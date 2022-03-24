Зеленский на саммите G7: За этой войной последуют глобальный продовольственный кризис и политическая дестабилизация
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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите "Большой семерки", заявил, что после российско-украинской войны наступят глобальный продовольственный кризис и политическая дестабилизация.
"Произошла глобальная катастрофа. Россия уничтожила глобальную архитектуру безопасности, нанесла мощный удар по международным отношениям. Но это только начало. После этой войны может наступить глобальный продовольственный кризис. Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия из Украины получит мировой рынок. Во многих странах Азии, Африки, Европы могут даже возникнуть чрезвычайные проблемы с доступом к базовым продуктам и ценам на продовольствие", - заявил глава государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Это, по словам президента, однозначно кончится политической дестабилизацией. "Может быть, в этом также цель российского руководства. Мне это не известно, но мы все должны действовать немедленно. Немедленно останавливать российские войска, убирать их с территории Украины. Мир нужен немедленно, пока планета не столкнулась с еще большим уровнем проблем", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
На окупованих територіях, зокрема в містах Мелітополь Запорізької області та Генічеськ Херсонської області, окупант намагається ввести в обіг власну «дерев'яну» валюту.
Для цього ворожі війська намагаються:
🔺️ максимально обмежити ввезення гривневої готівки;
🔺️ одержати перелік осіб, що отримують пенсії та соціальні виплати, щоб здійснити ці виплати в рублях;
🔺️ перевести розрахунки при роздрібній торгівлі в рублі.
Таким чином, «стратеги» рф намагаються включити окуповані території у власну грошово-валютну орбіту, що повинно ускладнити взаємодію нашої держави з її громадянами та у далекій перспективі призвести до деморалізації населення і примирення з окупацією.
Однак ворог не врахував наступний аспект: загальна цифровізація країни, за якої майже всі пенсії та соціальні виплати здійснюються у безготівковій формі.
Проблема тільки у одному, - кацапи ніколи не дотримувалися жодних домовленостей.
Це завжди треба мати на увазі.
Але зараз владу не критикуємо, у нас з нею зараз тіпа консолідація...