Критическими были первые три-четыре дня. Сейчас вопрос лишь в том, какой ценой победит Украина.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:17 Ответить
Если НАТО и США и дальше будет жевать сопли, то боюсь, цена будет огромной. Она уже огромная - сколько городов пострадало, сколько людей погибло. Никогда не думала, что мир так цинично будет наблюдать за такой бойней и блеять о "невмешательстве".
показать весь комментарий
24.03.2022 15:46 Ответить
Нинішній лівацький Захід планував, що з Україною все буде як в 2014 з Кримом - їхній друг валодя по-тихому зайде і все. Але тут вони всі разом з валодєй обісрались і тепер українців і підтримувати треба, але шоб наче й не сильно так, бо договорняк же ж був.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:26 Ответить
Каждую неделю мы слышим от кого-то про очередные "15 дней". Уже и не интересно даже.
Вот "Орск" не знал. И сгорел раньше.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:18 Ответить
Отвечу новым "дипломатичным" языком кацапов

"Дэбил ***"😒
показать весь комментарий
24.03.2022 15:19 Ответить
Сам ти дебіл, ЄС виділив 1 млрд. євро на зброю та амуніцію для України. І планує ще мільярд додатково виділити.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:29 Ответить
Вопрос что на эти деньги дадут купить
показать весь комментарий
24.03.2022 15:44 Ответить
Уже покупают амуницию, сухпайки и оружие. Очередь за вооружениями.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:51 Ответить
Найважливіша потреба зараз у засобах ППО/ПРО середнього і великого радіусу дії.
Що найважливіше зараз вразити для захисту мирного населення і мирних будівель? Ракети і літаки, які несуть бомби. Навіть "Стінгери" під це не налаштовані. Але коли вже відкритим текстом йде запит на таку зброю, євросоюзці морозяться і клеять дурня.
Ось десь так... Хіба ні?
показать весь комментарий
24.03.2022 16:28 Ответить
ты уже нам самолеты обещал, схлопнись уже, очевидные вещи озвучил и всё
показать весь комментарий
24.03.2022 15:20 Ответить
Здається, якщо ми протримаємося ці 15 днів, а положення на фронтах значно не погіршиться, то цей кабінетний щур назве новий строк, протягом якого "все вирішиться". І так допоки або ми, або ....
показать весь комментарий
24.03.2022 15:21 Ответить
Предсказатель из разряда "завтра будет следующий день" ))
показать весь комментарий
24.03.2022 15:23 Ответить
ЕС будет подавать заявку на вступление в Украину.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:21 Ответить
Ещё 15 дней и Лукашенко точно дойдет до Ла-Манша, ещё недалеко осталось клоун 🤡
показать весь комментарий
24.03.2022 15:22 Ответить
за 7 дней, за 10 дней теперь за 15 дней. я нахожу эту инфу уже 20 дней.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:22 Ответить
УРОД !!!
показать весь комментарий
24.03.2022 15:22 Ответить
Посівна на носі, рухайтесь швидше, а то будете голодні з вашими чорношкірими друзями з Африки
показать весь комментарий
24.03.2022 15:24 Ответить
Що,там в Бореля, буде вирішено??? Вирішування,ще непочалося
показать весь комментарий
24.03.2022 15:24 Ответить
популисты, бюрократы. такая у них работа, *******
показать весь комментарий
24.03.2022 15:25 Ответить
он бухгалтер, он имеет ввиду 15 апреля - выплату рф по обслуживанию долга. но только это х#йла нисколько не затруднит - он простит им долги и продолжит кидаться какашками ракетами.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:27 Ответить
если мы все доживем..., 15 дней нас будут поливать градами, ураганами, ракетами и сбрасывать авиабомбы....
показать весь комментарий
24.03.2022 15:27 Ответить
Ханка! В Ольгіно немає безкоштовних курсів укр.мови для співробітників фсб рф?
показать весь комментарий
24.03.2022 15:35 Ответить
БОРРЕЛЬ, СТАРИЙ, ВСЕ ВЖЕ ВИРІШЕНО БЕЗ ТЕБЕ ЗА ЦЕЙ МІСЯЦЬ. ПРОСТО ВИВЧИ ФРАЗУ: "ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!".
показать весь комментарий
24.03.2022 15:33 Ответить
Подібне я вже чув пару тижнів тому
показать весь комментарий
24.03.2022 15:34 Ответить
Що Боррель має на увазі , коли каже про якісь міфічні 15 днів ?

