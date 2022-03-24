США вводят санкции против оборонной базы РФ, депутатов Госдумы и директора Сбербанка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США усиливают экономическое давление на Россию из-за вторжения в Украину. Под новые санкции попали оборонная база РФ, депутаты Госдумы, а также генеральный директор Сбербанка.
Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что США вводят новые санкции против 48 российских оборонных компаний. Они не смогут пользоваться и применять западные технологические и финансовые ресурсы.
Кроме того, под экономические санкции попали 328 депутатов Государственной Думы России, которые поддержали признание "ЛДНР", и руководитель Сбербанка Герман Греф.
"Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками поражают в центр способность России финансировать и осуществлять свою войну и зверства против Украины", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.
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А навіщо їм це, якщо надаючи допомогу ЗСУ, вони не наражаються на ядерний удар і, одночасно, вирішують проблему боєздатності ЗС РФ?
Просто не треба розглядати ситуацію з ідіотської позиції української влади, що "нам фсе далжни" і все стає логічним та саме таким, як має бути.
Відповіддю на будапешстську пісульку було запрошення на вступ до НАТО, який так само був проігнорований українською владою, як і наступне попередження про напад.
За "будапештською писулькою" Україна РЕАЛЬНО віддала третій, за потужністю, ядерний арсенал.
Яка користь від третього ядерного арсеналу, яким не можливо скористатися?
Звісно, те що виторгував дебіл Кучма - курям насміх, але від самих ядерних зарядів толку зараз не було б ніякого.
Ти не знаєш ані про співробітництво, ані про стандарти, а ні про спільні навчання. В тебе інтернет лише щоб тупі коменти на цензорі писати?