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Латвия (1155) Литва (2124) Эстония (1164) Стефанчук Руслан (578)

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Спикеры Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление по поводу российской войны в Украине, об объединении усилий для пресечения агрессии и восстановления безопасности в Европе.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 01Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 02

"Сегодня первый месяц с момента полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. И мне чрезвычайно приятно, что в этот день наши друзья — спикеры парламентов Литвы Viktorija Čmilytė-Nielsen, Латвии Ināra Mūrniece и Эстонии Jüri Ratas рядом с нами. Именно они первыми стали на защиту. Украины. Сегодня мы подписали совместное заявление по поводу российской войны в Украине об объединении усилий для прекращения агрессии и восстановления безопасности в Европе", - пишет Стефанчук.

Среди других пунктов Заявление:

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03отмечает необходимость ускорения членства Украины в ЕС.;

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03поддерживает продолжение политики открытых дверей НАТО;

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03призывает международное сообщество немедленно создать запретную для полетов зону над Украиной, чтобы предотвратить массовых жертв среди мирного населения;

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03предлагает международному сообществу ввести полное торговое эмбарго против России;

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03призывает страны увеличить поставки всего оружия, необходимого Украине для победы в войне;

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03заявляет, что военные преступления кремлевского режима не должны оставаться безнаказанными Международным Судом и Международным Уголовным Судом;

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03отмечает необходимость начать думать о восстановлении Украины уже сейчас и выступать за комплексный план помощи для восстановления экономики Украины.

Также читайте: Власти РФ вам скажут, что в Украину вас не посылали: Стефанчук – российским солдатам
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Топ комментарии
+12
Шановна редакціє. Ви хоч читайте, що пишете:
"заява ПРОТИ ПРИПИНЕННЯ АГРЕСІЇ"!
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24.03.2022 16:43
+11
"заяву проти припинення агресії"? Альо, заголовки вичитуйте!
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24.03.2022 16:42
+7
Российский завод по вооружению самолетов "Вымпел", он же Завод №134 (авиационные ракеты и бомбы), прекратил производство в связи с отсутствием импортных комплектующих.👍
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24.03.2022 16:42
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Краще один Джавелін, ніж сотня заяв.
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24.03.2022 16:40 Ответить
"заяву проти припинення агресії"? Альо, заголовки вичитуйте!
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24.03.2022 16:42 Ответить
Российский завод по вооружению самолетов "Вымпел", он же Завод №134 (авиационные ракеты и бомбы), прекратил производство в связи с отсутствием импортных комплектующих.👍
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24.03.2022 16:42 Ответить
Шановна редакціє. Ви хоч читайте, що пишете:
"заява ПРОТИ ПРИПИНЕННЯ АГРЕСІЇ"!
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24.03.2022 16:43 Ответить
О, дякую, виправили.
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24.03.2022 17:45 Ответить
Де ви філолухів на цензор понабирали??"Заява проти припинення агресії" тобто заява за продовження агресії????
Журналізду який вігадує заголовки - вдарся головою об стіну.
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24.03.2022 16:43 Ответить
админ,ты сам то понял что в заголовке написано?
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24.03.2022 16:44 Ответить
Они только понимают как банить неизвестно за что. А всякая кацапская ботва воняет безнаказанно.
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24.03.2022 16:47 Ответить
"проти припинення агресії!" це про що в заголовку? здоровий глузд загубили?
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24.03.2022 16:47 Ответить
Тільки не "проти" припинення, а "ЗА".
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24.03.2022 16:48 Ответить
Чи "про".
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24.03.2022 16:51 Ответить
Як це " проти припинення агресії РФ"? Вони що, за продовження агресії? Миттєво виправляйте. Бо другий Янукович у вас з"явився, бо той казав що робить Україну небезпечною.
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24.03.2022 16:54 Ответить
Самі хоч прочитайте, що ви пишете!
ПРОТИ ПРИПИНЕННЯ АГРЕСІЇ!
СТИДОБА!
ГАНЬБА!
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24.03.2022 16:57 Ответить
Напишіть зразу пачку паперу--щоб )(уйло вашими заявами зад підтер
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24.03.2022 16:59 Ответить
 
 