Китай должен четко осудить брутальную войну РФ против Украины и не поддерживать Россию ни экономически, ни военно, - Столтенберг
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Лидеры государств и правительств государств-членов НАТО призвали все государства, в частности Китай, воздержаться от поддержки любых военных действий России, равно как и тех, которые помогают избегать санкций, примененных к Москве за ее агрессию в отношении Украины.
"Мы призываем все государства, в частности Китайскую Народную Республику, поддерживать международный порядок, включая принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН, воздерживаться от поддержки военных действий России и любых действий, которые помогают России обходить санкции", - говорится в заявлении, принятом по итогам внеочередного саммита альянса, состоявшегося в четверг в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Союзники выразили обеспокоенность недавними публичными комментариями официальных лиц КНР. "Мы призываем Китай прекратить распространять ложные нарративы Кремля, в частности, о войне и НАТО и содействовать мирному урегулированию конфликта", - призвали союзники.
"Наш месседж Китаю - что они должны присоединиться к остальному миру и четко осудить брутальную войну против Украины и не поддерживать Россию ни экономически, ни военно", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе в четверг.
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Следующая же Литва вроде.
Смотри, Столтенберг, страны с ЯО нельзя злить!
Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 11:53
Накануне президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в Европу в рубли. ЦБ и правительство России должны за неделю определить порядок операций для покупки импортерами газа в рублях на внутреннем рынке России. К сегодняшнему дню цены на газ в Европе взлетели на 20%, достигнув $1370 за тысячу кубометров.
Российские «ура-патриоты» уже поспешили заявить, что решение о переводе расчетов за газ в рубли с «недружественными странами» - «эпохальное событие, которое перевернет ныне существующую парадигму на энергорынке». Что теперь спрос на рубли за границей будет просто «чудовищным», а российские банки будут кредитовать европейцев в рублях. Ну и прочие розовые мечты, масштабные как по уровню оптимизма, так и по уровню глупости.
Российские «ура-патриоты» заявили, что решение о переводе расчетов за газ в рубли с «недружественными странами» - «эпохальное событие, которое перевернет ныне существующую парадигму на энергорынке»
Что же здесь не так? Может, Россия и впрямь совершила нечто выдающееся, что враз ослабит введенные против Москвы санкции и вернет к ней уважение на международной арене? Попробуем разобраться.
Начнем с репутационных потерь. Изменение валюты долгосрочного контракта - это, по сути, односторонний отказ от ранее заключенных соглашений. То есть одним росчерком пера Россия лишила себя статуса «надежного поставщика», которым она так гордилась.
Кроме того, доля газа в общем объеме российского экспорта составляет порядка 25-26%, из которых минимум половина отправляется в СНГ и Китай. А «недружественные страны» - это даже не вся Европа. Таким образом, никакого «переворота существующей парадигмы на энергетических рынках» не произойдет, эти меры коснутся максимум 5-7 процентов от общего объема газа, которые Россия поставляет за границу.
По сути, решение Владимира Путина о переходе на рубли - не более чем политический демарш, с реальной экономикой имеющий немного общего. И уж никак не может именоваться какой-то эпохальной победой с грандиозными результатами. Если уж была задача наказать «недружественные страны», то надо было переходить в рублевые расчеты во всех спектрах торговли с ними: не только за газ, но и за нефть с нефтепродуктами, металлы, древесину, удобрения. Но российская сторона, судя по всему, побоялась это сделать, поскольку ответные меры могли быть самыми жесткими и неприятными.
Если была задача наказать «недружественные страны», то надо было переходить в рублевые расчеты во всех спектрах торговли с ними: не только за газ, но и за нефть с нефтепродуктами, металлы, древесину, удобрения
Но российские «ура-патриоты» не унимаются. «Ладно, - соглашаются они, - пусть это не такой масштабный ответ, который заслужил Запад. Но ведь налицо подрыв гегемонии доллара и начало выхода из долларовой системы». Да вот ничего подобного. Россия как была в ней, так и остается, достаточно обратить внимание на заявление Владимира Путина о том, что «Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах».
Сущность доллара как доминирующей резервной валюты не только в том, что в долларах хранятся резервы, но прежде всего в том, что он выступает всеобщим товарно-денежным эквивалентом для всех товаров и денег. Раз остаются неизменными «принципы ценообразования» - то и Россия продолжает оставаться в той же долларовой системе.
Между тем австрийская компания OMV заявила, что продолжит платить за российский газ в евро
После принятого решения спрос на рубли будет несколько повыше, а вот прибыль от продажи газа - наоборот, пониже, ведь из-за решения российского президента неизбежно возникнут дополнительные финансово-инфраструктурные посредники, которым тоже надо будет платить. И здесь какая-то очень невнятная победа получается, не находите?
А между тем поступила и первая реакция Запада. Глава австрийской компании OMV уже заявил, что они продолжат платить за российский газ в евро. Поскольку другой договорной базы нет, ее, если уж Москве так припекло, еще предстоит создавать. Терзают смутные сомнения, что и остальные контрагенты России поступят аналогичным образом. И таким образом вернут все на круги своя. А через несколько месяцев об этой «победе» никто и не вспомнит.
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