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Лидеры НАТО призвали Россию немедленно прекратить огонь в Украине и сесть за стол переговоров, - заявление

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато

Лидеры государств и правительств стран-членов НАТО призвали Россию немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам внеочередного саммита альянса, который состоялся в четверг в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"России необходимо показать, что она серьезно относится к переговорам, немедленно внедрив прекращение огня. Мы призываем Россию к заслуживающим доверия конструктивному участию в переговорах с Украиной для достижения конкретных результатов, начиная с устойчивого прекращения огня и заканчивая полным выводом своих войск из территории Украины", - говорится в документе.

Лидеры также заявили, что агрессия России во время обсуждения "вызывает сожаление".

"Мы поддерживаем усилия Украины по достижению мира, а также дипломатические усилия стран НАТО, направленные на давление на Россию с целью прекращения войны и облегчения человеческих страданий. Мы полностью солидарны с президентом Зеленским, правительством Украины и смелыми гражданами Украины, защищающими свою Родину", - говорится в заявлении.

Лидеры отметили, что "чтят память всех погибших, раненых и перемещенных лиц в результате российской агрессии, а также членов их семей". "Мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, тянущихся к ее территориальным водам", - констатируется в заявлении.

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Лидеры также отметили, что Украина имеет фундаментальное право на самооборону в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

"С 2014 года мы оказываем большую поддержку возможности Украины реализовать это право. Мы научили Вооруженные силы Украины, укрепив их военный потенциал и повысив их устойчивость. Союзники НАТО усилили свою поддержку и будут продолжать оказывать дальнейшую политическую и практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать себя" , – заверили союзники.

В заявлении также отмечается, что страны-члены альянса продолжат оказывать помощь в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера.

"Союзники НАТО також надають велику гуманітарну допомогу та приймають мільйони біженців. Міністри закордонних справ додатково обговорять нашу підтримку Україні, коли зустрінуться у квітні", - сказали лідери.
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Топ комментарии
+28
Дебилы,блеать.🤦
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24.03.2022 16:24
+23
Говорили, балакали, сіли, заплакали. До фонаря мордору заклики, тільки в рило лупить треба, тоді почують
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24.03.2022 16:29
+18
Срала Рашка на всі заклики...
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24.03.2022 16:25
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Отже Китай - тобі можна! Можна нападати на Тайвань!
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24.03.2022 18:41 Ответить
У Тайваня закрите небо. Вони прямі союзники США
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24.03.2022 20:02 Ответить
та йди ти на хер довбане нато з усіма лідерами.засуньте собі і своїм сімьям в задницю свої заклики.тварі трусливі.суки.уроди.сволота.
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24.03.2022 19:23 Ответить
Невже десятки тисяч загиблих мають меншу вагу за заклики НАТО
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24.03.2022 19:25 Ответить
гітлєр, фашисти, нацисти...про сталіна та комуністів ні слова...
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24.03.2022 19:39 Ответить
Переговоры с военным преступником и террористом, на минуточку.
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24.03.2022 19:52 Ответить
Це фейк, вони не закликали до переговорів, лише вивести війська
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24.03.2022 22:15 Ответить
А що з цього приводу кажуть мадьяри? чи вони клали на заяви лідерів НАТО?
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24.03.2022 19:54 Ответить
НАТО = Спортлото
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24.03.2022 20:01 Ответить
Закликами зупинити маньяків неможливо.
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24.03.2022 20:24 Ответить
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