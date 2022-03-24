В лесах Черниговщины уничтожены два "Тигра", танк и "КамАЗ" оккупантов, - ОК "Північ". ФОТО

На Черниговщине защитники Украины уничтожили очередную группу российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".

"Сегодня где-то в лесах Черниговщины "потерялись" не менее 2 "Тигров", танк и "КамАЗ" орков. Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не добегут", - говорится в сообщении.

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