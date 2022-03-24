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РФ ищет повод для применения химического и биологического оружия в Украине. Это полностью изменит природу конфликта, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

атака,зброя,хімічна

РФ ищет повод для применения в Украине химического и биологического оружия.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обеспокоены, частично, потому что мы видим риторику, и мы видим, что Россия пытается создать предлог, обвинив Украину, США, союзников по НАТО в подготовке использования химического и биологического оружия. Мы видели ранее, что этот способ обвинения является способом создать предлог для того, чтобы сделать это самим", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что обвинения РФ против Украины и союзников по НАТО "абсолютно ложные".

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"Любое использование химического оружия абсолютно изменит природу конфликта. Это будет вопиющее нарушение международного права и будет иметь широкомасштабные последствия, и будет чрезвычайно опасно. Это окажет воздействие на украинцев, а также есть риск, что это окажет прямое воздействие на людей, живущий в странах НАТО, потому что мы можем видеть загрязнение, распространение химических агентов или биологического оружия на наши страны", - пояснил Столтенберг.
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Топ комментарии
+20
ну применят и что ? - поплямкаете губами и и тихим пуком озабоченность выскажете
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24.03.2022 16:36
+16
вы не совсем понимаете масштабов. это не конфликт - это война на уничтожение. в украине это понимают уже все, не говоря про рф, где им необходимость уничтожить Украину и близлежащие страны ес вливают через телевизор в их пустые бошки.
как бы это не нравилось ес и нато, но зарывая голову в песок от этого не уйдешь.
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24.03.2022 16:45
+9
Конфлікту?

може все таки війни ?
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24.03.2022 16:37
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ипанутым нет покоя..
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24.03.2022 16:33 Ответить
но Мы знаем как их угомонить..
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24.03.2022 16:34 Ответить
ну применят и что ? - поплямкаете губами и и тихим пуком озабоченность выскажете
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24.03.2022 16:36 Ответить
ti v svoem ume ? vam uzhe posilaut himzashitu - idi stanovys v ocheredj.
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24.03.2022 16:41 Ответить
в одном только харькове 1.5 млн человек.
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24.03.2022 16:43 Ответить
ok. no Stolenberg ta tut pri chom ?
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24.03.2022 16:44 Ответить
i shto ? etot stary marazmatik piontkovsky uzhe dostal svoimi ANALOGIJAMI pro 2ju mirovuju....on dumaet shto umnee specsluzb debyl.
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24.03.2022 17:24 Ответить
ja rad za vas.
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24.03.2022 17:35 Ответить
я поудалял свои посты - но ...

может быть я был бы более категоричен, но помню как всем (в том числе и на этом форуме) было абсолютно плевать на то, что население Алеппо в Сирии целенаправленно уничтожают бомбардировками,
всем было абсолютно плевать на то, что ООН подаёт Рассее координаты больниц для точечных бомбардировок и и в последующем глубинными бомбами...

мало того - посты с фотками разрушений удалялись а меня и банили...

так что - всё нормально...
так и должно быть
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24.03.2022 17:51 Ответить
mir vot takoi zhestoky i estj. on nikogda nebyl drugim.
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24.03.2022 18:46 Ответить
я не жёсткости - я о том, что украинцам было пофиг когда бомбили Алеппо (я уже молчу про сраных европейских политиков)

а сейчас, когда коснулось нас - нам очень хочеться чтобы другим было не пофиг...

а меня извини за резкость (в удалённых постах) - нервы сдают...
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24.03.2022 19:21 Ответить
nam ne pofig mi delaem shto mozhem - uvi na poverhnosti eto vygljadit kak pafosnye rechi , no poverte - eta ne tak.
delajem ne tolko potomu shto nehotim eto vse u sebja - a potomu shto znaem s chem vi stolknulis i ljuto nenavidem eto dermo pod nazvaniem rjuske mir.

p.s. ja vse ponimaju- vse ok
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24.03.2022 19:31 Ответить
В Харкові зараз менше 500 тисяч
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24.03.2022 16:53 Ответить
вы не совсем понимаете масштабов. это не конфликт - это война на уничтожение. в украине это понимают уже все, не говоря про рф, где им необходимость уничтожить Украину и близлежащие страны ес вливают через телевизор в их пустые бошки.
как бы это не нравилось ес и нато, но зарывая голову в песок от этого не уйдешь.
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24.03.2022 16:45 Ответить
ja prekrasno ponimaju mashtaby. takzhe ja ponimaju shto eta voina. no vot takije zajavy i predjavy tem kto vam staraetsa pomoch - eto prosto.....
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24.03.2022 16:49 Ответить
Не надо вощмущаться. В Украине четко понимают позицию и ценят помощь стран Прибалтики. У нас общая проблема много лет. Но никто не будет покорно соглашаться с приговором от НАТО, что мы должны молча умирать и не просить от них большего чем они сейчас предоставляют. Или ждать неделями ввода санкций. Люди все еще гибнут каждый день, тысячи судеб рушатся каждый день. Пинать сонных и нежных необходимо до тех пор пока не прекратится геноцид украинского народа, а не в пределах зоны комфорта всяких мудаков.
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24.03.2022 17:16 Ответить
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24.03.2022 17:33 Ответить
НЕ РОЙТЕ ЯМУ ДРУГИМ - САМИ В НЕЕ ПОПАДЕТЕ. БИБЛИЯ Еклисиаст 10 глава

8

Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей.
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25.03.2022 18:46 Ответить
Конфлікту?

