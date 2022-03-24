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Российские войска уничтожают украинскую литературу и учебники истории на оккупированных территориях, - ГУР Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей начались изъятия украинской исторической и художественной литературы, не совпадающей с постулатами кремлевской пропаганды. Для этого привлечены российские подразделения "военной полиции". В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют так называемые "идеологические функции".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных движений. К "экстремистской" литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература.

"Оккупанты имеют целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновол. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани", – говорится в сообщении. Обнаруженные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении.

В Старобельске Луганской области российская оккупационная администрация проводит мероприятия по внедрению в обращение российских рублей для расчета в магазинах и рынках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война привела к переселению 4,3 млн. украинских детей, - ЮНИСЕФ

Сообщается, что путинские войска пытаются расставлять на местах оккупационные администрации. Проводится розыск патриотов и участников АТО/ООС. Местному населению предоставлено указание собирать документы, вроде бы с целью оформления пенсионного обеспечения.
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Топ комментарии
+32
ничего нового, в Германии нацисты тоже палили книги. Так что правильной дорогой идёте, руSSофашисты.
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24.03.2022 17:03
+23
Не пора ли побрить по этмоу поводу пашу-мерседеса из Лавры и заставить выучить историю Украины? Его и его подельников из фсб? А будет отбрыкиваться, выбросить на свалку истории. Пусть там ее изучает.
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24.03.2022 17:02
+14
ПОРА вже писати ПРАВИЛЬНО - не р....війська,а терористи х...ла!
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24.03.2022 17:07
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Спалювати будуть, еге ж?
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24.03.2022 17:02 Ответить
Не пора ли побрить по этмоу поводу пашу-мерседеса из Лавры и заставить выучить историю Украины? Его и его подельников из фсб? А будет отбрыкиваться, выбросить на свалку истории. Пусть там ее изучает.
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24.03.2022 17:02 Ответить
Спалити як єретика разом з їхніми методичками.
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24.03.2022 17:34 Ответить
ничего нового, в Германии нацисты тоже палили книги. Так что правильной дорогой идёте, руSSофашисты.
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24.03.2022 17:03 Ответить
14 січ. 2016 р. - В Республике Коми сожгли десятки книг, изданных при поддержке Фонда Джорджа Сороса, признанного «иноагентом»
ШО Ви Дивуєтесь?
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24.03.2022 17:03 Ответить
Головне не кажіть їм про Інтернет, бо і його спалять ))
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24.03.2022 17:35 Ответить
Орда и методы те же. Несут фашизм в Европу.
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24.03.2022 17:03 Ответить
палити - дарма
глушити - пізно
укрліт увесь у мережі

Дні один одного змінюють, наче з набоями короби,
І цитаделі-міста запалюють пекло мостів і трас.
А навкруги скрізь щілини лізуть тавровані в лоб раби,
Щоби звільнити від волі доволі упертих нас.
Мріяли - квіти, привіти, діти несуть хліб-сіль,
А батальйони кинувши зброю чекають на милість ниць.
А вийшло, що кожна молекула простору має конкретну ціль,
І кожен черпає сили з тисяч бездонних криниць.
Що там у наступі? Кома? Втома, пауза, або смерть?
Як тобі, у розкислому полі чекати, коли полягти?
А ми повертаємо жорна, що з хрускотом змелють тебе на дерть,
Крутимо м'ясорубку, в яку тебе сунуть чорти.
Жалості просиш? Сумуєш? Кажеш, "мамо, хочу назад"?
Що ж ти цю жалість гуслями танків різав, немов ножем?
Жалість загинула, разом із дітьми, у домі, що знищив Град.
Ти тепер, курво, пекла не бійся. Бо у пеклі ти вже.
Виходу в тебе немає, бо тебе вже кинули на самоті,
Хоч віддають ще команди, і кажуть - служи, тваринко, служи!
Все закінчиться ганьбою повернення на брудному щиті.
Або у тихому рві при дорозі. Біжи, якщо встигнеш . Біжи…

Гліб Бабич
https://www.youtube.com/watch?v=u75d2um_2qg&t=110s
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24.03.2022 17:04 Ответить
Хайль Путін!

