РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
20494 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
6 852 20
G7 (714) война (46847) голод (147) Зеленский (16555) продукты (1508)

Зеленский на саммите G7: За этой войной последуют глобальный продовольственный кризис и политическая дестабилизация

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите "Большой семерки", заявил, что после российско-украинской войны наступят глобальный продовольственный кризис и политическая дестабилизация.

"Произошла глобальная катастрофа. Россия уничтожила глобальную архитектуру безопасности, нанесла мощный удар по международным отношениям. Но это только начало. После этой войны может наступить глобальный продовольственный кризис. Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия из Украины получит мировой рынок. Во многих странах Азии, Африки, Европы могут даже возникнуть чрезвычайные проблемы с доступом к базовым продуктам и ценам на продовольствие", - заявил глава государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это, по словам президента, однозначно кончится политической дестабилизацией. "Может быть, в этом также цель российского руководства. Мне это не известно, но мы все должны действовать немедленно. Немедленно останавливать российские войска, убирать их с территории Украины. Мир нужен немедленно, пока планета не столкнулась с еще большим уровнем проблем", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинцы никогда не думали, что НАТО может бояться действий России: речь Зеленского на саммите НАТО. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
З головою дехто перед війною не дружив. Замість того, аби мінувати у 5 рядів вихід з кримського перешийку, будував там нові дороги. Ось тепер Марік і вигрібає...
показать весь комментарий
24.03.2022 16:52
+7
Це реально гарні новини! Помилок в обороні дійсно багато було. Дєрьмак ляпнув був, що "вони (мабуть із Зєлєю) до останнього моменту не вірили, що рашка нападе". І це чувак, який був присутнім на всіх засіданнях комітету з питань розвідки. Але після Перемоги Українського Народу будемо розбиратись, з якого хєра вони не вірили. Може IQ не дозволяло, а може і зрада...
показать весь комментарий
24.03.2022 16:47
+5
Будемо китайцям пшеницю продавати по тій же ціні, що рашка продавала газ в Європу: 1200-1500 баксів за тону!
показать весь комментарий
24.03.2022 16:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про чергову спробу маніпуляцій ворога.

На окупованих територіях, зокрема в містах Мелітополь Запорізької області та Генічеськ Херсонської області, окупант намагається ввести в обіг власну «дерев'яну» валюту.

Для цього ворожі війська намагаються:

🔺️ максимально обмежити ввезення гривневої готівки;
🔺️ одержати перелік осіб, що отримують пенсії та соціальні виплати, щоб здійснити ці виплати в рублях;
🔺️ перевести розрахунки при роздрібній торгівлі в рублі.

Таким чином, «стратеги» рф намагаються включити окуповані території у власну грошово-валютну орбіту, що повинно ускладнити взаємодію нашої держави з її громадянами та у далекій перспективі призвести до деморалізації населення і примирення з окупацією.

Однак ворог не врахував наступний аспект: загальна цифровізація країни, за якої майже всі пенсії та соціальні виплати здійснюються у безготівковій формі.
показать весь комментарий
24.03.2022 16:42 Ответить
Це була реклама?
показать весь комментарий
24.03.2022 17:34 Ответить
Іуда корчить з себе великого експерта. Хай краще розповість, як Януковичу сраку лизав, гидота...
показать весь комментарий
24.03.2022 16:43 Ответить
Це реально гарні новини! Помилок в обороні дійсно багато було. Дєрьмак ляпнув був, що "вони (мабуть із Зєлєю) до останнього моменту не вірили, що рашка нападе". І це чувак, який був присутнім на всіх засіданнях комітету з питань розвідки. Але після Перемоги Українського Народу будемо розбиратись, з якого хєра вони не вірили. Може IQ не дозволяло, а може і зрада...
показать весь комментарий
24.03.2022 16:47 Ответить
Западу некоторые моменты доходят туже чем до касапов..
показать весь комментарий
24.03.2022 16:37 Ответить
Будемо китайцям пшеницю продавати по тій же ціні, що рашка продавала газ в Європу: 1200-1500 баксів за тону!
показать весь комментарий
24.03.2022 16:39 Ответить
Сили надто нерівні ....
показать весь комментарий
24.03.2022 16:45 Ответить
Это получается что кацапская ДРГ захватила церковь - ни больше, ни меньше. Они каждый день шастают. И что? Как зашли - так там и лягут.
показать весь комментарий
24.03.2022 16:52 Ответить
ну в нас то зерна в держрезерві досить.Чи не досить?Мишей ж знайли і потравили що 260 вагонів зжерли.Чи не знайшли?
показать весь комментарий
24.03.2022 16:50 Ответить
З головою дехто перед війною не дружив. Замість того, аби мінувати у 5 рядів вихід з кримського перешийку, будував там нові дороги. Ось тепер Марік і вигрібає...
показать весь комментарий
24.03.2022 16:52 Ответить
Думаю, що так.
показать весь комментарий
24.03.2022 17:20 Ответить
Нам потрібен мир, чи перемога? бо вже був Брестський Мир, який россія використала для геноциду української нації.
показать весь комментарий
24.03.2022 16:57 Ответить
Брестський мир був якраз дуже вигідним для України.
Проблема тільки у одному, - кацапи ніколи не дотримувалися жодних домовленостей.
Це завжди треба мати на увазі.

показать весь комментарий
24.03.2022 21:37 Ответить
Українському суспільству - перемога! Владі - ХЗ, може і мир (особливо сумніви виникають, як послухати Дєрьмака чи Подляка).
Але зараз владу не критикуємо, у нас з нею зараз тіпа консолідація...
показать весь комментарий
24.03.2022 17:26 Ответить
молодець зе, все розклав по поличкам (для нетямущих світових лідерів), усіх налякав, та ще й тоненький шар лайна продемонстрував (дійсно, чого добру у штанях пропадати)
показать весь комментарий
24.03.2022 17:41 Ответить
У війну не вірив чи саботував, а от тепер раптом став великим аналітиком і пророком.
показать весь комментарий
24.03.2022 18:31 Ответить
 
 