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США вводят санкции против оборонной базы РФ, депутатов Госдумы и директора Сбербанка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

США усиливают экономическое давление на Россию из-за вторжения в Украину. Под новые санкции попали оборонная база РФ, депутаты Госдумы, а также генеральный директор Сбербанка.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что США вводят новые санкции против 48 российских оборонных компаний. Они не смогут пользоваться и применять западные технологические и финансовые ресурсы.

Кроме того, под экономические санкции попали 328 депутатов Государственной Думы России, которые поддержали признание "ЛДНР", и руководитель Сбербанка Герман Греф.

"Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками поражают в центр способность России финансировать и осуществлять свою войну и зверства против Украины", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Смотрите также: Зеленский в парламенте Швеции: "Россия рассчитывает идти дальше в Европу. Они показывают это по телевидению россиянам, демонстрируют направление наступления". ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
Більше санкцій, ще більше санкцій!!!
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24.03.2022 16:21
+10
Є невеликий, але шанс отримати один "бомбасик" по власній території або території країн НАТО.
А навіщо їм це, якщо надаючи допомогу ЗСУ, вони не наражаються на ядерний удар і, одночасно, вирішують проблему боєздатності ЗС РФ?
Просто не треба розглядати ситуацію з ідіотської позиції української влади, що "нам фсе далжни" і все стає логічним та саме таким, як має бути.
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24.03.2022 16:35
+4
а не простіше втарабанити по уралу шт 20 гарненьких бомбасиків --
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24.03.2022 16:21
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Більше санкцій, ще більше санкцій!!!
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24.03.2022 16:21 Ответить
Они все опоздали лет на 15. То что в головах россиян никакие санкции не исправят. Только бомбы на их дома, и смерть детей. Фашизм вырос, и дал плоды. Я в РФ. Знаю о чем говорю. Тут ПЗЦ. Санкции можно против людей вводить, но против зверей они бесполезны.
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24.03.2022 20:21 Ответить
а не простіше втарабанити по уралу шт 20 гарненьких бомбасиків --
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24.03.2022 16:21 Ответить
Є невеликий, але шанс отримати один "бомбасик" по власній території або території країн НАТО.
А навіщо їм це, якщо надаючи допомогу ЗСУ, вони не наражаються на ядерний удар і, одночасно, вирішують проблему боєздатності ЗС РФ?
Просто не треба розглядати ситуацію з ідіотської позиції української влади, що "нам фсе далжни" і все стає логічним та саме таким, як має бути.
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24.03.2022 16:35 Ответить
Ну, не треба вважати позицію української влади ідіотською. Тиснути варто, хоча б з огляду на Будапештський меморандум. Нехай відчувають свою провину й максимально допомагають, тим більше, що це й у їхніх інтересах теж, бо у агресора, як показує історичний досвід, апетит приходить під час вживання їжі.
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24.03.2022 16:48 Ответить
Тиснути варто на ворога та його союзників (Китай, Ізраїль, ОАЕ), а з тими, хто врятував Україну (всупереч українській владі) від швидкої та разючої поразки - треба співпрацювати.
Відповіддю на будапешстську пісульку було запрошення на вступ до НАТО, який так само був проігнорований українською владою, як і наступне попередження про напад.
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24.03.2022 18:34 Ответить
Яке запрошення? Число, місяць, рік?
За "будапештською писулькою" Україна РЕАЛЬНО віддала третій, за потужністю, ядерний арсенал.
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24.03.2022 18:39 Ответить
Ти не знаєш про програму вступу України до НАТО? Про те що НАТОвські стандарти навіть почали вводити в ЗСУ (поки команда Z не прийшла до влади)?
Яка користь від третього ядерного арсеналу, яким не можливо скористатися?
Звісно, те що виторгував дебіл Кучма - курям насміх, але від самих ядерних зарядів толку зараз не було б ніякого.
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24.03.2022 20:00 Ответить
Ти або КОНКРЕТНО відповіси на поставлене запитання, або підеш у кільватері руссского воєнного корабля. Петляти будеш перед своєю жінкою, коли вона тебе впіймає.
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24.03.2022 21:03 Ответить
Що іще конкретніше тобі треба, дебіл ватний?
Ти не знаєш ані про співробітництво, ані про стандарти, а ні про спільні навчання. В тебе інтернет лише щоб тупі коменти на цензорі писати?
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24.03.2022 21:07 Ответить
Тобто російські військові компанії досі були не під санкціями???
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24.03.2022 16:24 Ответить
Санкції бувають різні, і накладають їх різні структури, це ціла система.
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24.03.2022 17:29 Ответить
Лучше поздно, чем никогда, но с этого надо было начинать
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24.03.2022 16:26 Ответить
мёртвому припарки
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24.03.2022 16:31 Ответить
А шо ще не запровадили? Дивно.
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24.03.2022 16:34 Ответить
Хіба один Гостомель кинули напризволяще? Три роки руйнували армію та оборону.
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24.03.2022 16:50 Ответить
Потрібно більше санкцій саме проти населення п"дораші! Депутати мають занадту великий запас грошей і зможуть ще довго бути на плаву а населення це найвразливіший гвинтик російської фашистської системи!
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24.03.2022 16:49 Ответить
Сполученим Штатам гостро не вистачає Рейгана
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24.03.2022 16:58 Ответить
 
 