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24.03.2022 17:04 Ответить
Все як і у 1939 у Західній Україні: терор і пропаганда...
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24.03.2022 17:04 Ответить
Харькаф з його розстрілами школярів, студентів й кобзарів поза межами зони зв'язку з ДІЙСНІСТЮ?...
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24.03.2022 17:07 Ответить
Пистець... Окупація має ДАЛЕКІ ПЛАНИ - елементарний показник заморожування...........
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24.03.2022 17:05 Ответить
Уничтожение украинского народа в этих мерзавцев нацистов назы́вается "денацификацией".
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24.03.2022 17:06 Ответить
Нас моськовити нищили, забороняли, нас морили голодом, нас гноіли в тюрмах і таборах, а ми вижили, живемо і будемо жити, бо ми не раби, ми вільні люди вільного народу.
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24.03.2022 17:47 Ответить
ПОРА вже писати ПРАВИЛЬНО - не р....війська,а терористи х...ла!
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24.03.2022 17:07 Ответить
Одним словом підходить *********.
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24.03.2022 17:37 Ответить
Добре, що спалюють.
Цим самим вони творять історію, яка також буде викарбувана в нових підручниках,
якими будуть користуватися по всій Україні, в тому числі і там, де спалювали.

Вони не розуміють, що Україна - народ, українці - нація,
а русія - територія з рабським покірним насєлєнієм без слова і права голосу,
бо "аз єсьмь царь" - усьо рішає
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24.03.2022 17:10 Ответить
В українській мові, по відношенню до московитів, нема слова "русія". Є слово "росія". І російський, а не руський. А ще правильніше московити, кацапи і т.п. а "Русь" це тільки Україна. Тому щось вас не туди занесло. Хоча в іншому багато правильного.
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11.06.2022 19:08 Ответить
Обезьяны... Сами читать не умеют, пишут с трудом. Вот и ненависть к учебникам.
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24.03.2022 17:12 Ответить
Бібліотека Києво-Печерської лаври

У ніч з 21 на 22 квітня 1718 року в Києво-Печерському монастирі трапилася пожежа. «Історія русів» розгорнуто й емоційно оповідає, що згоріли не тільки велика церква і друкарня, а й «многочисленная и найдревнЂйшая, библіотека… ВЂ ней содержались великія тысячи книгъ рукописныхъ и разныхъ драгоцЂнныхъ манускриптовъ, писанныхъ на разныхъ языкахъ, и многія между ними на такихъ, которые и ученымъ тогдашнимъ мужамъ не были свЂдомы, а особливо всЂ записки и документы, до исторіи правленія Славянскихъ племенъ и царствъ и до ихъ законовъ и устройствъ касающіесь. Государь, при печальномъ извЂстіи о такой важной потерЂ, не могь удержаться отъ слезъ; но она была невозвратна».

Є, втім, імовірність, що сльози Петра І були крокодилячими, пожежа - спланованим ідеологічним актом, а випадкове займання келії намісника обителі від свічки - це лишень традиційне виправдання лаврських екскурсоводів.

Історик Києва Ігор Гирич у статті «Лавра в автономістичних змаганнях козацьких часів» вказує, що у відомого києвознавця протоієрея Петра Лебединцева зберігалися свідчення очевидців пожежі. Вони ж розповідали, що монастир підпалили переодягнені ченцями московські посланці, аби позбутися численних документів XI-XVII століть: грамот і пожалувань литовських князів, польських королів і українських гетьманів. Пожежа знищила «письмову пам'ять про незалежне українське політичне і духовне життя лаври».

