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Пять депутатов от ОПЗЖ подали заявления на выход из состава фракции, – нардеп Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

вр,парламент,рада

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщает, что пять депутатов от ОПЗЖ подали заявления на выход из состава фракции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщает на своей странице в Facebook.

Так, в сообщении говорится, что из фракции ОПЗЖ вышли:

1. Валерий Гнатенко

2. Игорь Кисилев

3. Александр Лукашев

4. Владимир Мороз

5. Наталья Приходько

Также Антон Яценко вышел из фракции "Батькивщина".
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Топ комментарии
+25
а куди це ви зібралися? вас ніхто не відпускав
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24.03.2022 15:34
+22
Мудаки прикупили нові штєблєти - перевзуваються в патріотів, бо бачать, що Мордор буксує по-повній... Гниди, *****.
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24.03.2022 15:35
+15
Они все должны быть без мандатов и под арестом
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24.03.2022 15:41
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"а идейки-то куда девать пrикажете?!"
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24.03.2022 15:33 Ответить
Они все должны быть без мандатов и под арестом
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24.03.2022 15:41 Ответить
поздно всрались уроды - нет им веры там и в слугах и в заМайбах тоже до хрена кацапских холуев
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24.03.2022 15:58 Ответить
а куди це ви зібралися? вас ніхто не відпускав
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24.03.2022 15:34 Ответить
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24.03.2022 15:37 Ответить
Ой!!! А шо такое.
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24.03.2022 15:34 Ответить
Що зажопники, смаленим повіяло ?
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24.03.2022 15:36 Ответить
Мудаки прикупили нові штєблєти - перевзуваються в патріотів, бо бачать, що Мордор буксує по-повній... Гниди, *****.
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24.03.2022 15:35 Ответить
Готуються шукати нового годувальника. Наприклад - ахметова.
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24.03.2022 15:35 Ответить
Все наши олигархи, которые годами заигрывали с Россией даже после ОРДЛО виновны в этой войне и должны быть как-то наказаны. Они одурманивали население восточных областей, которое теперь сбежало.
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24.03.2022 15:48 Ответить
криси з корабля який іде *****
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24.03.2022 15:35 Ответить
та такі дійсно криси...але вони сподіваються на інший кораблик...чи хоча б плотик вскочити ))))
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24.03.2022 15:40 Ответить
Ні. Пізно. Ви вже зашкварені.
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24.03.2022 15:36 Ответить
Окопи рити, на передову !!!
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24.03.2022 15:37 Ответить
а поутру они проснулись уже русофобами.
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24.03.2022 15:37 Ответить
Цікаво, ці також почнуть "співати", що на "учения ехали"?
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24.03.2022 15:41 Ответить
Слуги народу ще тримаються .
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24.03.2022 15:41 Ответить
Какой "выход" радуйтесь,что Люди заняты, вам ***** мрози
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24.03.2022 15:44 Ответить
А,чом незаграти???
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24.03.2022 15:45 Ответить
Кстати никто не знает где это брат кивы по интлекту коленька Тищенко,на каких фронтах "спортсмен" воюет
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24.03.2022 15:47 Ответить
Інформація була що в Ужгороді по кафешкам тиняється і вимагає щоб по першому розряду і безкоштовно годували бо він заслужив.
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24.03.2022 15:54 Ответить
На Закарпатье. Типа как рулит там. Как-же этот дрыщ, коля кака.лета был бандюком в свое время, если он такой трус? Видимо, обложил данью бабулек, продававших семечки.
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24.03.2022 15:55 Ответить
Це все аморальні "тушки", що завжди пристосовуються. Їх треба лишати депутатських мандатів. Вони вважають, що їхні перескоки знімуть з них відповідальність.
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24.03.2022 15:50 Ответить
Та цим мудаки по_уй по яким спискам вони підуть до ВР.
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24.03.2022 15:52 Ответить
Шо там с Деркачем(жмурукуобнимаю)? Пишут, его арестовали. Вместе с Бояринцевым(директор по персоналу НАЭК «Энергоатом»).
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24.03.2022 16:10 Ответить
куууда ! а ну не разбегаться ! вас еще на фонарных столбах люди увидеть должны !
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24.03.2022 16:16 Ответить
Зелені призупинили НАЗВУ партії, а не саму партію ОПЗЖ, і не діяльність її членів.

Всі депутати, урядовці, інші члени партії ОПЗЖ, залишаються на своїх місцях. Вони створюють нову партію, з іншою назвою.

Абсурд?
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24.03.2022 16:18 Ответить
Всех за руzzким кораблем.
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24.03.2022 16:47 Ответить
Я не совсем понял? Можно было дестабилизировать страну, продвигая идеи русского мира и просто так "выйти из фракции", оставаясь в парламенте????? Для продолжения своих действий уже как "внефракционные"? Пулю каждой суке ОПЗЖшной в лоб и немедленно!
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24.03.2022 17:17 Ответить
Антон Яценко вийшов із фракції "Батьківщини"
*******
Ця скотина де вже тільки не була!
Юлька, ***, ти нахера це падло знову пригріла?! Дура намахана!

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24.03.2022 21:24 Ответить
Пора б Шуфричу апгрейд фізіомордії зробити а то якось не комільфо.
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24.03.2022 21:56 Ответить
Месяц ждали победы пукина
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24.03.2022 23:29 Ответить
 
 