Невже якимось чином знищать кремлівську гниду і головоріза 😡
показать весь комментарий
24.03.2022 15:42 Ответить
Все уже решилось в первых числах марта, а спасения не только Украины, но и всего этого грешного Мира следует ждать ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ, на Пасху! Наберитесь терпения, первая роковая для Украины половина войны пройдена, Украину ждет военный перелом, славная и долгожданная победа! СЛАВА УКРАИНЕ (ГЕРОЯМ СЛАВА!)
показать весь комментарий
24.03.2022 15:42 Ответить
вже було "два рєшающіх тижня", потім "рєшающая недєля" і тут знову ...-нах ідіть зі своїми прогнозами , "синоптики" мамкіни...
показать весь комментарий
24.03.2022 15:45 Ответить
Шо он несет?! Это война России против Украины или война Украины против РоССии?
показать весь комментарий
24.03.2022 15:48 Ответить
Скоро почнеться війна України проти роZZії - і ось тоді нехай висловлюють стурбованості, коли українці почнуть влаштовувати кацапам Дахау та Бабині Яри.
Перший тост - за кацапохолокост!
показать весь комментарий
24.03.2022 18:40 Ответить
Когда Украина победит московских фашистов без помощи ЕС и НАТО, вот это будет страшный позор для кремлевских гопников и всея рабССии! И этот день придет!!! Все буде Украина!!!
показать весь комментарий
24.03.2022 15:52 Ответить
Они скажут что ваивале с Гамерикой и видели абрамсы и Шварцнегера на спитфаере...
показать весь комментарий
24.03.2022 16:16 Ответить
Так вони вже це кажуть. Не чув хіба тел. розмови?
Хлопці їх так мочать, що їм мариться, що воюють з елітними загонами спецназу з усього світу.
показать весь комментарий
24.03.2022 16:21 Ответить
І шо - таки допомоги не було? Це ти по своєму лахтинському телевізорі почув?
показать весь комментарий
24.03.2022 17:59 Ответить
"Жозеп Боррель заявив, що ситуація щодо війни Росії проти України вирішиться в найближчі 15 днів." - Боррель неправильно поставив акценти. Необхідно написати " Ставлення чиновників ЄС і НАТО щодо війни Росії проти України вирішиться в найближчі 15 днів". Захід , він і є Захід, хвойда на хвойді - будете вигравати, будемо допомагати, якщо програєте, то це ваша справа.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:55 Ответить
нічого за 15 днів не станеться. ***** буде кидати своїх рабів аж поки вони не закінчаться. а це ще на пару місяців мінімум. Хіба що ракет буде менше літати. цапи вже випустили десь половину своїх ракет.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:57 Ответить
Имеется ввиду перелом, я думаю, с нашей стороны. Может все-таки наступательное вооружение выделят.
показать весь комментарий
24.03.2022 15:58 Ответить
Он явно что-то знает. Может ***** к тому времени заварят в бункере вместе с кабаихой и выводком.
показать весь комментарий
24.03.2022 16:08 Ответить
Треба добре насипати за ці дні, щоб тварюки забули де знаходиться Україна.
показать весь комментарий
24.03.2022 16:09 Ответить
борельідина)(*й!
показать весь комментарий
24.03.2022 16:13 Ответить
Художественный фильм "Решалы".
показать весь комментарий
24.03.2022 16:14 Ответить
Сказал , Борель, а шо он имел в виду, или кого ,хер его знает , тоже мне мудрец из прошлого , ванга *****
показать весь комментарий
24.03.2022 16:40 Ответить
Как объяснить людям под завалами ? Как объяснить людям которые теряют близких родных по минутно как ? О каких 15 дней речь ? 15 часов хватит помочь решению катастрофической проблемы . 15- дней , это пи*дец , просто пи*дец !!!!!!
показать весь комментарий
24.03.2022 17:34 Ответить
пуууук !!!
показать весь комментарий
24.03.2022 17:51 Ответить
Недееспособный Жопез Боррель.
показать весь комментарий
24.03.2022 18:59 Ответить
Там у Гомелі 15 ракет до іскандерів везуть нас бомбити.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:47 Ответить
 
 