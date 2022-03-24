Российские войска уничтожают украинскую литературу и учебники истории на оккупированных территориях, - ГУР Минобороны
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В библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей начались изъятия украинской исторической и художественной литературы, не совпадающей с постулатами кремлевской пропаганды. Для этого привлечены российские подразделения "военной полиции". В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют так называемые "идеологические функции".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных движений. К "экстремистской" литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература.
"Оккупанты имеют целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновол. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани", – говорится в сообщении. Обнаруженные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении.
В Старобельске Луганской области российская оккупационная администрация проводит мероприятия по внедрению в обращение российских рублей для расчета в магазинах и рынках.
Сообщается, что путинские войска пытаются расставлять на местах оккупационные администрации. Проводится розыск патриотов и участников АТО/ООС. Местному населению предоставлено указание собирать документы, вроде бы с целью оформления пенсионного обеспечения.
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ШО Ви Дивуєтесь?
глушити - пізно
укрліт увесь у мережі
Дні один одного змінюють, наче з набоями короби,
І цитаделі-міста запалюють пекло мостів і трас.
А навкруги скрізь щілини лізуть тавровані в лоб раби,
Щоби звільнити від волі доволі упертих нас.
Мріяли - квіти, привіти, діти несуть хліб-сіль,
А батальйони кинувши зброю чекають на милість ниць.
А вийшло, що кожна молекула простору має конкретну ціль,
І кожен черпає сили з тисяч бездонних криниць.
Що там у наступі? Кома? Втома, пауза, або смерть?
Як тобі, у розкислому полі чекати, коли полягти?
А ми повертаємо жорна, що з хрускотом змелють тебе на дерть,
Крутимо м'ясорубку, в яку тебе сунуть чорти.
Жалості просиш? Сумуєш? Кажеш, "мамо, хочу назад"?
Що ж ти цю жалість гуслями танків різав, немов ножем?
Жалість загинула, разом із дітьми, у домі, що знищив Град.
Ти тепер, курво, пекла не бійся. Бо у пеклі ти вже.
Виходу в тебе немає, бо тебе вже кинули на самоті,
Хоч віддають ще команди, і кажуть - служи, тваринко, служи!
Все закінчиться ганьбою повернення на брудному щиті.
Або у тихому рві при дорозі. Біжи, якщо встигнеш . Біжи…
Гліб Бабич
https://www.youtube.com/watch?v=u75d2um_2qg&t=110s
Цим самим вони творять історію, яка також буде викарбувана в нових підручниках,
якими будуть користуватися по всій Україні, в тому числі і там, де спалювали.
Вони не розуміють, що Україна - народ, українці - нація,
а русія - територія з рабським покірним насєлєнієм без слова і права голосу,
бо "аз єсьмь царь" - усьо рішає
У ніч з 21 на 22 квітня 1718 року в Києво-Печерському монастирі трапилася пожежа. «Історія русів» розгорнуто й емоційно оповідає, що згоріли не тільки велика церква і друкарня, а й «многочисленная и найдревнЂйшая, библіотека… ВЂ ней содержались великія тысячи книгъ рукописныхъ и разныхъ драгоцЂнныхъ манускриптовъ, писанныхъ на разныхъ языкахъ, и многія между ними на такихъ, которые и ученымъ тогдашнимъ мужамъ не были свЂдомы, а особливо всЂ записки и документы, до исторіи правленія Славянскихъ племенъ и царствъ и до ихъ законовъ и устройствъ касающіесь. Государь, при печальномъ извЂстіи о такой важной потерЂ, не могь удержаться отъ слезъ; но она была невозвратна».
Є, втім, імовірність, що сльози Петра І були крокодилячими, пожежа - спланованим ідеологічним актом, а випадкове займання келії намісника обителі від свічки - це лишень традиційне виправдання лаврських екскурсоводів.
Історик Києва Ігор Гирич у статті «Лавра в автономістичних змаганнях козацьких часів» вказує, що у відомого києвознавця протоієрея Петра Лебединцева зберігалися свідчення очевидців пожежі. Вони ж розповідали, що монастир підпалили переодягнені ченцями московські посланці, аби позбутися численних документів XI-XVII століть: грамот і пожалувань литовських князів, польських королів і українських гетьманів. Пожежа знищила «письмову пам'ять про незалежне українське політичне і духовне життя лаври».
А вже 1720 року, за рік до перейменування Московії на Всеросійську імперію, вийшли царські укази про цензурування книжок, які готували до друку в києво-печерській і чернігівській друкарнях, і про уніфікацію мови видань із російськими синодальними версіями. Саме через ці приписи лаврську бібліотеку невдовзі після поновлення роботи закрили знову. На ціле десятиліття там замкнули надрукований без згоди Синоду антипротестантський трактат «Камінь віри» митрополита Стефана Яворського - того самого, який, даруючи свою книгозбірню ніжинському монастиреві, склав латиною елегію «Слізне з книгами прощання»: у ній він звертається до книжок, які часто пригортав і якими втішався, і просить їх стати поживою для інших, щасливіших душ.
Свого часу Стефан Яворський був викладачем і префектом Києво-Могилянської академії. Розташована над Дніпром, на дерев'яному Подолі, вона повсякчас потерпала то від повеней, то від пожеж, але найбільше стихійне лихо спіткало її невдовзі після того, як Катерина ІІ знищила Запорізьку Січ.
#Ukraineart #SupportUkraine
Відкриваю замовлення на малюнки.
Ціна: вільний донат.
приклад малюнка, створенного за вільний донат:
Виходить різниця є, раз окупант так завзято нищить все українське!!!!