Пять депутатов от ОПЗЖ подали заявления на выход из состава фракции, – нардеп Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщает, что пять депутатов от ОПЗЖ подали заявления на выход из состава фракции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщает на своей странице в Facebook.

Так, в сообщении говорится, что из фракции ОПЗЖ вышли:

1. Валерий Гнатенко

2. Игорь Кисилев

3. Александр Лукашев

4. Владимир Мороз

5. Наталья Приходько

Также Антон Яценко вышел из фракции "Батькивщина".