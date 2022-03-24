РФ ищет повод для применения химического и биологического оружия в Украине. Это полностью изменит природу конфликта, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
РФ ищет повод для применения в Украине химического и биологического оружия.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы обеспокоены, частично, потому что мы видим риторику, и мы видим, что Россия пытается создать предлог, обвинив Украину, США, союзников по НАТО в подготовке использования химического и биологического оружия. Мы видели ранее, что этот способ обвинения является способом создать предлог для того, чтобы сделать это самим", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что обвинения РФ против Украины и союзников по НАТО "абсолютно ложные".
"Любое использование химического оружия абсолютно изменит природу конфликта. Это будет вопиющее нарушение международного права и будет иметь широкомасштабные последствия, и будет чрезвычайно опасно. Это окажет воздействие на украинцев, а также есть риск, что это окажет прямое воздействие на людей, живущий в странах НАТО, потому что мы можем видеть загрязнение, распространение химических агентов или биологического оружия на наши страны", - пояснил Столтенберг.
Пожалуйста, подождите...
может быть я был бы более категоричен, но помню как всем (в том числе и на этом форуме) было абсолютно плевать на то, что население Алеппо в Сирии целенаправленно уничтожают бомбардировками,
всем было абсолютно плевать на то, что ООН подаёт Рассее координаты больниц для точечных бомбардировок и и в последующем глубинными бомбами...
мало того - посты с фотками разрушений удалялись а меня и банили...
так что - всё нормально...
так и должно быть
а сейчас, когда коснулось нас - нам очень хочеться чтобы другим было не пофиг...
а меня извини за резкость (в удалённых постах) - нервы сдают...
delajem ne tolko potomu shto nehotim eto vse u sebja - a potomu shto znaem s chem vi stolknulis i ljuto nenavidem eto dermo pod nazvaniem rjuske mir.
p.s. ja vse ponimaju- vse ok
как бы это не нравилось ес и нато, но зарывая голову в песок от этого не уйдешь.
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Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей.
може все таки війни ?
От коли тебе (чи твою сім'ю) це безпосередньо зачепить - тоді зразу станеш "обучаемим".
zadumaites.
А не проявляйте Озабоченность с Обеспокоенностью.
Малохольные блинн
Находятся какие то орки,которые обсырают дейсвия наших союзников
Есть ум в голове?
Пора бы баны раздавать
От того, что ты лепочешь, планы лилипутина не поменяются.
А если ты предложишь миллиард за голову этого чмыря+гражданство+новые доки тому, кто это осуществит и его семье, то что-то может и изменится.
Но куйло поймёт это по-другому - что можно использовать такое оружие на достаточной отдалённости от границ НАТО. Потому, чем такие выступления, как у Столтенберга, то лучше вообще молчать, бл**ь, потому что вы своими постоянными повторениями, что НАТО не будет воевать за Украину, всё больше и больше убеждаете путлера, что можно беспределить и за это будут лишь какие-то там санкции.
Важливим є лише факт вбивств та кількість.