може все таки війни ?
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24.03.2022 16:37 Ответить
Последний абзац это лютый треш, значит сейчас всего этого нет?
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24.03.2022 16:38 Ответить
Коли він щось говорить, то у мене якесь дежа вю - начебто слухаю якогось чергового "експерта ютуба".
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24.03.2022 16:39 Ответить
da da - idi poslushai zelenskovo - pra to kak voiny nebudet i perestante nagnetatj - u nas investory begut....bozhe...kakie ze vy neobuchaemie....
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24.03.2022 16:43 Ответить
У вас "інвестори бігуть", а в нас діточки гинуть.
От коли тебе (чи твою сім'ю) це безпосередньо зачепить - тоді зразу станеш "обучаемим".
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24.03.2022 17:58 Ответить
ne u menja "інвестори бігуть" a u vas. eto vash prezident obsiral zapadnye specsluzby. teper on tak zhe obsiraet nato.

zadumaites.
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24.03.2022 18:40 Ответить
Так делайте что то Конкретно,
А не проявляйте Озабоченность с Обеспокоенностью.
Малохольные блинн
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24.03.2022 16:41 Ответить
tak oni i delajut - vam poslali himzashitu......a vy shto sdelali - krome kak obosratj tovo kto vam pomogaet ?
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24.03.2022 16:46 Ответить
Из за латинице Вас не все читают. Безусловно, мы бесконечно благодарны всем нашим союзникам за военную, моральную и материальную поддержку. За информацию ( которую часто игнорировали).
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24.03.2022 17:11 Ответить
ja ne v obide demokratija ona takaja - hochu nechitaju , hochu obsiraju
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24.03.2022 17:21 Ответить
Ага, тепер ви занепокоїлися насправді? Що, боїтесь що вам такой сибірську виразку привезуть, а думали просто відсидітися поки наші хлопці, діти та дівчата гинуть???
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24.03.2022 16:41 Ответить
они уже открыто фосфорные бомбы используют в населенных пунктах
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24.03.2022 16:41 Ответить
Используют то что есть. Проблема химии и биологии в том, что она поражает всех. Так что не объяснишь потом почему все наши солдаты и местное население передохло.
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24.03.2022 16:43 Ответить
От применения химоружия пострадают страны НАТО,а дальше 5 пункт
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24.03.2022 16:44 Ответить
О боже ще один геній діпломатії, да скажи ти вже прямо - якщо ***** застосує хім. зброю - ми вважатимо це як напад на страни НАТО
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24.03.2022 16:44 Ответить
Ну и шо они будут делать , опять включат озабоченность,
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24.03.2022 16:45 Ответить
Где вы зраду видите?Или это засланные херню пишут?
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24.03.2022 16:45 Ответить
І що зміниться? Єнс як був занепокоєний,так занепокоєним і залишиться.
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24.03.2022 16:49 Ответить
Они мне нравятся, у соседа хата горит, а они не хотят помогать потушить, так ваша хата соседняя , а если перекится огонь к вам , при сильном ветре ,это возможно На месте Поляков и Прибалтов, я бы уже делал конкретные шаги , вступал бы в войну , ну хотя-бы аэродромы для самолётов, и ПВО
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24.03.2022 16:51 Ответить
"Ми занепокоєні..." - оце і увесь столтенберг з натою.
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24.03.2022 16:51 Ответить
Это не конфликт а война!
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24.03.2022 16:53 Ответить
Я херею от комментов.Мы имеем и будем иеть колосальную помощь.
Находятся какие то орки,которые обсырают дейсвия наших союзников
Есть ум в голове?
Пора бы баны раздавать
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24.03.2022 16:53 Ответить
Кто в адеквате,зрадофилов и экспердов в спам.Кликать устал)
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24.03.2022 16:58 Ответить
Хватит гнать на Столтенберга! Они действуют по уставу НАТО. А то порохня мне сейчас напоминает Зеленского, который ТРЕБУЕТ от НАТО вмешаться и помочь закончить войну. Он думает, что раз ему закон не писан, то весь мир может не выполнять уставы и законы. Что могут, то делают, надо вместо недовольства благодарить. И Зе непонятно где воспитывался и те же порохоботы.
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24.03.2022 17:10 Ответить
путинские дети-ублюдки все в Европе, и в Америке прочих уродов дети, привезите их в Украину, своих опарышей они не посмеют травить.
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24.03.2022 17:13 Ответить
Бесхребетный червяк.
От того, что ты лепочешь, планы лилипутина не поменяются.
А если ты предложишь миллиард за голову этого чмыря+гражданство+новые доки тому, кто это осуществит и его семье, то что-то может и изменится.
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24.03.2022 17:28 Ответить
є ризик, що це вплине на людей, які живуть у країнах НАТО - очень хочется понять это как намёк, что попадание этой "химии" или "биологии" на территорию страны-члена НАТО будет равно нападению на эту страну и, соответственно, вступление НАТО в войну.
Но куйло поймёт это по-другому - что можно использовать такое оружие на достаточной отдалённости от границ НАТО. Потому, чем такие выступления, как у Столтенберга, то лучше вообще молчать, бл**ь, потому что вы своими постоянными повторениями, что НАТО не будет воевать за Украину, всё больше и больше убеждаете путлера, что можно беспределить и за это будут лишь какие-то там санкции.
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24.03.2022 17:49 Ответить
Бо береться лядь і лупиться у відповідь першими, а не скликають виправдовувальну коміссію кожного разу! НАТО *****, а сраних ваньків бояться. Теж мені потужні партнери.
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24.03.2022 18:00 Ответить
Не бачу жодної різниці в тому, яким чином вбивати людей - по-правилам, чи всупереч, жорстко, чи без жодних емоцій.
Важливим є лише факт вбивств та кількість.
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24.03.2022 18:14 Ответить
рф шукає привід - це новий анекдот такий ?
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24.03.2022 19:47 Ответить
 
 