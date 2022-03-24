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В лесах Черниговщины уничтожены два "Тигра", танк и "КамАЗ" оккупантов, - ОК "Північ". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На Черниговщине защитники Украины уничтожили очередную группу российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".

В лесах Черниговщины уничтожены два Тигра, танк и КамАЗ оккупантов, - ОК Північ 01

"Сегодня где-то в лесах Черниговщины "потерялись" не менее 2 "Тигров", танк и "КамАЗ" орков. Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не добегут", - говорится в сообщении.

В лесах Черниговщины уничтожены два Тигра, танк и КамАЗ оккупантов, - ОК Північ 02

Смотрите также: Захвачена вражеская 2С19 "МСТА-С" с боекомплектом на Северщине. Еще одна идентичная единица уничтожена в бою, – ОК "Північ". ФОТО
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Топ комментарии
+30
Несемось!

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24.03.2022 16:50
+21
"Ванька фашист" На холсте я пытался изобразить фашиствующего русского Ивана. Иван голоден, беден , кастрирован и изнасилован собственным правительством, мечтает всех убить, ограбить и изнасиловать, в этом он видит высшую форму справедливости (Семён Скрепецкий)
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24.03.2022 16:50
+11
Не здивують, якщо та дочка вже зареєструвалась біженкою десь в Німеччині чи в Італії.
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24.03.2022 16:54
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Бімба!
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24.03.2022 17:12 Ответить
Ленин на субботнике? Знаем, проходили...
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24.03.2022 17:15 Ответить
Несемось!

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24.03.2022 16:50 Ответить
с такими темпами, росские фашисты уже через год будут воевать рогатками.
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24.03.2022 16:53 Ответить
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24.03.2022 16:59 Ответить
Тих к-52 у рашки десь біля сотні було загалом, невідомо скільки справних.... Мають вже скоріш за все взагалі закінчуватись
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24.03.2022 16:53 Ответить
Видосик увы на фотожабу очень смахивает.
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24.03.2022 17:00 Ответить
Это фейк.
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24.03.2022 17:00 Ответить
"Ванька фашист" На холсте я пытался изобразить фашиствующего русского Ивана. Иван голоден, беден , кастрирован и изнасилован собственным правительством, мечтает всех убить, ограбить и изнасиловать, в этом он видит высшую форму справедливости (Семён Скрепецкий)
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24.03.2022 16:50 Ответить
Я вже не можу дочекатися, коли в новинах про спалену техніку орків, будуть фігурувати велосипеди, самокати та скейти
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24.03.2022 16:51 Ответить
Не здивують, якщо та дочка вже зареєструвалась біженкою десь в Німеччині чи в Італії.
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24.03.2022 16:54 Ответить
Так его же СБУ поймало. Ещё 28 февраля, вроде.
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24.03.2022 16:56 Ответить
Ніхто його не ловив, провжує співпрацювати з кацапами. Зусрічаєься з лікарями для картинки для рашаа ТВ..
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24.03.2022 17:04 Ответить
а синка не викрали випадково. Слугує далі. Нічого, з літінантом утрясе, татуся випустять, якщо ще не випустили, підлікується трішки а потім далі буде керовать.
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24.03.2022 17:40 Ответить
В наше время чтобы не сидеть сложа руки можно самостоятельно сделать хорошие бронежилеты для себя и для кума. Это позволит успешно гонять заблудившихся оккупантов и сохранить себе жизнь https://www.youtube.com/watch?v=ekQ4wcE7gpM
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24.03.2022 16:52 Ответить
у тебя есть кевлар? и бронеплиты?
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24.03.2022 17:14 Ответить
Вдосконаленню немає меж...
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24.03.2022 16:52 Ответить
Але є підтвердження, що 18 березня дефолт параші не настав, бо США (читай Байден) дозволили російським банкам, рахунки яких заблоковані в Штатах, сплатити по зовнішніх боргах параші перед іноземними кредиторами. А чому? А тому, що серед тих іноземних інвесторів були американські фірми. Наступна дата можливих дефолтів 15 квітня та 25 травня.
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24.03.2022 17:03 Ответить
Якщо Зеленський має такий великий вплив на Білий дім, що ті зразу його послухали, то чого не закривають небо над Україною. Він вже місяць їх просить і криком кричить, а не закривають.
Те що Абрамовичу належить міноритарний пакет акцій металургійної та гірничодобувної компанії Evraz PLC, яка керує сталеливарними заводами в Орегоні та Колорадо могло якось вплинути?
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24.03.2022 17:10 Ответить
По чем нынче в рублях платят за "сеяние сомнения" лахтинскими экономистами? Для тех, кто хочет правды - послушайте разбор всего происходящего, упомянутого микой тут и выше, на "новом времени" сегодня. Там весьма доходчиво. А это все тролиный понос. У ребят работа такая - за рублики гадить. Вроде и выгодно, только бедолаги не понимают, что им потом среди этого созданного ими же злобного русского люмпена жить. А это - сомнительное удовольствие, даже с деньгами)
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24.03.2022 17:26 Ответить
Угодья на аленя...
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24.03.2022 16:54 Ответить
Сьогодні Маляр видала пост з кадрами комп гри, тепер фото лісів з листями...(
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24.03.2022 16:55 Ответить
Сосни на зиму не опадають, а на Сіверщині здебільшого соснові ліси.
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24.03.2022 17:06 Ответить
Гм, сосна - дерево хвойне, якщо що...
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24.03.2022 17:15 Ответить
Сосна - це ви про дерево, чи....... ?
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24.03.2022 17:35 Ответить
 
 