А вже 1720 року, за рік до перейменування Московії на Всеросійську імперію, вийшли царські укази про цензурування книжок, які готували до друку в києво-печерській і чернігівській друкарнях, і про уніфікацію мови видань із російськими синодальними версіями. Саме через ці приписи лаврську бібліотеку невдовзі після поновлення роботи закрили знову. На ціле десятиліття там замкнули надрукований без згоди Синоду антипротестантський трактат «Камінь віри» митрополита Стефана Яворського - того самого, який, даруючи свою книгозбірню ніжинському монастиреві, склав латиною елегію «Слізне з книгами прощання»: у ній він звертається до книжок, які часто пригортав і якими втішався, і просить їх стати поживою для інших, щасливіших душ.

Свого часу Стефан Яворський був викладачем і префектом Києво-Могилянської академії. Розташована над Дніпром, на дерев'яному Подолі, вона повсякчас потерпала то від повеней, то від пожеж, але найбільше стихійне лихо спіткало її невдовзі після того, як Катерина ІІ знищила Запорізьку Січ.
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24.03.2022 17:23 Ответить
А до того. здається князь Потьомкін (може хтось поправить) їздив по Русі і силою відбирав всю історичну літературу під предлогом вивчення...
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24.03.2022 17:41 Ответить
Дурним лапотніккам-Українську незламну націю не знищити спалюючи книжки...
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24.03.2022 17:15 Ответить
сатаністів (попів) з мп виловлювати, таврувати на лобі букву z і садити на пляшку і робити це массово, народ поки терпить...але думаю це не триватиме довго.
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24.03.2022 17:16 Ответить
один хер переписувати, новітню так 100%
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24.03.2022 17:17 Ответить
Недорейх недоДеланий.
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24.03.2022 17:21 Ответить
пані фіш, фанатка ЗСУ@MiriamFishman



#Ukraineart #SupportUkraine
Відкриваю замовлення на малюнки.
Ціна: вільний донат.
приклад малюнка, створенного за вільний донат:

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24.03.2022 17:21 Ответить
Похоже это и есть основная цель '' денацификации''/ Полное уничтожение украинской нации, ее истории, культуры, языка и заселение оккупированных территорий алко быдлом из Балалайни. До сих пор не верится что весь этот кошмар происходит на наших глазах в 2022 году а весь мир затаившись только наблюдает
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24.03.2022 17:28 Ответить
Це не надовго, рукописи не горять, а діючи підручники історії України і так треба переробляти, просачуються туди ще радянські норативи, напишемо заново.
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24.03.2022 17:33 Ответить
А вот этот вопрос и нужно поднять на весь мир и требовать еще санкций за геноцид укр. языка и культуры.
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24.03.2022 17:42 Ответить
Ну, де ті хто казав - какая разница на каком языке???
Виходить різниця є, раз окупант так завзято нищить все українське!!!!
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24.03.2022 17:42 Ответить
Про Чорновола, Стуса слід зробити потрібні висновки- а саме заарештувати медведчука, кравчука, і інших комуняцьких шісток
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24.03.2022 17:56 Ответить
Макулатуру краще переробляти на туалетний папір, а не спалювати. Нічого розсудливого в орках.
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24.03.2022 18:17 Ответить
Якісь кончені. Ті книжки в 1 му екземплярі, рукою написані і ми їх не зможемо заново роздрукувати і заповнити бібліотеки після деокупації? Це те ж саме, що й руйнуання телевишок. Наче інтернета не існує і всі по бібліотеках сидять.
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24.03.2022 18:24 Ответить
Та чи кацапы в курсе, шо такое интернет. Им приказали - они делают. Дебилы потому что
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24.03.2022 19:43 Ответить
Це те, що вони робили в ссср постійно.
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24.03.2022 19:42 Ответить
Вони ненавидять все українське.
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24.03.2022 19:42 Ответить
германские нацисты тоже жгли книги...так что опять нацизм!
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24.03.2022 19:57 Ответить
 
 