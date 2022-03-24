Пять депутатов от ОПЗЖ подали заявления на выход из состава фракции, – нардеп Гончаренко
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Народный депутат Алексей Гончаренко сообщает, что пять депутатов от ОПЗЖ подали заявления на выход из состава фракции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщает на своей странице в Facebook.
Так, в сообщении говорится, что из фракции ОПЗЖ вышли:
1. Валерий Гнатенко
2. Игорь Кисилев
3. Александр Лукашев
4. Владимир Мороз
5. Наталья Приходько
Также Антон Яценко вышел из фракции "Батькивщина".
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+25 andrey цьома
показать весь комментарий24.03.2022 15:34
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показать весь комментарий24.03.2022 15:41
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Всі депутати, урядовці, інші члени партії ОПЗЖ, залишаються на своїх місцях. Вони створюють нову партію, з іншою назвою.
Абсурд?
*******
Ця скотина де вже тільки не була!
Юлька, ***, ти нахера це падло знову пригріла?! Дура намахана!