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Бывшего заключенного Бухенвальда Бориса Романченко, погибшего от российского снаряда, похоронили в Харькове. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бывший заключенный Бухенвальда и еще нескольких немецких концлагерей Борис Романченко, погибший 18 марта от российского снаряда, был похоронен в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

Борис Романченко, бывший узник Бухенвальда и нескольких немецких концлагерей, погиб 18 марта в собственной квартире в Харькове после того, как в дом попал российский снаряд.

Романченко жил в Северной Салтовке — районе, который с первых дней войны подвергается обстрелам со стороны российских военных.

Читайте: От российского снаряда в Харькове погиб 95-летний Борис Романченко, прошедший 4 нацистских концлагеря. ФОТО

Бывшего заключенного Бухенвальда Бориса Романченко, погибшего от российского снаряда, похоронили в Харькове 01
Бывшего заключенного Бухенвальда Бориса Романченко, погибшего от российского снаряда, похоронили в Харькове 02
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Страшна молодість, страшна смерть. Нацизм все ж таки його знайшов...
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24.03.2022 16:39 Ответить
Виходить, він ще дитиною оте все пройшов.
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24.03.2022 16:41 Ответить
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24.03.2022 16:54 Ответить
Фашизм и рашизм близнецы братья.
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24.03.2022 16:58 Ответить
Всего 4 человека пришли провести его в последний путь
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24.03.2022 17:25 Ответить
Оці ******* середньовічні традиції прощання з мертвими вже давно треба забороняти.
Тим більш зараз не той час, щоб жертвувати ресурсами живих заради трупів.
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24.03.2022 18:12 Ответить
 
 